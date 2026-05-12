Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    బిగ్ ట్విస్ట్: సీఎం విజయ్‌కు ఏఐఏడీఎంకే రెబల్స్ మద్దతు.. ఈపీఎస్‌కు భారీ షాక్

    తమిళనాడు అసెంబ్లీలో బుధవారం జరగనున్న బలపరీక్షకు ముందే రాజకీయ సమీకరణాలు వేగంగా మారిపోయాయి. ముఖ్యమంత్రి విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇస్తున్నట్లు ఏఐఏడీఎంకే సీనియర్ నేత సి.వి. షణ్ముగం ప్రకటించడంతో రాజకీయ వర్గాల్లో ప్రకంపనలు మొదలయ్యాయి.

    Published on: May 12, 2026 10:09 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    తమిళనాడు రాజకీయ యవనికపై కొత్తగా మెరిసిన ధ్రువతార, ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్‌కు ఊహించని చోటు నుంచి భారీ మద్దతు లభించింది. అసెంబ్లీలో మెజారిటీ నిరూపించుకోవడానికి మరో 24 గంటల సమయం మాత్రమే ఉన్న తరుణంలో, ప్రధాన ప్రతిపక్షం ఏఐఏడీఎంకేలో చీలిక రావడం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారింది. పార్టీ అధినేత ఎడప్పాడి పళనిస్వామి (ఈపీఎస్) నాయకత్వాన్ని కాదని మాజీ మంత్రి సి.వి. షణ్ముగం నేతృత్వంలోని ఒక వర్గం విజయ్ ప్రభుత్వానికి జై కొట్టింది.

    ఏఐఏడీఎంకే శాసనసభా పక్ష నేతగా ఎడప్పడి కె.పళనిస్వామిని ఎన్నుకున్నట్టు ప్రొటెమ్ స్పీకర్‌కు లేఖ అందజేస్తున్న ఏఐఏడీఎంకే సభ్యులు (@AIADMKITWINGOFL)
    ఏఐఏడీఎంకే శాసనసభా పక్ష నేతగా ఎడప్పడి కె.పళనిస్వామిని ఎన్నుకున్నట్టు ప్రొటెమ్ స్పీకర్‌కు లేఖ అందజేస్తున్న ఏఐఏడీఎంకే సభ్యులు (@AIADMKITWINGOFL)

    బలపరీక్షకు ముందే లైన్ క్లియర్

    మే 10వ తేదీన ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన విజయ్, బుధవారం (మే 13) అసెంబ్లీలో బలపరీక్ష ఎదుర్కోవాల్సి ఉంది. 234 స్థానాలున్న అసెంబ్లీలో విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కజగం (టీవీకే) 108 స్థానాలు సాధించి అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. అయితే, మ్యాజిక్ ఫిగర్ 118కి మరో 10 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు అవసరమైంది. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ (5), వామపక్షాలు, వీసీకే, ఐయూఎంఎల్ మద్దతుతో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన విజయ్‌కు, తాజా ఏఐఏడీఎంకే మద్దతు మరింత బలాన్ని చేకూర్చింది.

    ఏఐఏడీఎంకేలో ముదిరిన ముఠా పోరు

    మొత్తం 47 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న ఏఐఏడీఎంకేలో గత కొద్దిరోజులుగా విజయ్‌కు మద్దతు ఇచ్చే విషయంలో అంతర్గత పోరు నడుస్తోంది. ఈపీఎస్ వర్గం విజయ్‌కు వ్యతిరేకంగా ఉండగా, మెజారిటీ ఎమ్మెల్యేలు షణ్ముగం వైపు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. "మేము ప్రజా తీర్పును గౌరవిస్తున్నాం. ఈ తీర్పు విజయ్ ముఖ్యమంత్రి కావాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారని స్పష్టం చేస్తోంది. అందుకే మా వర్గం ఎమ్మెల్యేలందరం ముఖ్యమంత్రి విజయ్‌కు, ఆయన నేతృత్వంలోని టీవీకే ప్రభుత్వానికి బేషరతుగా మద్దతు ఇస్తున్నాం" అని షణ్ముగం మంగళవారం సంచలన ప్రకటన చేశారు.

