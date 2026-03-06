ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎఫెక్ట్: అమెజాన్ నుంచి ఒరాకిల్ వరకు.. ఐటీ రంగంలో మళ్లీ లేఆఫ్స్ కలకలం
టెక్ ప్రపంచంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. 2026 ప్రారంభమైన కొద్ది రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా 35,000 మందికి పైగా టెక్ ఉద్యోగులు ఉపాధి కోల్పోయారు. అమెజాన్, మెటా, ఒరాకిల్ వంటి దిగ్గజాలు ఖర్చు తగ్గించుకోవడానికి AI, ఆటోమేషన్ వైపు మొగ్గు చూపుతుండటమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం.
ఐటీ రంగంలో 'లేఆఫ్స్' భయం మళ్లీ మొదలైంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) విస్తృతి పెరుగుతున్న కొద్దీ, మానవ వనరుల అవసరం తగ్గుతోందా అన్న ఆందోళనలు నిజమవుతున్నాయి. గత ఏడాది 1.20 లక్షల మంది ఉద్యోగాలు కోల్పోగా, ఆ పరంపర 2026లోనూ కొనసాగుతోంది. కేవలం ఈ ఏడాది మొదటి రెండు నెలల్లోనే సుమారు 50 కంపెనీలు 35,000 మందికి పైగా ఉద్యోగులను ఇంటికి పంపించాయని 'Layoffs.fyi' గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.
ఉద్యోగాల కోత విధిస్తున్న దిగ్గజ కంపెనీలు ఇవే..
టెక్ రంగంలోని అగ్రగామి సంస్థలు సైతం AI కోసం భారీగా వెచ్చిస్తూ, మరోవైపు ఉద్యోగుల సంఖ్యను తగ్గిస్తున్నాయి. ఆ జాబితాలో ప్రధానంగా:
- ఒరాకిల్ (Oracle): క్లౌడ్ సాఫ్ట్వేర్ దిగ్గజం ఒరాకిల్ వేల సంఖ్యలో ఉద్యోగులను తొలగించడానికి సిద్ధమైంది. AI డేటా సెంటర్ల కోసం భారీగా ఖర్చు చేస్తున్న ఈ సంస్థ, నగదు కొరతను అధిగమించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
- అమెజాన్ (Amazon): ఈ ఏడాది జనవరిలోనే అమెజాన్ 16,000 మంది కార్పొరేట్ ఉద్యోగులను తొలగించింది. 2025 అక్టోబర్ తర్వాత ఈ సంస్థలో ఇది రెండో భారీ లేఆఫ్ కావడం గమనార్హం.
- బ్లాక్ (Block): జాక్ డోర్సే నేతృత్వంలోని ఈ సంస్థ ఏకంగా 50 శాతం సిబ్బందిని (సుమారు 4,000 మంది) తొలగిస్తోంది. మానవ వనరుల స్థానంలో ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ వాడటమే తమ లక్ష్యమని డోర్సే స్పష్టం చేశారు.
- లివ్స్పేస్ (Livspace): బెంగళూరుకు చెందిన ఈ హోమ్ ఇంటీరియర్ ప్లాట్ఫామ్ ఫిబ్రవరిలో 1,000 మందిని (25% సిబ్బంది) తొలగించింది. పూర్తిస్థాయి 'AI-నేటివ్' సంస్థగా మారడమే తమ ఉద్దేశమని వెల్లడించింది.
- నైకీ (Nike): ఆటోమేషన్ ద్వారా లాభాలను పెంచుకోవాలని చూస్తున్న నైకీ, సుమారు 775 మందిని తొలగించింది. ముఖ్యంగా వేర్హౌస్లలో ఆటోమేషన్ పెంచడంపై కంపెనీ దృష్టి సారించింది.
- మెటా (Meta): ఫేస్బుక్ మాతృ సంస్థ మెటా, తన రియాలిటీ ల్యాబ్స్ విభాగంలో 10 శాతం సిబ్బందిని తొలగించింది. ఇప్పుడు కంపెనీ ప్రాధాన్యత అంతా నెక్స్ట్-జెన్ AI మీదనే ఉందని స్పష్టం చేసింది.
"మనుషుల కంటే AI మేలు" - టెక్ బాస్ల సంచలన వ్యాఖ్యలు
AI సామర్థ్యంపై టెక్ కంపెనీల సీఈఓలు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు ఉద్యోగులను మరింత ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. మనుషుల కంటే కొన్ని రంగాల్లో టెక్నాలజీయే వేగంగా, సమర్థవంతంగా పనిచేస్తోందని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
"మా ఏఐ ఏజెంట్ ఇప్పుడు ఉత్తర అమెరికాలో మూడింట ఒక వంతు కస్టమర్ సపోర్ట్ రిక్వెస్ట్లను విజయవంతంగా నిర్వహిస్తోంది. దీనివల్ల ఖర్చులు తగ్గడమే కాకుండా, సేవల నాణ్యత కూడా మెరుగుపడింది" అని ఎయిర్ బిఎన్బి (Airbnb) సీఈఓ బ్రియాన్ చెస్కీ పేర్కొన్నారు.
అటు మ్యూజిక్ ప్లాట్ఫామ్ 'స్పాటిఫై' (Spotify) కో-సీఈఓ గుస్టావ్ సోడర్స్ట్రోమ్ కూడా ఇవే తరహా వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"డిసెంబర్ నుండి మా సీనియర్ డెవలపర్లు ఒక్క లైన్ కోడ్ కూడా రాయలేదు. మా ఇంజనీరింగ్ వర్క్ఫ్లోలో AI అంతగా మిళితమైపోయింది" అని ఆయన వివరించారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs):
1. 2026లో ఇప్పటివరకు ఎన్ని ఐటీ ఉద్యోగాలు పోయాయి?
అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం ఫిబ్రవరి 28 నాటికి 50 కంపెనీల నుండి 35,000 మందికి పైగా ఉద్యోగులు తమ ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు.
2. ఐటీ కంపెనీలు లేఆఫ్స్కు చెబుతున్న ప్రధాన కారణం ఏమిటి?
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), ఆటోమేషన్ వైపు మళ్లడం, కార్యకలాపాలను క్రమబద్ధీకరించడం (Streamlining) ద్వారా ఖర్చులు తగ్గించుకోవడం.
3. ఏ కంపెనీ ఎక్కువ మందిని తొలగించింది?
జనవరి నెలలో అమెజాన్ అత్యధికంగా 16,000 మంది కార్పొరేట్ ఉద్యోగులను తొలగించింది.