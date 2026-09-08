సామ్సంగ్లో ఉద్యోగుల తొలగింపు: భారత్లో 100 మందిపై వేటు
భారత్లో ప్రముఖ ఎలక్ట్రానిక్స్ దిగ్గజం సామ్సంగ్ ఉద్యోగాల కోత చేపట్టింది. టీవీలు, గృహోపకరణాల విభాగాల్లో పనిచేస్తున్న 80 నుంచి 100 మందికి పైగా ఎగ్జిక్యూటివ్లను కంపెనీ తొలగించింది. మార్కెట్లో ఆశించిన స్థాయిలో డిమాండ్ లేకపోవడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని తెలుస్తోంది.
వినియోగదారుల నుంచి ఆశించిన స్థాయిలో ఆదరణ లభించకపోవడం, మార్జిన్లు తగ్గడంతో దక్షిణ కొరియా దిగ్గజం సామ్సంగ్ ఇండియా ఉద్యోగుల తొలగింపు ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. తొలి విడతగా టెలివిజన్లు, హోమ్ అప్లయెన్సెస్ విభాగాల్లో పనిచేస్తున్న 80 నుంచి 100 మంది ఎగ్జిక్యూటివ్లను ఇంటికి పంపించింది.
కీలక స్థానాల్లోని అధికారులపై ప్రభావం
ది ఎకనామిక్ టైమ్స్ కథనం ప్రకారం, ఈ లేఆఫ్లు దశలవారీగా సాగుతున్నాయి. ప్రధాన కార్యాలయంలోని డైరెక్టర్ స్థాయి అధికారులు, టీమ్ లీడర్లతో పాటు ప్రాంతీయ కార్యాలయాల్లో ఉన్న బ్రాంచ్, ఏరియా మేనేజర్లకు కంపెనీ పింక్ స్లిప్స్ అందజేసింది.
బాధిత ఉద్యోగులకు ఎటువంటి నోటీస్ పీరియడ్ ఇవ్వకుండానే రోజువారీగా టెర్మినేషన్ లేఖలు పంపుతున్నారు. నష్టపరిహారంగా మూడు నెలల జీతంతో పాటు, కంపెనీలో పూర్తి చేసిన ప్రతి ఏడాదికి అదనంగా ఒక నెల జీతాన్ని సామ్సంగ్ అందజేస్తోంది.
25 శాతం మేర సేల్స్ టీమ్పై వేటు
కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ విభాగంలోని సేల్స్, మార్కెటింగ్ టీమ్లో దాదాపు 550 నుంచి 600 మంది సిబ్బంది ఉన్నారు. అందులో దాదాపు 25 శాతం మంది ఉద్యోగాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని తెలుస్తోంది. ఇందులో మ్యాన్పవర్ ఏజెన్సీల ద్వారా నియమితులైన తాత్కాలిక సిబ్బంది కూడా ఉన్నారు.
"హోమ్ అప్లయెన్సెస్, టీవీ విభాగాల్లో మానవ వనరులను పునర్వ్యవస్థీకరిస్తున్నాం. దీపావళి పండుగ తర్వాత రెండో విడత తొలగింపులు ఉండే అవకాశం ఉంది" అని పరిశ్రమ వర్గాల ప్రతినిధి ఒకరు తెలిపారు.
స్మార్ట్ఫోన్ రంగానికి ప్రస్తుతానికి మినహాయింపు
టీవీలు, గృహోపకరణాల విభాగాలు దెబ్బతిన్నప్పటికీ, సామ్సంగ్కు అత్యంత లాభదాయకమైన స్మార్ట్ఫోన్ విభాగానికి ప్రస్తుతానికి ఎటువంటి కోతలు విధించలేదు.
"మొబైల్ ఫోన్ల వ్యాపారం కంపెనీకి ప్రధాన ఆధారం. రాబోయే దీపావళి సీజన్లో ఫోన్ల విక్రయాలు మళ్లీ పుంజుకుంటాయని కంపెనీ ఆశిస్తోంది. కాబట్టి మొబైల్ విభాగంలో తక్షణమే ఉద్యోగుల కోత ఉండదు" అని సదరు ప్రతినిధి స్పష్టం చేశారు. ఐడీసీ, కౌంటర్పాయింట్ పరిశోధనా సంస్థల సమాచారం ప్రకారం, 2026 రెండో త్రైమాసికంలో (Q2 2026) భారత్లో 16.4 శాతం నుంచి 17.6 శాతం మార్కెట్ వాటాతో సామ్సంగ్ రెండో అతిపెద్ద స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్గా కొనసాగుతోంది.
అమెరికాలోనూ సిబ్బంది కుదింపు
కేవలం భారత్లోనే కాకుండా అంతర్జాతీయంగా సామ్సంగ్ సర్దుబాటు చర్యలు చేపడుతోంది. ఈ ఏడాది జనవరిలో దక్షిణ కొరియాలో రాబోయే పదేళ్లలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) సాంకేతికత కోసం 648 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులు పెడతామని ప్రకటించిన ఈ కంపెనీ, ఇతర దేశాల్లో వ్యయ నియంత్రణ పాటిస్తోంది.
గత జూలైలో అమెరికాలోని న్యూజెర్సీ, టెక్సాస్ కార్యాలయాల్లో డిస్ప్లే, ఫోన్లు, కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ విభాగాలకు చెందిన 700 మందికి పైగా ఉద్యోగులను సామ్సంగ్ తొలగించింది. వ్యాపార ప్రాధాన్యతలకు అనుగుణంగా వనరులను సర్దుబాటు చేసుకోవడానికే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కంపెనీ వివరణ ఇచ్చింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More