    ఈపీఎస్‌పై తీవ్ర ఆరోపణలు

    ఇదే సమయంలో పార్టీ అధినేత ఈపీఎస్‌పై షణ్ముగం తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. తన రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ఈపీఎస్ చివరకు బద్ధశత్రువైన డీఎంకేతో కూడా చేతులు కలపాలని చూశారని ఆయన ఆరోపించారు. పార్టీ కేడర్ మనోభావాలకు వ్యతిరేక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నందున, తాము ప్రజా పక్షాన నిలబడాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. షణ్ముగం వర్గంలోని ఎమ్మెల్యేలు త్వరలోనే ముఖ్యమంత్రి విజయ్‌ను కలిసి తమ మద్దతు పత్రాన్ని స్వయంగా అందజేయనున్నారు.

    విజయ్ వ్యూహం ఫలించినట్లేనా?

    నటుడి నుంచి రాజకీయ వేత్తగా మారి, తొలి ప్రయత్నంలోనే కోటను దక్కించుకున్న విజయ్‌కు ఈ మద్దతు పెద్ద ఊరట. హంగ్ అసెంబ్లీ ఏర్పడటంతో చిన్న పార్టీల చుట్టూ తిరగాల్సిన పరిస్థితి నుంచి, ఇప్పుడు ప్రతిపక్షంలోనే చీలిక తెచ్చి మెజారిటీని సుస్థిరం చేసుకోవడం విజయ్ రాజకీయ చతురతకు నిదర్శనమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ పరిణామంతో రేపు జరగబోయే బలపరీక్ష కేవలం లాంఛనంగానే మిగిలిపోయే అవకాశం ఉంది.

    ఒకవైపు స్టాలిన్ నేతృత్వంలోని డీఎంకే బలహీనపడటం, మరోవైపు ఏఐఏడీఎంకేలో సంక్షోభం.. ఈ రెండు అంశాలు విజయ్‌కు తమిళనాడు రాజకీయాల్లో తిరుగులేని శక్తిగా ఎదిగేందుకు మార్గం సుగమం చేస్తున్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ముఖ్యమంత్రి విజయ్‌కు ఏఐఏడీఎంకేలోని ఏ వర్గం మద్దతు ఇస్తోంది?

    సీనియర్ నేత సి.వి. షణ్ముగం నేతృత్వంలోని వర్గం విజయ్ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ప్రకటించింది. ఏఐఏడీఎంకేలోని మెజారిటీ ఎమ్మెల్యేలు తమవైపే ఉన్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    2. తమిళనాడు అసెంబ్లీలో విజయ్ బలపరీక్ష ఎప్పుడు జరగనుంది?

    ముఖ్యమంత్రి విజయ్ మే 13, బుధవారం నాడు అసెంబ్లీలో తన మెజారిటీని నిరూపించుకోవాల్సి ఉంటుంది.

    3. టీవీకే పార్టీకి అసెంబ్లీలో ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి?

    ఇటీవల జరిగిన ఎన్నికల్లో విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కజగం (TVK) 108 స్థానాలను గెలుచుకుని అతిపెద్ద పార్టీగా నిలిచింది.

    4. షణ్ముగం ఈపీఎస్‌పై చేసిన ఆరోపణ ఏమిటి?

    ఏఐఏడీఎంకే అధినేత ఎడప్పాడి పళనిస్వామి (ఈపీఎస్) అధికారం కోసం డీఎంకేతో కూడా పొత్తు పెట్టుకోవాలని చూశారని షణ్ముగం తీవ్రంగా ఆరోపించారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/బిగ్ ట్విస్ట్: సీఎం విజయ్‌కు ఏఐఏడీఎంకే రెబల్స్ మద్దతు.. ఈపీఎస్‌కు భారీ షాక్
    Home/News/బిగ్ ట్విస్ట్: సీఎం విజయ్‌కు ఏఐఏడీఎంకే రెబల్స్ మద్దతు.. ఈపీఎస్‌కు భారీ షాక్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes