8వ వేతన సంఘం లేటెస్ట్ అప్డేట్స్- ప్యానెల్ సమావేశాలు, నివేదిక సమర్పణ వివరాలు..
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల జీతాలు, భత్యాల సవరణపై 8వ వేతన సంఘం ముంబైలో అక్టోబర్ 22, 23 తేదీల్లో కీలక సమావేశాలు నిర్వహించనుంది. రైల్వే, డిఫెన్స్ విభాగాల సిబ్బంది, రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల డిమాండ్లపై 8వ వేతన సంఘం చర్చించనుంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల వేతన నిర్మాణంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చేందుకు ఉద్దేశించిన 8వ వేతన సంఘం సంప్రదింపుల ప్రక్రియ వేగవంతమైంది. వివిధ ఉద్యోగ సంఘాలు, రిటైర్డ్ సిబ్బంది సమాఖ్యలు, ప్రభుత్వ శాఖల ప్రతినిధులతో కమిషన్ ప్రతిపాదనలను సేకరిస్తోంది. ఇటీవలే బెంగళూరు సమావేశాలను ముగించుకున్న ఈ కమిషన్.. ఈ నెల 22, 23 తేదీల్లో దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబై వేదికగా తదుపరి రౌండ్ సంప్రదింపులు జరపడానికి సమాయత్తమైంది.
ముంబై పర్యటన.. రైల్వే క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన
అక్టోబర్ 22, 23 తేదీల్లో జరగనున్న 8వ వేతన సంఘం ముంబై పర్యటనకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. సెంట్రల్ రైల్వే (సీఆర్) జోన్ పరిధిలోని వివిధ విభాగాల్లో రైల్వే కార్మికులు పనిచేసే క్షేత్రస్థాయి వాతావరణాన్ని కమిషన్ ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించనుంది.
రైల్వే ట్రాక్ మెయింటెనెన్స్, సిగ్నలింగ్ ఆపరేషన్లు, నిత్య విధుల నిర్వహణ, కంట్రోల్ రూమ్ల తీరుతెన్నులు, ప్రాణాపాయంతో కూడిన ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో సిబ్బంది పడే శ్రమను ప్యానెల్ స్వయంగా చూస్తుంది. ఆల్ ఇండియా రైల్వేమెన్ ఫెడరేషన్ (ఏఐఆర్ఎఫ్), నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ రైల్వేమెన్ (ఎన్ఎఫ్ఐఆర్) వంటి ప్రధాన గుర్తింపు పొందిన సమాఖ్యల ప్రతినిధులతో సమావేశమై ఉద్యోగుల క్షేత్రస్థాయి వినతులను కమిషన్ స్వీకరిస్తుంది.
1 కోటికి పైగా ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ప్రయోజనం..
ప్రతి పదేళ్లకు ఒకసారి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే ఈ వేతన సంఘం సిఫార్సుల వల్ల దేశవ్యాప్తంగా అపారమైన ఉద్యోగ వర్గానికి మేలు జరగనుంది. దాదాపు 50 లక్షల మంది సర్వీసులో ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో పాటు 65 లక్షల మంది పెన్షనర్లు కలిపి మొత్తం 1.15 కోట్లకు పైగా కుటుంబాలకు ఈ సవరణల వల్ల ప్రయోజనం చేకూరనుంది. రైల్వే, రక్షణ (డిఫెన్స్) శాఖల సిబ్బందితో పాటు అన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వ విభాగాల ఉద్యోగుల జీతభత్యాలు, పింఛన్లు, గ్రాట్యుటీ, కరువు భత్యం (డీఏ) నిబంధనలను ఈ కమిటీ సమీక్షిస్తోంది.
కమిషన్ స్వభావం.. అధ్యయన శైలి..
సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్ అధ్యక్షతన ఏర్పాటైన ఈ ముగ్గురు సభ్యుల కమిటీలో మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి పంకజ్ జైన్ (సభ్య కార్యదర్శి), ఆర్థిక సలహా మండలి సభ్యుడు ప్రొఫెసర్ పులక్ ఘోష్ సభ్యులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
స్వాతంత్య్రం వచ్చాక ఏర్పడిన 8వ వేతన సంఘం ఇది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం గతేడాది ఈ ప్యానెల్ను ఏర్పాటు చేసి, నవంబర్ 2025లో నియమావళిని (టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్) ఖరారు చేసింది. ఈ ఏడాది మార్చి నుంచి అధికారిక సంప్రదింపులు ప్రారంభం కాగా, డేటా, సలహాలు సమర్పించేందుకు జులై నాటికే విండోలు పూర్తయ్యాయి.
తుది నివేదిక సమర్పణ, అమలు ఎప్పుడు?
ఈ 8వ వేతన సంఘం నిబంధనల ప్రకారం కమిషన్ ఏర్పాటైన 18 నెలల కాలపరిమితిలోగా (అంటే మే 2027 నాటికి) తమ తుది నివేదికను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించాల్సి ఉంది.
అయితే నివేదిక అందిన వెంటనే నిర్ణయాలు అమల్లోకి రావు! కమిషన్ సిఫార్సులను కేంద్ర మంత్రిమండలి పరిశీలించి, ఆమోదం తెలపడానికి, ఆపై వివిధ శాఖలకు వర్తింపజేస్తూ జీవోలు జారీ చేయడానికి మరో రెండు నుంచి మూడేళ్ల సమయం పడుతుంది. దీనిప్రకారం 2027లో నివేదిక సిద్ధమైనప్పటికీ, సవరించిన పూర్తిస్థాయి జీతాలు, బకాయిలు ఉద్యోగుల చేతికి అందడానికి 2029 లేదా 2030 వరకు వేచి చూడాల్సి రావచ్చు!
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More