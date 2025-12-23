Edit Profile
    2026 Telugu Festival Calendar: 2026లో హోలీ, దీపావళి, నవరాత్రి ఎప్పుడు వచ్చాయి?

    2026 Telugu Festival Calendar: మరి కొద్ది రోజుల్లో 2026 కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభం కాబోతోంది. ప్రతి ఒక్కరూ కొత్త సంవత్సరంలో పండుగల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు - ముఖ్యంగా దీపావళి, హోలీ, నవరాత్రులు. ఈ పండుగలను ప్రతి సంవత్సరం ఘనంగా జరుపుకుంటారు. 2026 లో హోలీ, దీపావళి, నవరాత్రులు ఎప్పుడు వచ్చాయో తెలుసుకుందాం. 

    Published on: Dec 23, 2025 1:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    మరికొద్ది రోజుల్లో 2026 కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభం కాబోతోంది. ప్రతి ఒక్కరూ కొత్త సంవత్సరంలో పండుగల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా దీపావళి, నవరాత్రులను చాలా మంది ఘనంగా జరుపుకుంటారు. సంక్రాతి తరవాత వచ్చే పెద్ద పండుగలు ఇవి. ఈ పండుగలు హిందూ యొక్క ప్రధాన పండుగలు. ఈ పండుగలను ప్రతి సంవత్సరం ఘనంగా జరుపుకుంటారు. హోలీ రంగుల పండుగ, దీపావళి దీపాల పండుగ. అలాగే నవరాత్రి సమయంలో భక్తులు అమ్మవారి భక్తిలో మునిగిపోతారు. 2026 లో హోలీ, దీపావళి, నవరాత్రులు ఎప్పుడు వచ్చాయో తెలుసుకుందాం.

    2026లో హోలీ, దీపావళి, నవరాత్రి ఎప్పుడు వచ్చాయి?
    2026లో హోలీ, దీపావళి, నవరాత్రి ఎప్పుడు వచ్చాయి?

    2026లో హోలీ ఎప్పుడు?

    హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం, 2026లో హోలీ పండుగ 4 మార్చి 2026న వచ్చింది. ప్రతి సంవత్సరం ఫాల్గుణ మాసం పౌర్ణమి మరుసటి రోజున చైత్ర మాసంలోని కృష్ణ పక్షం మొదటి రోజున హోలీ జరుపుకుంటారు. ఈ పండుగ చెడుపై మంచి విజయానికి ప్రతీక, ప్రజలు ఈ పండుగను రంగులు, ఆనందంతో జరుపుకుంటారు.

    2026 లో దీపావళి ఎప్పుడు?

    ప్రతి సంవత్సరం, పవిత్ర పండుగ దీపావళి ఆశ్వయుజ మాసంలో వచ్చే అమావాస్య తేదీన వస్తుంది. 2026లో దీపావళి పవిత్ర పండుగను నవంబర్ 8 ఆదివారం జరుపుకోనున్నారు.

    నవరాత్రి 2026 ఎప్పుడు?

    హిందూ మతంలో, పవిత్ర నవరాత్రి పండుగను 4 సార్లు జరుపుకుంటారు. చైత్ర మాసం, ఆశ్వయుజ మాసంలో నవరాత్రికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది.

    చైత్ర నవరాత్రి - 2026

    చైత్ర నవరాత్రి మార్చి 19 (గురువారం) నుండి ప్రారంభమై మార్చి 27 (శుక్రవారం)న ముగుస్తుంది.

    నవరాత్రి మొదటి రోజు - 19 మార్చి 2026 (గురువారం) ఈ రోజున, ఘటస్తాపన నిర్వహించబడుతుంది. శైలపుత్రిని పూజిస్తారు.

    నవరాత్రి రెండవ రోజు - 20 మార్చి 2026 (శుక్రవారం) ద్వితీయ తిథిలో చంద్రదర్శనం, బ్రహ్మచారిణి ఆరాధన ఆచారం.

