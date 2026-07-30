అమిత్ షా రాజీనామాకు అభిజీత్ దిప్కే డిమాండ్: హోం మంత్రిపై తీవ్ర ఆరోపణలు
పరీక్షల నిర్వహణలో అక్రమాలపై చేపట్టిన పార్లమెంట్ మార్చ్ సందర్భంగా విద్యార్థులపై జరిగిన పోలీసు లాఠీఛార్జ్కు నిరసనగా కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా రాజీనామా చేయాలని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే డిమాండ్ చేశారు. రాహుల్ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలను ఆయన మద్దతించారు.
పరీక్షల అక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా జూలై 20న నిర్వహించిన పార్లమెంట్ మార్చ్పై పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరుపై కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా ఆదేశాల మేరకే విద్యార్థులపై దాడులు జరిగాయని ఆరోపిస్తూ ఆయన వెంటనే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి శంభాజీనగర్లో విలేకరులతో ఆయన మాట్లాడారు.
"శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థులపై దాడులు జరగడం, రక్తం చిందించడం వెనుక అమిత్ షా ఉత్తర్వులు తప్పక ఉన్నాయి" అని అభిజీత్ దిప్కే స్పష్టం చేశారు.
అంతకుముందు కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ కూడా ఇదే విధమైన ఆరోపణలు చేస్తూ హోంమంత్రి రాజీనామాను డిమాండ్ చేశారు. రాహుల్ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలకు తాను పూర్తి మద్దతు ఇస్తున్నానని దిప్కే తెలిపారు. సీజేపీ (CJP) పార్టీకి విదేశీ నిధులు అందుతున్నాయనే ఆరోపణలను ఆయన తోసిపుచ్చారు.
"అమిత్ షా హోంమంత్రిగా ఉన్నప్పటికీ విదేశీ నిధులు వస్తున్నాయంటే అది ఆయన వైఫల్యమే. అలాంటప్పుడు మిమ్మల్ని ఎలాంటి 'చాణక్య' అని పిలవాలి? ఈ కోణంలో చూసినా ఆయన రాజీనామా చేయాల్సిందే" అని వ్యాఖ్యానించారు.
పోలీసులే రాళ్లదాడి చేయించారు: సీజేపీ ఆరోపణలు
జూలై 20న జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసనకారులపై దాడిని సమర్థించుకునేందుకు ఢిల్లీ పోలీసులే స్వయంగా రాళ్లదాడిని ప్లాన్ చేశారని దిప్కే సంచలన ఆరోపణ చేశారు. పోలీసులే ఒక ట్రక్కు నిండా రాళ్లను, దెబ్బతిన్న ఒక వాహనాన్ని జంతర్ మంతర్ ప్రదేశానికి తీసుకువచ్చి విద్యార్థులే హింసకు పాల్పడ్డారనే వాతావరణాన్ని సృష్టించారని ఆరోపించారు. బీజేపీ గూండాలు వచ్చి రాళ్లు రువ్వితే, నిందను విద్యార్థులపై మోపారని పేర్కొన్నారు.
అంతేకాకుండా, బీజేపీలో చేరాలని తనను, తన కుటుంబ సభ్యులను ఆ పార్టీకి చెందిన కొందరు బెదిరించారని, లేకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని హెచ్చరించారని దిప్కే ఆరోపించారు.
బీజేపీ కౌంటర్: రాహుల్ బాటలో నడిస్తే కాంగ్రెస్లో చేరండి
దిప్కే చేసిన ఆరోపణలను బీజేపీ ఖండించింది. బీజేపీ నాయకుడు కేశవ్ ఉపాధ్యాయ స్పందిస్తూ, దిప్కే నిరసనకు ముఖచిత్రంగా ఉన్నారని, పేపర్ లీకేజీలకు వ్యతిరేకంగా ప్రభుత్వం చట్టం తీసుకురావడంతో పాటు కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాను ఆమోదించిందని గుర్తుచేశారు.
"ప్రభుత్వం డిమాండ్లను ఆమోదించినప్పుడు దానిని గౌరవించాలి తప్ప రాజకీయం చేయకూడదు. రాహుల్ గాంధీ బాటలో నడవాలనుకుంటే దిప్కే కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే చేరవచ్చు" అని కేశవ్ ఉపాధ్యాయ హితవు పలికారు. దిప్కే కుటుంబాన్ని బెదిరించారనే ఆరోపణల్లో నిజం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
నేపథ్యం: విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా
పరీక్షల అక్రమాలపై దేశవ్యాప్తంగా విద్యార్థులు చేపట్టిన నిరసనలు తీవ్రరూపం దాల్చడంతో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ శనివారం తన పదవికి రాజీనామా చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఎన్డీయే (NDA) ప్రభుత్వ మూడో విడత పాలనలో వీధి పోరాటాల ఒత్తిడి కారణంగా ఒక కేంద్ర మంత్రి రాజీనామా చేయడం ఇదే తొలిసారి. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మూడో విడత ప్రభుత్వంలో ఇది అతిపెద్ద నిరసనగా మారింది. లాఠీఛార్జ్ సమయంలో తీవ్ర బలప్రయోగానికి దిగిన ఢిల్లీ పోలీసుల తీరుపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More