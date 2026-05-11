స్టాలిన్ను కలిసిన సీఎం విజయ్.. ఆత్మీయ ఆలింగనం చేసుకున్న నేతలు
తమిళనాడు నూతన ముఖ్యమంత్రిగా అఖండ విజయం సాధించిన జోసెఫ్ విజయ్, పదవి చేపట్టిన మరుసటి రోజే మాజీ సీఎం ఎంకే స్టాలిన్ను కలిశారు. ఎన్నికల నాటి రాజకీయ వైరాన్ని పక్కనపెట్టి, ప్రజాస్వామ్య విలువలను చాటుతూ సాగిన ఈ మర్యాదపూర్వక భేటీ ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది.
తమిళనాడు రాజకీయ ముఖచిత్రం ఇప్పుడు పూర్తిగా మారిపోయింది. వెండితెరపై 'దళపతి'గా కోట్లాది మంది నీరాజనాలు అందుకున్న జోసెఫ్ విజయ్, ఇప్పుడు ప్రజాక్షేత్రంలో ముఖ్యమంత్రిగా తన సరికొత్త ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు. ఆదివారం నాడు సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన విజయ్, సోమవారం నాడు ఒక గొప్ప రాజకీయ సంప్రదాయానికి తెరలేపారు. తన సమీప ప్రత్యర్థి, మాజీ ముఖ్యమంత్రి, డీఎంకే అధినేత ఎంకే స్టాలిన్ను ఆయన నివాసంలో కలుసుకున్నారు.
రాజకీయాల్లో యుద్ధం కేవలం ఎన్నికల వరకేనని, వ్యక్తిగత గౌరవం అంతకంటే మిన్న అని నిరూపిస్తూ సాగిన ఈ భేటీకి సంబంధించిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
వైరం పక్కనపెట్టి.. ఆత్మీయ పలకరింపు
గత ఏప్రిల్ 23న జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో డీఎంకే (DMK), విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) మధ్య అత్యంత హోరాహోరీ పోరు నెలకొంది. ప్రచార పర్వంలో ఒకరిపై ఒకరు విమర్శల తూటాలు పేల్చుకున్నప్పటికీ, ఫలితాల తర్వాత మాత్రం పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయాయి. డీఎంకే కోటను బద్దలు కొట్టి, చారిత్రాత్మక విజయం సాధించిన విజయ్, బాధ్యతలు చేపట్టిన వెంటనే స్టాలిన్ వద్దకు వెళ్లడం ఒక పరిణతి చెందిన నాయకుడి లక్షణంగా విశ్లేషకులు అభివర్ణిస్తున్నారు.
ఉదయనిధి స్వాగతం.. స్టాలిన్ ఆలింగనం
ముఖ్యమంత్రి విజయ్కు స్టాలిన్ నివాసం వద్ద సాదర స్వాగతం లభించింది. మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి ఉదయనిధి స్టాలిన్ స్వయంగా విజయ్ను ఆహ్వానించారు. వీరిద్దరూ ఆత్మీయంగా కరచాలనం చేసుకోవడమే కాకుండా, ఒకరినొకరు కౌగిలించుకుని శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఎంకే స్టాలిన్ కూడా విజయ్ను ఆలింగనం చేసుకుని, ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన ప్రయాణం విజయవంతం కావాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ సందర్భంగా నేతలు పట్టు శాలువాలు కప్పుకుని, పుష్పగుచ్ఛాలు మార్చుకున్నారు.
తమిళ రాజకీయాల్లో మారిన సమీకరణాలు
గడిచిన ఐదు దశాబ్దాలుగా డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే (AIADMK) మధ్యే తిరుగుతున్న తమిళనాడు రాజకీయాల్లో విజయ్ రాక ఒక పెనుమార్పును తెచ్చింది. కేవలం గ్లామర్తోనే కాకుండా, పక్కా వ్యూహంతో రంగంలోకి దిగిన విజయ్.. అనతికాలంలోనే ప్రజల మద్దతు కూడగట్టారు. అధికార పీఠం దక్కించుకున్న వెంటనే ప్రతిపక్ష నేతను కలిసి గౌరవం ప్రదర్శించడం ద్వారా, రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం అందరినీ కలుపుకుపోతాననే సంకేతాన్ని విజయ్ బలంగా పంపారు.
ఈ మర్యాదపూర్వక భేటీ కేవలం ఒక ఫార్మాలిటీ మాత్రమే కాదని, పాత తరం రాజకీయ అనుభవాన్ని, కొత్త తరం ఆకాంక్షలను మేళవించే దిశగా పడిన తొలి అడుగు అని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More