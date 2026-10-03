ఆక్సెంచర్ క్యూ4 ధమాకా: భారత ఐటీ షేర్లలో మళ్లీ జోష్ వచ్చేనా?
అంతర్జాతీయ ఐటీ దిగ్గజం ఆక్సెంచర్ నాలుగో త్రైమాసికంలో అంచనాలను మించిన ఫలితాలు సాధించడంతో గ్లోబల్ మార్కెట్లలో ఉత్సాహం నిండింది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) ప్రాజెక్టుల విస్తరణ భారత్లోని టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్, విప్రో వంటి దిగ్గజ సంస్థలకు సానుకూల సంకేతాలను అందిస్తోంది.
గ్లోబల్ టెక్నాలజీ దిగ్గజం ఆక్సెంచర్ వెల్లడించిన నాలుగో త్రైమాసిక (క్యూ4) ఆర్థిక ఫలితాలు అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారుల్లో కొత్త ఆశలను చిగురింపజేశాయి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) వల్ల సాంకేతిక రంగానికి ముప్పు వాటిల్లుతుందన్న ఆందోళనలను పక్కనపెట్టి, వ్యాపారాలు మళ్లీ పుంజుకుంటున్నట్లు ఈ గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. రికార్డు స్థాయి బుకింగ్స్, భారీ ఏఐ ప్రాజెక్టుల విస్తరణతో ఆక్సెంచర్ ఆదాయం అంచనాలను మించింది. ఈ ప్రభావంతో అమెరికా మార్కెట్లలో ఆక్సెంచర్ షేర్లతో పాటు భారత ఐటీ దిగ్గజాలు ఇన్ఫోసిస్, విప్రో ఏడీఆర్లు (ADR) భారీగా లాభపడ్డాయి.
క్యూ4లో ఆక్సెంచర్ అద్భుత ప్రదర్శన
స్థిర కరెన్సీ (Constant Currency) ప్రాతిపదికన ఆక్సెంచర్ నాలుగో త్రైమాసికంలో వార్షిక ప్రాతిపదికన 7 శాతం ఆదాయ వృద్ధిని నమోదు చేసింది. పూర్తి ఆర్థిక సంవత్సరానికి (FY26) కంపెనీ ఆదాయం 5 శాతం పెరిగింది. ఇది మునుపటి మార్గదర్శకాలైన 3-4 శాతం కంటే మెరుగ్గా ఉండటం విశేషం. ఇక రాబోయే ఆర్థిక సంవత్సరానికి (FY27) కంపెనీ 3-6 శాతం స్థిర కరెన్సీ ఆదాయ వృద్ధిని అంచనా వేస్తోంది.
అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా ఆక్సెంచర్ ఒప్పందాల (Bookings) విభాగంలో సత్తా చాటింది. త్రైమాసికంలో మొత్తం 22.4 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన నూతన ఆర్డర్లను సొంతం చేసుకుంది. ఇది గత ఏడాదితో పోలిస్తే 4 శాతం అధికం. ఇందులో 100 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా విలువైన డీల్స్ ఏకంగా 141 ఉండటం గమనార్హం.
పైలట్ ప్రాజెక్టుల నుంచి భారీ ప్రాజెక్టుల వైపు ఏఐ
గతంలో ఏఐ టెక్నాలజీని కేవలం ప్రయోగత్మకంగా మాత్రమే పరిశీలించిన అంతర్జాతీయ సంస్థలు, ఇప్పుడు దానిని ప్రాజెక్టుల స్థాయిలో అమలు చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నాయి. ఆర్థిక సంవత్సరంలో 400కు పైగా క్లయింట్లు ఆధునిక ఏఐ ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించగా, అందులో నాలుగో త్రైమాసికంలోనే దాదాపు 100 మంది కొత్త క్లయింట్లు చేరారు.
