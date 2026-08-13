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    గంజాయి మత్తు, గాల్లో 35 నిమిషాల నిద్ర.. ఎయిర్ ఇండియా పైలట్ నిర్వాకం

    ఫుకెట్-ఢిల్లీ ఎయిర్ ఇండియా విమానంలో ప్రయాణికులను భయాందోళనకు గురిచేసిన ఘటనపై విచారణ వేగవంతమైంది. గంజాయి సేవిస్తున్నట్టు నిర్ధారణ అయిన సదరు విమాన కెప్టెన్, ప్రయాణ సమయంలో దాదాపు 35 నిమిషాల పాటు కాక్‌పిట్‌లో నిద్రపోయినట్లు విమాన ప్రమాదాల దర్యాప్తు బ్యూరో (AAIB) విచారణలో అంగీకరించారు.

    Published on: Aug 13, 2026, 10:17:36 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    ఫుకెట్ నుంచి ఢిల్లీ వస్తున్న ఎయిర్ ఇండియా (AI2379) ఎయిర్‌బస్ A320 విమానం ఆగస్టు 4న గాల్లో ప్రయాణిస్తుండగా ఒక్కసారిగా కిందకు పడిపోవడంతో పలువురు ప్రయాణికులు గాయపడిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఘటనపై AAIB అధికారులు విమాన కెప్టెన్‌ను గంటకు పైగా సుదీర్ఘంగా ప్రశ్నించారు. వైద్య పరీక్షల్లో సదరు పైలట్ గంజాయి వాడినట్లు పాజిటివ్‌గా తేలడం సంచలనం సృష్టించింది.

    గాయపడిన ప్రయాణికుడు (ANI Video Grab)
    గాయపడిన ప్రయాణికుడు (ANI Video Grab)

    విచారణ సమయంలో పైలట్ తన వ్యక్తిగత సమస్యల కారణంతో తీవ్ర నిద్రలేమితో బాధపడుతున్నానని తెలిపాడు. ఫుకెట్ లేఓవర్ సమయంలోనూ నిద్ర పట్టకపోవడంతో ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ఇచ్చిన మందులు వాడినట్లు పేర్కొన్నాడు. అయితే డిజిసిఎ (DGCA) నిబంధనల ప్రకారం పైలట్లు ఏవైనా వైద్యుల మందులు వాడుతుంటే ఆ విషయాన్ని ముందే తమ విమానయాన సంస్థకు తెలియజేయాలి. ఈ పైలట్ ఆ వివరాలను యాజమాన్యానికి వెల్లడించలేదని తెలుస్తోంది.

    కాక్‌పిట్‌లో ఏం జరిగింది?

    ప్రయాణ సమయంలో తాత్కాలికంగా విమానాన్ని నడిపే బాధ్యతను ఫస్ట్ ఆఫీసర్‌కు అప్పగించి, తాను 30 నుంచి 35 నిమిషాల పాటు నిద్రపోయానని కెప్టెన్ విచారణలో అంగీకరించాడు. ఆ తర్వాత లేచి వాష్‌రూమ్‌కి వెళ్లి వచ్చి, ఫస్ట్ ఆఫీసర్ వెనుక నిలబడి ఎయిర్ కండిషనింగ్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుతున్న సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

    "విమానం ఒక్కసారిగా తీవ్ర తీవ్రతతో కిందకు పడిపోవడంతో నేను కాక్‌పిట్ ఫ్లోర్‌పై పడిపోయాను" అని కెప్టెన్ విచారణాధికారులకు తెలిపాడు.

    అక్కడ ఉన్న క్యాబిన్ క్రూ సిబ్బంది కింద పడిపోయిన కెప్టెన్‌ను పైకి లేపారు. ఈ ఘటన జరిగిన సమయంలో ఫస్ట్ ఆఫీసర్ విమానాన్ని నియంత్రిస్తుండగా, కెప్టెన్ మానిటరింగ్ రోల్‌లో ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు.

    360 అడుగులు కిందకు.. సాంకేతిక ఆధారాలు ఏం చెప్తున్నాయి?

    విమానంలో రికార్డైన డేటా ప్రకారం, ఉదయం 9:32 గంటలకు ఒడిశా తీరప్రాంతం దాటుతున్న సమయంలో కేవలం ఒక్క నిమిషంలోనే 9 హెచ్చరిక మెసేజ్‌లు వచ్చాయి. విమానంలోని హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్స్‌లో తీవ్ర ఒత్తిడి తగ్గడం, ఆటోపైలట్ డిస్‌కనెక్ట్ కావడం, ఎలివేటర్ ఫ్లైట్ కంట్రోల్‌లో లోపాలు తలెత్తినట్లు రికార్డులు చూపిస్తున్నాయి.

    ఫ్లైట్‌రాడార్24 (Flightradar24) డేటా ప్రకారం:

    విమానం 36,160 అడుగుల ఎత్తులో ప్రయాణిస్తోంది. ఉదయం 9:33 గంటలకు ఒక్కసారిగా 360 అడుగుల కిందకు పడిపోయి 35,800 అడుగుల ఎత్తుకు చేరుకుంది.

    హైడ్రాలిక్ వ్యవస్థలు పూర్తిగా విఫలం కాకపోయినప్పటికీ, విమానం తీవ్రస్థాయిలో అకస్మాత్తుగా కిందకు పడిపోవడం వల్ల ఉత్పన్నమైన ఒత్తిడితోనే ఈ సాంకేతిక హెచ్చరికలు వచ్చి ఉండవచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఈ పరిణామాలపై ఎయిర్ ఇండియా యాజమాన్యం అధికారికంగా స్పందించాల్సి ఉంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/గంజాయి మత్తు, గాల్లో 35 నిమిషాల నిద్ర.. ఎయిర్ ఇండియా పైలట్ నిర్వాకం
    Home/News/గంజాయి మత్తు, గాల్లో 35 నిమిషాల నిద్ర.. ఎయిర్ ఇండియా పైలట్ నిర్వాకం
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