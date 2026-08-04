ఫుకెట్-ఢిల్లీ ఎయిర్ ఇండియా విమానంలో తీవ్ర కుదుపులు: ఏడుగురికి గాయాలు
థాయిలాండ్లోని ఫుకెట్ నుంచి ఢిల్లీ వస్తున్న ఎయిర్ ఇండియా విమానంలో తీవ్రమైన కుదుపులు (Turbulence) చోటుచేసుకున్నాయి. విమానం సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయినప్పటికీ, గాయపడిన ఏడుగురు ప్రయాణికులను వసంత కుంజ్లోని ఫోర్టిస్ ఆసుపత్రికి తరలించి అత్యవసర చికిత్స అందిస్తున్నారు.
థాయిలాండ్లోని ఫుకెట్ నుంచి ఢిల్లీకి ప్రయాణిస్తున్న ఎయిర్ ఇండియా (AI2379) విమానంలో ఆందోళనకర సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ఆకాశంలో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో అకస్మాత్తుగా తీవ్రమైన కుదుపులు ఎదురవ్వడంతో విమానం ఒక్కసారిగా ఊగిసలాడి ఎత్తు మారింది.
విమానం ఢిల్లీలోని ఇందిరా గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయినప్పటికీ, ఈ కుదుపుల కారణంగా పలువురు ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. విమానం దిగిన వెంటనే విమానాశ్రయ వైద్య బృందం బాధితులకు ప్రాథమిక చికిత్స అందించింది.
ఆసుపత్రిలో 'కోడ్ ఎల్లో' ప్రకటన.. అత్యవసర వైద్యం
ప్రమాద సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఢిల్లీ వసంత కుంజ్లోని ఫోర్టిస్ ఆసుపత్రి వర్గాలు వేగంగా స్పందించాయి. గాయపడిన ఏడుగురు ప్రయాణికులను ఆసుపత్రి అత్యవసర విభాగానికి (ER) తరలించారు. బాధితులకు తక్షణమే చికిత్స అందించేందుకు ఆసుపత్రి యాజమాన్యం 'కోడ్ ఎల్లో' (Code Yellow) ప్రోటోకాల్ను అమల్లోకి తెచ్చింది.
గాయపడిన ప్రయాణికులకు అవసరమైన సీటీ స్కాన్లు, ఎంఆర్ఐ, ఎక్స్-రే వంటి రేడియోలాజికల్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. ప్రయాణికులను పరిశీలన కోసం ఇన్పేషెంట్ వార్డులకు తరలించారు. బాధితుల కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించేందుకు, వైద్య పత్రాలు, ఇతర సహాయక చర్యల కోసం ఎయిర్ ఇండియా ప్రత్యేక బృందాన్ని ఆసుపత్రి వద్ద అందుబాటులో ఉంచింది.
తలలు, వీపు భాగాలకు గాయాలు
విమానాశ్రయం వెలుపల అంబులెన్సులు సిద్ధంగా ఉంచగా, కొందరు ప్రయాణికులు వీల్చైర్లపై, కట్టుకట్టిన గాయాలతో బయటకు రావడం కనిపించింది.
"విమానంలో ఒక్కసారిగా తీవ్రమైన కుదుపులు వచ్చాయి. గాల్లో విమానం ఊగిసలాడటంతో చాలామంది కిందపడిపోయారు. కొందరి తలలు, వీపు భాగాలకు గాయాలయ్యాయి" అని విమాన ప్రయాణికుడు ఒకరు తెలిపారు.
భయపడాల్సిన పనిలేదు: ఎయిర్ ఇండియా స్పష్టత
ఈ ఘటనపై ఎయిర్ ఇండియా సంస్థ అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. "ప్రయాణంలో ఊహించని రీతిలో చిన్నపాటి కుదుపులు ఎదురవ్వడం వల్ల విమాన ఎత్తులో తాత్కాలిక మార్పు వచ్చింది. ప్రయాణికులకు ఎలాంటి తీవ్రమైన గాయాలు కాలేదు. ముందస్తు జాగ్రత్తగా కొందరు ప్రయాణికులను, విమాన సిబ్బందిని ఆసుపత్రికి తరలించి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నాం" అని ఎయిర్ ఇండియా ప్రతినిధి వివరించారు.
బాధితులకు అవసరమైన పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నామని, ఈ ఘటనపై విమానయాన నియంత్రణ అధికారుల విచారణకు సహకరిస్తున్నామని సంస్థ వెల్లడించింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More