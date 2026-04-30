గల్ఫ్ ప్రయాణికులకు బిగ్ రిలీఫ్: ఖతార్, బహ్రెయిన్లకు విమాన సర్వీసులు పునరుద్ధరించిన ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్
మధ్యప్రాచ్యంలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా నిలిచిపోయిన విమాన సర్వీసులు మళ్లీ పట్టాలెక్కుతున్నాయి. ఏప్రిల్ 30, 2026 నుండి ఖతార్, బహ్రెయిన్లకు ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ తన సర్వీసులను పునరుద్ధరించింది. దీంతో పాటు యూఏఈ, సౌదీ అరేబియా, ఒమన్ దేశాలకు విమానాల సంఖ్యను పెంచాలని నిర్ణయించింది.
గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్లే భారతీయ ప్రయాణికులకు ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ తీపి కబురు అందించింది. గత రెండు నెలలుగా ప్రాంతీయ ఘర్షణల వల్ల (Operation Epic Fury) మూతపడిన గగనతలం ఇప్పుడు నెమ్మదిగా సాధారణ స్థితికి చేరుకుంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఏప్రిల్ 30 నుండి ఖతార్, బహ్రెయిన్ దేశాలకు విమాన రాకపోకలు పునఃప్రారంభమయ్యాయి.
ఏ ఏ నగరాల నుండి సర్వీసులు?
భారతదేశంలోని ప్రధాన మెట్రో నగరాలతో పాటు కీలక ప్రాంతీయ కేంద్రాల నుండి ఈ విమానాలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
- ప్రధాన నగరాలు: హైదరాబాద్, ముంబై, ఢిల్లీ, బెంగళూరు.
- ఇతర నగరాలు: అమృత్సర్, జైపూర్, లక్నో, వారణాసి, కొచ్చి, కోజికోడ్, కన్నూర్, మంగళూరు, తిరుచిరాపల్లి, తిరువనంతపురం.
విస్తరిస్తున్న గల్ఫ్ సేవలు
ఖతార్, బహ్రెయిన్లతో పాటు కింది ప్రాంతాలకు విమాన సర్వీసుల ఫ్రీక్వెన్సీని (సంఖ్యను) పెంచుతున్నట్లు ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ ప్రకటించింది.
- యూఏఈ: దుబాయ్, అబుదాబి, షార్జా, రస్ అల్ ఖైమా, అల్ ఐన్.
- సౌదీ అరేబియా: రియాద్, జెడ్డా.
- ఒమన్: మస్కట్.
యుద్ధం తర్వాత నెమ్మదిస్తున్న ఉద్రిక్తతలు
ఫిబ్రవరి 28, 2026న ప్రారంభమైన 'ఆపరేషన్ ఎపిక్ ఫ్యూరీ' వల్ల మధ్యప్రాచ్యంలో ఇంధన, విమానయాన రంగాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. ముఖ్యంగా మార్చి 18న జరిగిన దాడుల వల్ల ఖతార్ గగనతలం దాదాపు 60 రోజుల పాటు మూతపడింది. ప్రస్తుతం ఇస్లామాబాద్లో కుదిరిన తాత్కాలిక కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం వల్ల అంతర్జాతీయ విమానయాన సంస్థలకు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు క్లియరెన్స్ ఇచ్చాయి.
మే 1 నుండి ఇతర విమాన సంస్థలు
ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ ఏప్రిల్ 30నే రంగంలోకి దిగగా.. ఇండిగో మే 1, 2026 నుండి దోహాలోని హమద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుండి పూర్తిస్థాయి సర్వీసులను ప్రారంభించనుంది.
"భారతీయ విమాన సంస్థలు దోహాకు సర్వీసులను పునరుద్ధరించడం అనేది కేవలం వ్యాపార నిర్ణయం మాత్రమే కాదు, ప్రాంతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థను స్థిరీకరించే ప్రయత్నంలో ఒక భాగం." - ఖతార్లోని భారత రాయబార కార్యాలయం.
ప్రయాణికులకు సూచనలు (Travel Advisory)
ప్రస్తుతానికి విమాన సర్వీసులు ప్రారంభమైనప్పటికీ, మధ్యప్రాచ్యంలో పరిస్థితులు ఎప్పుడు ఎలా మారతాయో చెప్పలేం. కాబట్టి ప్రయాణికులు ఈ క్రింది జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించడమైనది:
- లైవ్ అప్డేట్స్: విమానం ఎక్కే ముందు ఎయిర్లైన్ వెబ్సైట్ లేదా యాప్లో ఫ్లైట్ స్టేటస్ను సరిచూసుకోండి.
- టెర్మినల్ మార్పులు: దోహా, ఇతర విమానాశ్రయాల్లో టెర్మినల్ మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి ముందే ఆరా తీయండి.
- కోఆర్డినేషన్: విమాన సమయాలు అధికారుల అనుమతులకు లోబడి ఉంటాయి, కాబట్టి చివరి నిమిషంలో మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.