    నవరాత్రి మూడవ రోజు - 21 మార్చి 2026 (శనివారం) గౌరీ పూజ, చంద్రఘంటను మూడవ రోజున జరుపుకుంటారు.

    నవరాత్రి నాల్గవ రోజు - 22 మార్చి 2026 (ఆదివారం) నాడు కుష్మాండ దేవిని ఆరాధిస్తారు.

    నవరాత్రి ఐదవ రోజు - 23 మార్చి 2026 (సోమవారం) నాగ పూజ, లక్ష్మీ పంచమి. స్కందమాతను పూజిస్తారు.

    నవరాత్రి ఆరవ రోజు - 24 మార్చి 2026 (మంగళవారం) ఆరవ రోజున, స్కంద షష్ఠి, కాత్యాయిని దేవిని ఆరాధించే ఆచారం ఉంది.

    నవరాత్రి ఏడవ రోజు - 25 మార్చి 2026 (బుధవారం) మహా సప్తమి ఏడవ రోజున జరుపుకుంటారు. కాళరాత్రిని పూజిస్తారు.

    నవరాత్రి ఎనిమిదవ రోజు - 26 మార్చి 2026 (గురువారం) అష్టమి రోజున, దుర్గా అష్టమి, మహాగౌరి పూజ, అన్నపూర్ణ అష్టమి జరుపుకోవాలి.

    నవరాత్రి తొమ్మిదవ రోజు - 27 మార్చి 2026 (శుక్రవారం) నవమి, ఈ రోజున శ్రీరామనవమి కూడా జరుపుకుంటారు.

    శారదీయ నవరాత్రులు 2026

    శారదీయ నవరాత్రులు అక్టోబర్ 11 (ఆదివారం) నుండి ప్రారంభమై అక్టోబర్ 20 (మంగళవారం)న ముగుస్తాయి

    నవరాత్రి మొదటి రోజు- 11 అక్టోబర్ 2026 (ఆదివారం) ఘటస్తాపన జరుగుతుంది. శైలపుత్రిని పూజిస్తారు.

    నవరాత్రి రెండవ రోజు - 12 అక్టోబర్ 2026 (సోమవారం) బ్రహ్మచారిణిని పూజిస్తారు

    నవరాత్రి మూడవ రోజు- 13 అక్టోబర్ 2026 (మంగళవారం)న చంద్రఘంటను పూజిస్తారు

    నవరాత్రి నాల్గవ రోజు - 14 అక్టోబర్ 2026 (బుధవారం) చతుర్థి రోజున, కుష్మాండ ఆరాధన

    నవరాత్రి ఐదవ రోజు- 15 అక్టోబర్ 2026 (గురువారం) నాడు, స్కందమతను పూజిస్తారు

    నవరాత్రి ఆరవ రోజు- 16 అక్టోబర్ 2026 (శుక్రవారం) ఆరవ రోజున, కాత్యాయినిని పూజిస్తారు

    నవరాత్రి ఏడవ రోజు- 17 అక్టోబర్ 2026 (శనివారం) నాడు, కాళరాత్రి ఆరాధనతో పాటు సరస్వతి పూజ కూడా జరుగుతుంది

    నవరాత్రి ఎనిమిదవ రోజు - అక్టోబర్ 18, 2026 (ఆదివారం) సప్తమి కాళరాత్రిని ఆరాధిస్తారు

    నవరాత్రి తొమ్మిదవ రోజు - అక్టోబర్ 19, 2026 (సోమవారం) ఈ రోజున అష్టమి తిథి. అష్టమి తిథిలో దుర్గా అష్టమి నాడు మహాగౌరిని పూజిస్తారు. ఈ రోజున సంధి పూజ, మహా నవమి సంయోగం జరుగుతోంది.

    నవరాత్రి పదవ రోజు - 20 అక్టోబర్ 2026 (మంగళవారం) ఈ రోజున, నవమి మరియు విజయదశమి కలిసి జరుపుకుంటారు.