"ఏఐ వల్ల లభించే కొత్త వ్యాపార అవకాశాలు, దానివల్ల వచ్చే పనితీరు సామర్థ్యాల (Efficiencies) ప్రభావం కంటే చాలా ఎక్కువ అని మేం భావిస్తున్నాం. రాబోయే రోజుల్లోనూ ఇదే ట్రెండ్ కొనసాగుతుంది" అని ఆక్సెంచర్ సీఈఓ జూలీ స్వీట్ వెల్లడించారు. ఏఐ కేవలం పాత పనులను ఆటోమేట్ చేయడం లేదని, ఐటీ రంగంలో కొత్త డిమాండ్ను సృష్టిస్తోందని ఈ వ్యాఖ్యలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
సెప్టెంబర్లో కుదేలైన భారత ఐటీ రంగానికి ఊరట
అంతర్జాతీయంగా సాంకేతిక వ్యయాలు పెరగడం భారత ఐటీ కంపెనీలకు సానుకూల పరిణామంగా మారనుంది. గడిచిన సెప్టెంబర్ నెలలో నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్ ఏకంగా 11 శాతం పతనమై అత్యంత దారుణమైన ప్రదర్శన కనబరిచింది. ఈ అమ్మకాల ఒత్తిడిలో ఎల్టీఐమైండ్ట్రీ (LTIMindtree) 13 శాతం, టీసీఎస్ 12 శాతం మేర పడిపోయాయి. విప్రో, ఇన్ఫోసిస్ షేర్లు 10 శాతం చొప్పున క్షీణించగా, ఎంఫాసిస్ 9 శాతం, కోఫోర్జ్ 7 శాతం, ఎల్టీటీఎస్, హెచ్సీఎల్ టెక్ 6 శాతం, పర్సిస్టెంట్ సిస్టమ్స్, టెక్ మహీంద్రా 5 శాతానికి పైగా నష్టపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆక్సెంచర్ ఫలితాలు భారత ఐటీ రంగానికి కొంత ఊరటనిచ్చాయి.
భారత ఐటీ ముందున్న సవాళ్లు – నిపుణుల విశ్లేషణ
ఆక్సెంచర్ ఫలితాలు ఆశాజనకంగా ఉన్నప్పటికీ, భారత ఐటీ కంపెనీల ఆదాయ వృద్ధిపై కొన్ని సవాళ్లు ఇంకా వేలాడుతూనే ఉన్నాయని బ్రోకరేజ్ సంస్థలు భావిస్తున్నాయి. క్లయింట్ల నుంచి ధరల ఒత్తిడి (Pricing Pressure), ఏఐ వల్ల పెరిగే ఉత్పాదకత ప్రభావం, విచక్షణాధికార వ్యయాల (Discretionary Spending) మందగమనం వృద్ధిని పరిమితం చేయవచ్చని ఛాయిస్ బ్రోకింగ్ పేర్కొంది.
"ఆక్సెంచర్ ఫలితాలు డిమాండ్ పెరుగుతోందని చూపిస్తున్నప్పటికీ, అది నివేదిత ఆదాయంలోకి మారే వేగమే ఇక్కడ కీలకం. రాబోయే ఆర్థిక సంవత్సరం కూడా భారత ఐటీ రంగానికి కొంత మందకొడిగానే ఉండే అవకాశం ఉంది" అని ఛాయిస్ బ్రోకింగ్ విశ్లేషించింది. అయితే, మేనేజ్డ్ సర్వీసెస్ విభాగంలో వృద్ధి, బలమైన బుకింగ్స్ సానుకూల సంకేతాలని తెలిపింది. ఛాయిస్ బ్రోకింగ్ లార్జ్ క్యాప్లలో టీసీఎస్, టెక్ మహీంద్రా, మిడ్క్యాప్లలో కోఫోర్జ్, ఎంఫాసిస్ షేర్లకు ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది.
మరో ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ నొమురా (Nomura) విశ్లేషిస్తూ, "ఏఐ వల్ల క్లయింట్లకు ఉత్పాదకత పెరిగి వ్యయం తగ్గే అవకాశమున్నప్పటికీ, దానికి తోడవుతున్న కొత్త సాంకేతిక పనులు ఆ లోటును భర్తీ చేస్తున్నాయి" అని తెలిపింది. నొమురా లార్జ్ క్యాప్లలో ఇన్ఫోసిస్, కాగ్నిజెంట్లకు, మిడ్క్యాప్లో కోఫోర్జ్కు 'బై' (Buy) రేటింగ్ కొనసాగిస్తోంది.
అంతర్జాతీయ వ్యాపారాలు ఏఐ ఆధారిత డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోసం బడ్జెట్లను కేటాయిస్తున్నాయని ఆక్సెంచర్ ఫలితాలు నిరూపించాయి. అయితే, పెరుగుతున్న ఈ డిమాండ్ను భారత ఐటీ కంపెనీలు సుస్థిర ఆదాయంగా ఏమేరకు మలుచుకుంటాయనేది వేచి చూడాల్సి ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More