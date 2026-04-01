    విమాన ప్రయాణికులకు ఇండిగో షాక్: డొమెస్టిక్, ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్ ఛార్జీల పెంపు

    ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఫ్యూయల్ (ATF) ధరలు పెరగడంతో దేశంలోనే అతిపెద్ద విమానయాన సంస్థ ఇండిగో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశీయ, అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులపై ఇంధన ఛార్జీలను భారీగా సవరించింది. ఈ కొత్త రేట్లు ఏప్రిల్ 2 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి.

    Published on: Apr 01, 2026 8:17 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    విమానాల్లో ప్రయాణించే వారికి దేశంలోనే అతిపెద్ద విమానయాన సంస్థ అయిన 'ఇండిగో' గట్టి షాక్ ఇచ్చింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పెరిగిన విమాన ఇంధన (ఏటీఎఫ్) ధరల భారాన్ని ప్రయాణికులపై మోపుతూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశీయ, అంతర్జాతీయ విమాన టిక్కెట్లపై సవరించిన ఇంధన రుసుములను (ఫ్యూయల్ ఛార్జీలు) వసూలు చేయనున్నట్లు బుధవారం ప్రకటించింది. ఈ పెంపు వల్ల సాధారణ ప్రయాణికులతో పాటు వ్యాపారవేత్తలపై కూడా అదనపు భారం పడనుంది.

    విమాన ప్రయాణికులకు ఇండిగో షాక్: డొమెస్టిక్, ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్ ఛార్జీల పెంపు (REUTERS)
    సవరించిన ధరల ప్రకారం, ప్రయాణించే దూరాన్ని బట్టి ఈ అదనపు ఛార్జీలు రూ. 275 నుండి ఏకంగా రూ. 10,000 వరకు ఉంటాయి. ఈ కొత్త రేట్లు ఏప్రిల్ 2వ తేదీ అర్ధరాత్రి 12:01 గంటల నుంచి అమల్లోకి వస్తాయని సంస్థ స్పష్టం చేసింది.

    ప్రభుత్వ నిర్ణయం - ఇండిగో బాదుడు

    విమాన ఇంధన ధరలను సవరించిన రోజే ఇండిగో ఈ ప్రకటన చేసింది. దేశీయ విమాన సర్వీసుల కోసం ఇంధన ధరలను కేవలం 25 శాతం మేరకే పాక్షికంగా పెంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించినప్పటికీ, ఎయిర్‌లైన్స్ ఆ భారాన్ని సర్దుబాటు చేయలేక ప్రయాణికుల ఖాతాలో వేయక తప్పలేదు.

    పశ్చిమాసియా (మిడిల్ ఈస్ట్) ప్రాంతంలో నెలకొన్న తీవ్ర ఉద్రిక్తతల కారణంగా అంతర్జాతీయంగా క్రూడాయిల్ ధరలు ఒక్కసారిగా భగ్గుమన్నాయి. ఈ ప్రభావంతో ఇండిగో ఇప్పటికే మార్చి 14 నుంచి దేశీయ, అంతర్జాతీయ టిక్కెట్లపై రూ. 425 నుంచి రూ. 2,300 వరకు అదనపు ఫ్యూయల్ ఛార్జీలను వసూలు చేస్తోంది. ఇప్పుడు ఆ ఛార్జీలను దూరాల వారీగా మరింతగా సవరించింది.

    దేశీయ, అంతర్జాతీయ సర్వీసుల్లో మార్పులివే

    "ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై స్పష్టత వచ్చిన తర్వాత, ప్రయాణించే దూరాలను బట్టి దేశీయ విమాన సర్వీసుల ఫ్యూయల్ ఛార్జీలను మార్చాం" అని ఇండిగో యాజమాన్యం ఒక ప్రకటనలో వివరించింది. దీని ప్రకారం దేశీయ మార్గాల్లో ప్రయాణించే దూరాన్ని బట్టి అదనపు ఛార్జీలు రూ. 275 నుంచి రూ. 950 వరకు ఉండనున్నాయి.

    ఇక అంతర్జాతీయ మార్గాల విషయానికి వస్తే, పరిస్థితి మరింత భారంగా మారింది. విదేశీ ప్రయాణాలపై దూరాన్ని బట్టి రూ. 900 నుంచి గరిష్టంగా రూ. 10,000 వరకు ఇంధన ఛార్జీలను వసూలు చేయనున్నారు. "గత నెల రోజుల్లో అంతర్జాతీయ విమాన ఇంధన (ఏటీఎఫ్) ధరలు ఏకంగా రెట్టింపు అయ్యాయి. ఇది మా అంతర్జాతీయ సర్వీసుల నిర్వహణ ఖర్చులపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపింది" అని ఇండిగో పేర్కొంది.

    అయితే, పెరిగిన ఇంధన ధరల భారాన్ని పూర్తిగా పూడ్చుకోవాలంటే టిక్కెట్ ధరలను ఇంకా భారీగా పెంచాల్సి ఉంటుందని ఇండిగో తెలిపింది. కానీ ప్రయాణికులపై అతిగా భారం పడకూడదనే ఉద్దేశంతో, తాము చాలా తక్కువ మొత్తాన్ని మాత్రమే ప్రయాణికులకు బదిలీ చేస్తున్నామని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.

    ప్రయాణికులకు తప్పని భారం

    భారతదేశంలో విమాన ఇంధనం (ATF) ధరలను అంతర్జాతీయ క్రూడాయిల్ ధరలను బట్టి చమురు మార్కెటింగ్ కంపెనీలు ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తుంటాయి. విమానయాన సంస్థల మొత్తం నిర్వహణ వ్యయంలో దాదాపు 40 శాతం వరకు కేవలం ఇంధనం కోసమే ఖర్చవుతుంది. అందువల్ల ఏటీఎఫ్ ధరల్లో స్వల్ప మార్పు వచ్చినా అది టిక్కెట్ల ధరలపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.

    వేసవి కాలం సమీపిస్తున్న తరుణంలో చాలా మంది కుటుంబాలతో కలిసి విహారయాత్రలకు, విదేశీ ప్రయాణాలకు ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ వంటి ప్రధాన నగరాల నుంచి గల్ఫ్ దేశాలకు, అమెరికా, యూకేలకు వెళ్లే ప్రయాణికులు చాలా మంది ఉంటారు. ఇలాంటి సమయంలో టిక్కెట్ ధరలు పెరగడం వారి ప్రయాణ బడ్జెట్‌లను తలకిందులు చేసేలా ఉంది. గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో చమురు సంక్షోభం మళ్లీ ఎయిర్‌లైన్స్ రంగానికి కొత్త సవాళ్లను విసురుతోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ఇండిగో పెంచిన కొత్త ఇంధన ఛార్జీలు ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి?

    ఇండిగో సవరించిన ఈ కొత్త ఫ్యూయల్ ఛార్జీలు ఏప్రిల్ 2వ తేదీ అర్ధరాత్రి 12:01 గంటల నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి.

    2. దేశీయ విమాన ప్రయాణాలపై ఎంత భారం పడుతుంది?

    దేశీయ మార్గాల్లో ప్రయాణించే దూరాన్ని బట్టి అదనంగా రూ. 275 నుండి రూ. 950 వరకు ఇంధన రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

    3. అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలపై గరిష్టంగా ఎంత వరకు ఛార్జీలు పెరిగాయి?

    అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులపై ప్రయాణించే దూరాన్ని బట్టి రూ. 900 నుండి గరిష్టంగా రూ. 10,000 వరకు అదనపు ఛార్జీలు విధించారు.

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

