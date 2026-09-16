అడిడాస్లో భారీ లేఆఫ్లు: గుర్గావ్ టెక్ హబ్లో 350 మందిపై వేటు
ప్రముఖ గ్లోబల్ స్పోర్ట్స్వేర్ దిగ్గజం అడిడాస్ గుర్గావ్లోని తన టెక్ హబ్లో దాదాపు 350 మంది ఉద్యోగులను తొలగిస్తోంది. వ్యాపార పునర్వ్యవస్థీకరణ, మారుతున్న సాంకేతిక అవసరాల దృష్ట్యా ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది.
ప్రసిద్ధ క్రీడా దుస్తులు, పాదరక్షల తయారీ సంస్థ 'అడిడాస్' తన భారతీయ సాంకేతిక విభాగంలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు ఊహించని షాక్ ఇచ్చింది. హర్యానాలోని గుర్గావ్లో ఉన్న ఇండియా టెక్ హబ్లో భారీగా ఉద్యోగుల తొలగింపు ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. ఇక్కడ పనిచేస్తున్న మొత్తం 700 మంది సిబ్బందిలో దాదాపు సగం మంది అంటే సుమారు 350 మందిని విధుల నుంచి తప్పించనుంది.
టౌన్ హాల్ సమావేశంలో పదునైన నిర్ణయం
సెప్టెంబర్ 15న నిర్వహించిన ప్రత్యేక టౌన్ హాల్ సమావేశంలో అడిడాస్ యాజమాన్యం ఈ లేఆఫ్ల నిర్ణయాన్ని ఉద్యోగులకు అధికారికంగా తెలియజేసింది. ఈ నిర్ణయం వల్ల సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు, డేటా సైంటిస్టులు, డేటా ఇంజనీర్లు తీవ్రంగా ప్రభావితం కానున్నారు. ప్రసిద్ధ వార్తా వెబ్సైట్ 'వోకల్ట్' (Wocult) సేకరించిన సమాచారం ప్రకారం కంపెనీ ఈ లేఆఫ్ల అంశాన్ని ధృవీకరించింది.
రెండు విడతల్లో పింక్ స్లిప్లు
ఉద్యోగాల తొలగింపు ప్రక్రియను కంపెనీ రెండు విభాగాలుగా చేపడుతోంది.
మొదటి విభాగం: టౌన్ హాల్ సమావేశం జరిగిన సెప్టెంబర్ 15నే మొదటి విడత ఉద్యోగులకు తొలగింపు లేఖలను అందించారు.
రెండవ విభాగం: మిగిలిన ఉద్యోగులు డిసెంబర్ 15 వరకు కంపెనీలోనే కొనసాగుతారు. వీరు తమ ప్రాజెక్టుల బాధ్యతలను ఇతర సహోద్యోగులకు అప్పగించే (హ్యాండోవర్) ప్రక్రియను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.
2021లో ప్రారంభం.. ఐదేళ్లకే కుదింపు
అడిడాస్ గ్లోబల్ ఉత్పత్తులకు కావలసిన డిజిటల్ పరిష్కారాలు, నూతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు 2021లో ఈ గుర్గావ్ టెక్ హబ్ను ఏర్పాటు చేశారు. అత్యుత్తమ టెక్, ఇంజనీరింగ్ ప్రతిభను ఆకర్షించేందుకు నెలకొల్పిన ఈ సెంటర్లో.. ఐదేళ్లు పూర్తయ్యే సరికి సగం సిబ్బందిపై వేటు పడటం గమనార్హం.
అడిడాస్ స్పందన
"సంస్థ నిర్వహణ విధానాన్ని మారుతున్న వ్యాపార అవసరాలకు అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దే క్రమంలోనే భారత టెక్ విభాగంలో పోస్టులను తగ్గించాల్సి వచ్చింది. ప్రక్రియలను మరింత సరళీకృతం చేయడానికి, సాంకేతిక సామర్థ్యాలను విస్తరించడానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం" అని అడిడాస్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
"భారత్ మాకు వ్యూహాత్మకంగా ఎంతో ముఖ్యమైన మార్కెట్. కంపెనీ వృద్ధి, డిజిటల్ ఆవిష్కరణలలో ఈ టెక్ హబ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తూనే ఉంటుంది" అని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది. బాధితులకు తగిన సహాయ సహకారాలు అందించనున్నట్లు యాజమాన్యం పేర్కొంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More