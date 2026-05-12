మద్యం దుకాణాలపై తమిళనాడు సీఎం విజయ్ సంచలన నిర్ణయం
ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన కొద్దిరోజుల్లోనే విజయ్ తనదైన మార్క్ పాలనను ప్రారంభించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాఠశాలలు, ఆలయాలకు సమీపంలో ఉన్న 717 మద్యం షాపులను రెండు వారాల్లోగా ఎత్తివేయాలని ఆదేశిస్తూ ప్రజా సంక్షేమం దిశగా కీలక అడుగు వేశారు.
తమిళనాడు రాజకీయాల్లో సరికొత్త శకం ప్రారంభమైంది. ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన కొద్ది రోజుల వ్యవధిలోనే, 'దళపతి' విజయ్ సంచలన నిర్ణయాలతో వార్తల్లో నిలిచారు. ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయడంలో భాగంగా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజలకు ఇబ్బందికరంగా మారిన మద్యం దుకాణాలపై ఆయన కొరడా ఝుళిపించారు. ముఖ్యంగా పాఠశాలలు, ప్రార్థనా మందిరాలు, బస్టాండ్ల పరిసరాల్లో ఉన్న 717 మద్యం రిటైల్ దుకాణాలను తక్షణమే మూసివేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించారు.
500 మీటర్ల పరిధిలో ‘నో లిక్కర్’
తమిళనాడు సమాచార, పౌర సంబంధాల శాఖ (DIPR) వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. పాఠశాలలు, కళాశాలలు వంటి విద్యాసంస్థలు, గుళ్లు, మసీదులు, చర్చీల వంటి ప్రార్థనా స్థలాలు, రద్దీగా ఉండే బస్టాండ్ల నుంచి 500 మీటర్ల పరిధిలో ఉన్న దుకాణాలనే లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. ప్రజా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. గతంలో ఇటువంటి ప్రాంతాల్లో మద్యం దుకాణాల వల్ల మహిళలు, విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని వచ్చిన ఫిర్యాదులపై ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఈ మేరకు స్పందించారు.
రెండు వారాల డెడ్ లైన్
"ప్రజల సంక్షేమమే మా ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యత. విద్యాసంస్థలు, దేవాలయాల వద్ద మద్యం విక్రయాలు జరగడం ఆమోదయోగ్యం కాదు. అందుకే ఈ 717 దుకాణాలను రెండు వారాల్లోగా శాశ్వతంగా మూసివేయాలి" అని ముఖ్యమంత్రి ఎస్. జోసెఫ్ విజయ్ అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ ప్రక్రియను పర్యవేక్షించే బాధ్యతను సంబంధిత ఎక్సైజ్ అధికారులకు అప్పగించారు. ఈ నిర్ణయం ద్వారా ప్రభుత్వానికి కొంత ఆదాయం తగ్గే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, సామాజిక భద్రతకే తాము పెద్దపీట వేస్తామని ఆయన సంకేతాలిచ్చారు.
సామాజిక బాధ్యత దిశగా ముందడుగు
తమిళనాడులో మద్యం అమ్మకాలను ప్రభుత్వ సంస్థ అయిన 'టాస్మాక్' (TASMAC) నిర్వహిస్తుంది. ఏటా వేల కోట్ల ఆదాయాన్ని తెచ్చిపెట్టే ఈ రంగంపై ఆంక్షలు విధించడం సాహసోపేతమైన నిర్ణయమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ నిర్ణయం కేవలం రాజకీయ గారడీ కాదని, క్షేత్రస్థాయిలో మార్పు తెచ్చే ప్రయత్నమని స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని పాఠశాలల వద్ద మద్యం దుకాణాలు తొలగించడం వల్ల చదువుకునే వాతావరణం మెరుగుపడుతుందని ఉపాధ్యాయులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
విజయ్ తన రాజకీయ ప్రస్థానంలో తొలి నుంచీ ‘ప్రజా సంక్షేమం’, 'అవినీతి రహిత పాలన' గురించి ప్రస్తావిస్తూ వచ్చారు. తాజా నిర్ణయంతో ఆయన కేవలం మాటలకే పరిమితం కాకుండా, చేతల్లో కూడా తన చిత్తశుద్ధిని నిరూపించుకున్నారు. రానున్న రోజుల్లో రాష్ట్రంలో మరిన్ని సంస్కరణలు వచ్చే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పలు విద్యా సంస్థలు, ప్రార్థన మందిరాలకు అతి సమీపంలోనే మద్యం దుకాణాలు ఉన్నాయి. అలాగే విద్యా సంస్థల ముందే పాన్ షాపులు ఉండడం, విచ్చలవిడిగా ఈ-సిగరెట్ల అమ్ముతుండడంతో విద్యార్థులు పక్కదారులు పడుతున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఎన్ని మద్యం దుకాణాలను మూసివేయాలని ఆదేశించారు?
తమిళనాడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 717 మద్యం రిటైల్ దుకాణాలను మూసివేయాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
2. ఈ దుకాణాలను మూసివేయడానికి గల ప్రధాన కారణం ఏమిటి?
పాఠశాలలు, ప్రార్థనా స్థలాలు, బస్టాండ్ల పరిసరాల్లో మద్యం విక్రయాల వల్ల ప్రజలకు, విద్యార్థులకు కలుగుతున్న ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ప్రజా సంక్షేమం కోసం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
3. నిబంధనల ప్రకారం ఎంత దూరంలో దుకాణాలు ఉండకూడదు?
పాఠశాలలు, ఆలయాలు, బస్టాండ్ల నుంచి 500 మీటర్ల పరిధిలో ఉన్న మద్యం దుకాణాలను మూసివేయాలని ప్రభుత్వం స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది.
4. ఈ నిర్ణయం అమలు కావడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది?
అధికారిక నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, రెండు వారాల (14 రోజులు) గడువులోగా ఈ 717 దుకాణాలను మూసివేసే ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలి.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.