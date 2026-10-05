ఆధార్ కార్డులో పేరు మార్పు.. 2026 కొత్త నిబంధనలు ఇవే
ఆధార్ కార్డులో పేరు సవరణ, మార్పుల కోసం భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ (యూఐడీఏఐ) నూతన నిబంధనలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. చేసే మార్పుల స్వభావాన్ని బట్టి ఏయే ధ్రువపత్రాలు, అఫిడవిట్లు సమర్పించాలో స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది.
ఆధార్ కార్డులో పేరు తప్పుగా పడిందా? లేదా పెళ్లి తర్వాత ఇంటిపేరు మార్చుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ కొత్త నిబంధనల గురించి తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే. ఆధార్లో పేరు మార్పులు, సవరణలకు సంబంధించి యూఐడీఏఐ తమ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ (ఎస్ఓపీ)ని సవరించింది. ఈ సవరించిన నూతన నిబంధనలు అమల్లోకి వచ్చాయి.
ఇప్పటివరకు ఆధార్ పేరు మార్పుకు అందరికీ ఒకే రకమైన విధానం ఉండేది. కానీ నూతన మార్గదర్శకాల ప్రకారం దరఖాస్తుదారులు కోరే మార్పు రకాన్ని బట్టి వేర్వేరు ధ్రువపత్రాలు, అఫిడవిట్లు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. దరఖాస్తుదారులు అందజేసే పత్రాలు, అఫిడవిట్లు, గెజిట్ నోటిఫికేషన్ల ప్రామాణికతను యూఐడీఏఐ క్షేత్రస్థాయిలో నేరుగా తనిఖీ చేస్తుంది.
చిన్నపాటి అక్షర దోషాల సవరణ (మైనర్ నేమ్ ఛేంజ్)
పేరులో స్వల్పంగా స్పెల్లింగ్ తప్పులు ఉన్నప్పుడు లేదా ఉచ్ఛారణ పరంగా చిన్న చిన్న తేడాలు ఉన్నప్పుడు దానిని 'మైనర్ నేమ్ ఛేంజ్' కింద పరిగణిస్తారు.
- పేరులోని అక్షరాల సంక్షిప్త రూపాన్ని (ఇనీషియల్స్) విస్తరించి పూర్తి పేరుగా రాయడం.
- ఇంటిపేరు లేదా మధ్య పేరును కొత్తగా చేర్చడం లేదా తీసివేయడం.
- పేరులోని పదాల వరుస క్రమాన్ని మార్చడం.
- పేరు మధ్యలో అనవసరంగా ఉన్న చుక్కలను (డాట్స్) తొలగించడం, క్యాపిటల్ లెటర్స్ తప్పులను సరిదిద్దడం.
- ఈ రకమైన సవరణలను సాధారణ గుర్తింపు కార్డుల (PoI) ఆధారంగానే పూర్తి చేసుకోవచ్చు.
వివాహం లేదా విడాకుల తర్వాత ఇంటిపేరు మార్పు
వివాహం లేదా విడాకుల కారణంగా ఇంటిపేరును మార్చుకోవాలనుకునే వారి కోసం యూఐడీఏఐ ప్రత్యేక విధానాన్ని నిర్ణయించింది. దరఖాస్తుదారులు తమ గుర్తింపు రుజువుతో (PoI) పాటు అనెక్జర్-డి (Annexure D) అఫిడవిట్ను సమర్పించాలి. ఈ పేరు మార్పు కేవలం వివాహం లేదా విడాకుల వల్ల మాత్రమే జరుగుతోందని, దరఖాస్తుదారుడి మూల గుర్తింపులో ఎలాంటి మార్పు లేదని ఈ అఫిడవిట్ ద్వారా స్పష్టం చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఆపరేటర్ పొరపాటు వల్ల తప్పుగా నమోదైతే?
ఆధార్ ఎన్రోల్మెంట్ లేదా అప్డేట్ సమయంలో మీ వద్ద సరైన ఆధారాలు ఉన్నప్పటికీ, సిబ్బంది డేటా ఎంట్రీ పొరపాటు వల్ల పేరు తప్పుగా నమోదైతే దానిని 'డేటా ఎంట్రీ ఎర్రర్'గా వర్గీకరించారు.
పెద్దవారు (Adults): అనెక్జర్-బి (Annexure B) అఫిడవిట్తో పాటు గుర్తింపు రుజువు (PoI) లేదా సంబంధిత రుజువు పత్రం (PoR) సమర్పించాలి.
మైనర్లు (Minors): అనెక్జర్-సి (Annexure C) అఫిడవిట్తో పాటు PoI/PoR పత్రాలను అందజేయాలి.
ప్రాంతీయ భాషలో తప్పుగా ఉంటే..
ఇంగ్లీషులో పేరు సరిగ్గానే నమోదై, ప్రాంతీయ భాషలో (తెలుగు లేదా ఇతర భాషల్లో) తప్పుగా ముద్రితమైతే, దానికి తగిన అఫిడవిట్తో పాటు గుర్తింపు రుజువును సమర్పించి సరిచేసుకోవచ్చు.
పూర్తిగా పేరు మార్చాలంటే 'గెజిట్' తప్పనిసరి
ఆధార్లో పాత పేరును పూర్తిగా తీసివేసి కొత్త పేరును పెట్టుకోవాలనుకుంటే, దానిని 'మేజర్ నేమ్ ఛేంజ్' (గుర్తింపు మార్పు)గా పరిగణిస్తారు. ఇటువంటి సందర్భాల్లో సాధారణ గుర్తింపు పత్రాలు చెల్లవు. ప్రభుత్వం జారీ చేసిన అధికారిక గెజిట్ నోటిఫికేషన్ (Gazette Notification) సమర్పించడం తప్పనిసరి.
ఆధార్లో పేరు మార్చుకునే 9 సులభమైన దశలు.
- మీ ఆధార్లో పేరు మార్చడానికి గల సరైన కారణాన్ని గుర్తించండి.
- మీ అభ్యర్థన ఏ వర్గానికి చెందినదో పరిశీలించండి (స్పెల్లింగ్ తప్పు, పెళ్లి/విడాకులు, డేటా ఎంట్రీ తప్పు, ప్రాంతీయ భాష సమస్య, పూర్తిగా పేరు మార్పు).
- సంబంధిత గుర్తింపు రుజువు (PoI), చిరునామా/బంధుత్వ రుజువు (PoR) సిద్ధం చేసుకోండి.
- నిబంధనల ప్రకారం అవసరమైన అఫిడవిట్ లేదా గెజిట్ నోటిఫికేషన్ సిద్ధం చేసుకోండి.
- సమీపంలోని ఆధార్ సేవా కేంద్రానికి వెళ్లండి.
- సవరణ దరఖాస్తుతో పాటు పత్రాలను సమర్పించండి.
- కేంద్రంలో బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్ పూర్తి చేయండి.
- అప్డేట్ అభ్యర్థన రసీదు (Acknowledgement Slip) తీసుకోండి.
- రసీదుపై ఉన్న అప్డేట్ రిక్వెస్ట్ నంబర్ (URN) సహాయంతో ఆన్లైన్లో మీ ఆధార్ అప్డేట్ స్థితిని తనిఖీ చేసుకోండి.
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