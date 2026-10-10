8వ వేతన సంఘం: ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ పెంపుపై రైల్వే ఉద్యోగుల పట్టు
8వ వేతన సంఘానికి ఇండియన్ రైల్వే టెక్నికల్ సూపర్వైజర్స్ అసోసియేషన్ (IRTSA) కీలక ప్రతిపాదనలు చేసింది. ఉద్యోగుల పే లెవల్స్ను బట్టి 2.92 నుంచి 4.38 వరకు గ్రేడెడ్ ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ వర్తింపజేయాలని, వార్షిక ఇంక్రిమెంట్ 5 శాతానికి పెంచాలని కోరింది.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వేతన సవరణ ప్రక్రియ ఊపందుకుంటోంది. అక్టోబర్ 8న బెంగళూరులో కీలక సమావేశాన్ని ముగించుకున్న 8వ పే కమిషన్, అక్టోబర్ 22 నుంచి ముంబైలో సర్వీసు సంఘాలతో తదుపరి భేటీలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ సమావేశాల్లో జీతాల సవరణ, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, ద్రవ్యోల్బణ ప్రభావం వంటి పలు అంశాలపై ఉద్యోగ సంఘాలు తమ డిమాండ్లను స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇండియన్ రైల్వే టెక్నికల్ సూపర్వైజర్స్ అసోసియేషన్ (IRTSA) పే కమిషన్కు సమర్పించిన నివేదిక ఉద్యోగ వర్గాల్లో ఆసక్తి రేకెత్తిస్తోంది.
‘గ్రేడెడ్ ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్’ డిమాండ్
అందరి ఉద్యోగులకూ ఒకే రకమైన (యునిఫామ్) ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను వర్తింపజేయడం సరికాదని ఐఆర్టీఎస్ఏ వాదిస్తోంది. ఉద్యోగుల హోదా, సాంకేతిక నైపుణ్యాలు, బాధ్యతల సంక్లిష్టత, భద్రతా విధులను ప్రాతిపదికగా తీసుకుని 'గ్రేడెడ్ ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్' అమలు చేయాలని ప్రతిపాదించింది.
ఈ విధానంలో లెవల్-1 ఉద్యోగులకు 2.92 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇవ్వగా, అత్యున్నత స్థాయిలో ఉన్న లెవల్ 17, 18 అధికారులకు 4.38 వరకు పెంచాలని కోరింది. దీనికి తోడు ప్రస్తుతం ఇస్తున్న 3 శాతం వార్షిక ఇన్క్రిమెంట్ను 5 శాతానికి పెంచాలని నివేదించింది.
రైల్వే సూపర్వైజర్ల ప్రధాన అభ్యంతరాలు
గత పే కమిషన్లు వివిధ హోదాల మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాలను, బాధ్యతల తీవ్రతను సరిగ్గా మూల్యాంకనం చేయడంలేదని ఐఆర్టీఎస్ఏ ఆరోపిస్తోంది. నాన్-టెక్నికల్ సిబ్బందితో టెక్నికల్, సేఫ్టీ కేటగిరీ ఉద్యోగులను ఒకే గాటన కట్టడం న్యాయం కాదని పేర్కొంది.
పనివేళల వ్యత్యాసం: ఫీల్డ్ లెవల్లో పనిచేసే టెక్నికల్ ఉద్యోగులు వారానికి 48 గంటలు శ్రమిస్తుంటే, ఆఫీసుల్లో పనిచేసే సపోర్టింగ్ సిబ్బంది 45 గంటలు మాత్రమే పనిచేస్తున్నారని గుర్తుచేసింది.
కనీస వేతనం లెక్కింపు: కుటుంబ కనీస అవసరాల లెక్కింపులో ఇప్పటివరకు ఉన్న 3 కన్జంప్షన్ యూనిట్లకు బదులుగా 4.6 యూనిట్లను ప్రామాణికంగా తీసుకోవాలని కోరింది.
ఆధునిక వ్యయాలు: తాగునీరు (బాటిల్ వాటర్), ఇంటర్నెట్ ఛార్జీలు, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియంలను కూడా నిత్యావసర వ్యయాల జాబితాలో చేర్చి కనీస వేతనాన్ని నిర్ణయించాలని విజ్ఞప్తి చేసింది.
ఐఆర్టీఎస్ఏ ప్రతిపాదించిన ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ల పట్టిక
18 పే లెవల్స్ వ్యాప్తంగా ఐఆర్టీఎస్ఏ కోరిన గ్రేడెడ్ ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్లు ఇవే:
- లెవల్ 1 నుంచి 3 వరకు: 2.92
- లెవల్ 4 నుంచి 8 వరకు: 3.50
- లెవల్ 9 నుంచి 13 వరకు: 3.80
- లెవల్ 14 నుంచి 16 వరకు: 4.09
- లెవల్ 17, 18: 4.38
ప్రమోషన్ పొందినప్పుడు ఇచ్చే ఇంక్రిమెంటును రెండు సాధారణ ఇంక్రిమెంట్లకు సమానంగా ఇవ్వాలని అసోసియేషన్ కోరింది. ప్రతి పదేళ్లకు ఒకసారి మాత్రమే వేతన సవరణ జరుగుతుండటంతో పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణానికి అనుగుణంగా కొనుగోలు శక్తి పడిపోతోందని, అందుకే ఈ మార్పులు అవసరమని స్పష్టం చేసింది.
తుది నిర్ణయం ఎప్పుడు?
ఈ ప్రతిపాదనలు కేవలం ఐఆర్టీఎస్ఏ సమర్పించిన విజ్ఞప్తులు మాత్రమేనని ఉద్యోగులు గమనించాలి. 8వ పే కమిషన్ లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంకా వీటిపై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు.
జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్ నాయకత్వంలో నవంబర్ 3, 2025న ఏర్పాటైన ముగ్గురు సభ్యుల 8వ పే కమిషన్.. 18 నెలల వ్యవధిలో నివేదిక ఇవ్వాల్సి ఉంది. దీని ప్రకారం మే-జూన్ 2027 నాటికి కమిషన్ తన తుది నివేదికను ప్రభుత్వానికి సమర్పించే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాతే కేంద్ర ప్రభుత్వం నివేదికను సమీక్షించి అధికారిక సవరణలను ప్రకటిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More