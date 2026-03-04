దుబాయిలోని కార్యాలయాలను మూసివేసిన ఎన్విడియా, వర్క్ ఫ్రమ్ హోం ఇచ్చిన అమెజాన్
ఇరాన్పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ జరిపిన దాడుల నేపథ్యంలో గల్ఫ్ దేశాల్లోని ప్రముఖ టెక్ కంపెనీలు అప్రమత్తమయ్యాయి. ముఖ్యంగా చిప్ తయారీ దిగ్గజం 'ఎన్విడియా' (Nvidia), ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం 'అమెజాన్' (Amazon) తమ ఉద్యోగుల భద్రత దృష్ట్యా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నాయి.
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు పెరగడంతో దుబాయ్లోని తన కార్యాలయాలను ఎన్విడియా తాత్కాలికంగా మూసివేసింది. ఈ మేరకు కంపెనీ సీఈఓ జెన్సన్ హువాంగ్ మంగళవారం తెల్లవారుజామున ఉద్యోగులకు ఈమెయిల్ పంపారు. కార్యాలయాలను మూసివేస్తున్నామని, ఉద్యోగులందరూ ఇంటి నుంచే పని చేయాలని (Remote Work) ఆయన ఆదేశించారు.
"పశ్చిమాసియాలో మాకు బలమైన మూలాలు ఉన్నాయి. వేల సంఖ్యలో మన సహోద్యోగులు అక్కడ నివసిస్తున్నారు. యుద్ధ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో అక్కడి మన ఉద్యోగులు, వారి కుటుంబాల భద్రత పట్ల నేను తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నాను" అని జెన్సన్ హువాంగ్ తన సందేశంలో పేర్కొన్నారు.
ఇజ్రాయెల్లో ఎన్విడియాకు దాదాపు 6,000 మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని ఉద్యోగులందరూ సురక్షితంగా ఉన్నారని, కంపెనీకి చెందిన క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ నిరంతరం వారితో టచ్లో ఉంటూ అవసరమైన సహాయ సహకారాలు అందిస్తోందని ఆయన వివరించారు.
అమెజాన్ అప్రమత్తం.. నిలిచిపోయిన సేవలు
మరోవైపు అమెజాన్ కూడా తన కార్పొరేట్ ఉద్యోగులందరినీ రిమోట్ వర్క్ చేయాల్సిందిగా కోరింది. స్థానిక ప్రభుత్వాల మార్గదర్శకాలను పాటించాలని సూచించింది. యూఏఈ, సౌదీ అరేబియా, జోర్డాన్, బహ్రెయిన్, కువైట్, ఈజిప్ట్, టర్కీ, ఇజ్రాయెల్ దేశాల్లో అమెజాన్ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది.
"మా ఉద్యోగులు, భాగస్వాముల భద్రతకే మా తొలి ప్రాధాన్యత. స్థానిక అధికారులు, బృందాలతో కలిసి పరిస్థితిని నిశితంగా గమనిస్తున్నాం" అని అమెజాన్ ప్రతినిధి ఒకరు తెలిపారు.
అయితే, కేవలం కార్యాలయాలకే పరిమితం కాకుండా అమెజాన్ మౌలిక సదుపాయాలపై కూడా ఈ యుద్ధ ప్రభావం పడింది. యూఏఈ, బహ్రెయిన్లోని అమెజాన్ క్లౌడ్ డివిజన్ (AWS) సెంటర్లపై డ్రోన్ దాడులు జరిగినట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. గుర్తుతెలియని వస్తువుల దాడి కారణంగా యూఏఈలోని డేటా సెంటర్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయిందని, దీనివల్ల కనెక్టివిటీ సమస్యలు తలెత్తాయని కంపెనీ పేర్కొంది. యూఏఈలో 15 నిమిషాల్లో డెలివరీ చేసే క్విక్ కామర్స్ సేవలకు కూడా అంతరాయం ఏర్పడింది.
అమెరికా హెచ్చరికలు
ప్రాంతీయ అస్థిరత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో అమెరికా స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా కీలక హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. భద్రతా ముప్పు పొంచి ఉన్నందున అమెరికన్లు తక్షణమే వాణిజ్య రవాణా మార్గాల ద్వారా ఆయా దేశాలను వదిలి రావాలని సూచించింది. పరిస్థితి విషమిస్తుండటంతో తమ పౌరులను తరలించడానికి సైనిక, చార్టర్డ్ విమానాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు అమెరికా ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. ఎన్విడియా దుబాయ్ కార్యాలయాలను ఎందుకు మూసివేసింది?
పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య జరుగుతున్న దాడుల వల్ల ఉద్యోగుల భద్రతకు ముప్పు వాటిల్లే ప్రమాదం ఉందని ఎన్విడియా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
2. అమెజాన్ సేవలకు ఎలాంటి ఆటంకం కలిగింది?
యూఏఈ, బహ్రెయిన్లోని అమెజాన్ డేటా సెంటర్లపై (AWS) డ్రోన్ దాడులు జరగడం వల్ల విద్యుత్ అంతరాయం ఏర్పడింది. దీనివల్ల క్లౌడ్ సేవలు, ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీపై ప్రభావం పడింది.
3. ప్రస్తుతం టెక్ కంపెనీల ఉద్యోగులు ఎలా పనిచేస్తున్నారు?
పరిస్థితి చక్కబడే వరకు దుబాయ్ సహా పశ్చిమాసియాలోని ప్రభావిత దేశాల్లోని ఉద్యోగులందరినీ ఇంటి నుంచే (Work From Home) పనిచేయాలని కంపెనీలు ఆదేశించాయి.