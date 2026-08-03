అభిజీత్ దిప్కే అమెరికా చదువులకు డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి?
కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే అమెరికా చదువులకు అయిన ఖర్చులు ఎవరు భరించారు? అంత ఆదాయం ఎక్కడిదంటూ విమర్శలు వచ్చాయి. ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఆయన ఈ వివరణ ఇచ్చారు.
కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే అమెరికాలో తన ఉన్నత చదువులకు సంబంధించి వెల్లువెత్తుతున్న ఆర్థిక వ్యవహారాల వివాదంపై స్పందించారు. గుజరాత్కు చెందిన ఒక ఆర్టిఐ (RTI) కార్యకర్త తన విదేశీ విద్యపై ప్రశ్నలు గుప్పించిన నేపథ్యంలో, బోస్టన్ యూనివర్సిటీ ఇచ్చే మెరిట్ స్కాలర్షిప్, ఎడ్యుకేషన్ లోన్ల సహాయంతోనే తన చదువు పూర్తయిందని ఆయన స్పష్టత ఇచ్చారు.
స్కాలర్షిప్ పత్రాలు బయటపెట్టిన దిప్కే
కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నేతృత్వంలో ఇటీవలే దేశంలో భారీ స్థాయిలో విద్యార్థుల నిరసన ప్రదర్శనలు జరిగాయి. ఈ క్రమంలో జర్నలిస్ట్ బర్ఖా దత్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో దిప్కే మాట్లాడుతూ, "నాకు బోస్టన్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి స్కాలర్షిప్ వచ్చింది. మిగిలిన ఖర్చుల కోసం విద్యా రుణం తీసుకున్నాను. ఆ రుణాన్ని నేనే తిరిగి చెల్లించాల్సి ఉంది" అని తెలిపారు.
తన మాటలకు ఆధారంగా బోస్టన్ విశ్వవిద్యాలయం జారీ చేసిన అధికారిక స్కాలర్షిప్ పత్రాన్ని కూడా ఆయన ప్రదర్శించారు. ఆ డాక్యుమెంట్ ప్రకారం, మాసచుసెట్స్లోని బోస్టన్ యూనివర్సిటీ ఆయనకు ఒక్కో సెమిస్టర్కు $12,500 చొప్పున మూడు సెమిస్టర్లకు కలిపి మొత్తం $37,500 (సుమారు రూ.31 లక్షలకు పైగా) 'డీన్స్ స్కాలర్షిప్' మంజూరు చేసింది.
ఆర్టిఐ ఫిర్యాదులతో మొదలైన వివాదం
సూరత్కు చెందిన అమృత్ తివారీ అనే ఆర్టిఐ కార్యకర్త అభిజీత్ దిప్కే తండ్రి భగవాన్రావ్ దిప్కే ఆర్థిక మూలాలపై విచారణ జరపాలని డిమాండ్ చేయడంతో ఈ వ్యవహారం వెలుగులోకి వచ్చింది. మహారాష్ట్ర పారిశ్రామిక అభివృద్ధి సంస్థలో (MIDC) జూనియర్ ఇంజనీర్గా పనిచేసే భగవాన్రావ్ జీతం నెలకు రూ.60,000 నుంచి రూ.65,000 మాత్రమేనని, ఆ జీతంతో కొడుకును అమెరికా పంపి చదివించడం ఎలా సాధ్యమని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఈ మేరకు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఫిర్యాదు చేసిన తివారీ, ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కోణంలో విచారణ జరపాలని కోరారు.
అంతేకాకుండా, కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి (ECI) సీజేపీ చట్టబద్ధతపై ఫిర్యాదు చేయడంతో పాటు, రాజ్యసభ ఎంపీ కపిల్ సిబాల్ ప్రకటించిన రూ.1 కోటి లీగల్ డిఫెన్స్ ఫండ్పై 18% జీఎస్టీ విధించాలని కోరుతూ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇన్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అండ్ కస్టమ్స్కు (CBIC) ఫిర్యాదు చేశారు.
జంతర్ మంతర్ నిరసనలు - నిధుల వివరాలు
పార్టీ నిధుల వివాదంపై అభిజీత్ దిప్కే స్పందిస్తూ, తమ ఉద్యమానికి ప్రజల నుంచి లభించిన మద్దతునే ప్రధానంగా ప్రస్తావించారు. "మేం రాబోయే రోజుల్లో 'క్రౌడ్ ఫండింగ్' (Crowd-funding) ద్వారా నిధులు సేకరిస్తాం. మా వద్ద ఉన్న ప్రతి రూపాయి వివరాలను అత్యంత పారదర్శకంగా వెల్లడిస్తాం" అని దిప్కే తెలిపారు.
జంతర్ మంతర్ వద్ద జరిగిన ఆందోళనల్లో పాల్గొన్న వారికి సాధారణ ప్రజలే స్వచ్ఛందంగా ఆహారం, మంచి నీరు అందించారని ఆయన చెప్పారు. అలాగే ఢిల్లీ పోలీసుల్లోని కింది స్థాయి సిబ్బంది కూడా తమ పోరాటానికి అంతర్గతంగా మద్దతు తెలిపారని, కొందరు పోలీసులు తమ వద్దకు వచ్చి ఉద్యమానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారని ఆయన వెల్లడించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More