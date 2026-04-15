Airtel Recharge Plans : ఎయిర్టెల్ కస్టమర్స్కి పండగే! 30 రోజుల వాలిడిటీతో రీఛార్జ్ ప్లాన్స్..
Airtel 30 day recharge plans : ఎయిర్టెల్ కస్టమర్స్కి అలర్ట్! 30 రోజుల వాలిడిటీతో పలు రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ని సంస్థ ఇటీవలే ప్రవేశపెట్టింది. ఇందులో అన్లిమిటెడ్ కాల్స్ సహా ఇతర బెనిఫిట్స్ వంటివి లభిస్తున్నాయి. పూర్తి వివరాలు చూసేయండి..
ప్రముఖ టెలీకాం సంస్థలు సాధారణంగా 28 రోజుల వాలిడిటీతో రిఛార్జ్ ప్లాన్స్ని ఇస్తుంటాయి. కానీ 30 రోజుల వాలిడిటీతో ప్లాన్స్ కావాలని చాలా కాలంగా కస్టమర్లు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఎయిర్టెల్ తన కస్టమర్లకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. 30 రోజుల వాలిడిటీతో పలు రకాల ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఇవి కస్టమర్లను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఒకవేళ మీరు ఎయిర్టెల్ వినియోగదారులైతే లేదా ఎయిర్టెల్కి స్విఛ్ అవ్వాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే.. ఇందులోని 30 రోజుల వాలిడిటీ గల రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
ఎయిర్టెల్ 30 డే రీఛార్జ్ ప్లాన్స్- ధర, బెనిఫిట్స్..
ఎయిర్టెల్ రూ. 319 ప్లాన్- నెల రోజుల వాలిడిటీతో వస్తున్న ఈ ఎయిర్టెల్ ప్లాన్లో అన్లిమిటెడ్ 5జీ, అన్లిమిటెడ్ లోకల్, ఎస్టీడీ, రోమింగ్ కాల్స్ లభిస్తాయి. రోజుకు 1.5 డేటా పొందొచ్చు. రోజుకు 100 ఎస్ఎంఎస్లు ఉచితం. యాపిల్ మ్యూజిక్, 12 నెలల పాటు అడోబ్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రీమియం, ఫ్రీ హెలో ట్యూన్స్, ఎయిర్టెల్ ఎక్స్ట్రీమ్ ప్లే, గూగుల్ వన్ వంటి వాటికి యాక్సెస్ లభిస్తుంది.
ఎయిర్టెల్ రూ. 429 ప్లాన్- 30 రోజుల వాలిడిటీతో పాటు అధిక ఇంటర్నెట్ డేటా కావాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ఆప్షన్ అవుతుంది. అన్లిమిటెడ్ 5జీ, అన్లిమిటెడ్ లోకల్, ఎస్టీడీ, రోమింగ్ కాల్స్ పొందొచ్చు. రోజుకు 2.5జీబీ డేటా లభిస్తోంది. అడోబ్ ప్రీమియం ఎక్స్ప్రెస్, ఎయిర్టెల్ స్పామ్ వార్నింగ్ అలర్ట్స్, ఫ్రీ హలో ట్యూన్స్, ఎయిర్టెల్ ఎక్స్ట్రీమ్ వంటి బెనిఫిట్స్ దక్కించుకోవచ్చు. రోజుకు 100 ఎస్ఎంఎస్లు ఫ్రీ.
ఎయిర్టెల్ రూ. 589 ప్లాన్- నెల రోజులు వాలిడిటీ గల ఈ ఎయిర్టెల్ రీఛార్జ్ ప్లాన్లో మొత్తం 50 జీబీ డేటా లభిస్తోంది. అన్లిమిటెడ్ కాలింగ్, రోజుకు 100 ఎస్ఎంఎస్లు ఫ్రీ వంటి ఆప్షన్స్ ఎలాగూ ఉన్నాయి. వీటితో పాటు అడోబ్ ప్రీమియం ఎక్స్ప్రెస్, ఎయిర్టెల్ స్పామ్ వార్నింగ్ అలర్ట్స్, ఫ్రీ హలోట్యూన్స్ వంటివి బెనిఫిట్స్గా పొందొచ్చు.
ఎయిర్టెల్ రూ. 609 ప్లాన్- ఈ ఎయిర్టెల్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ రూ. 589 ప్లాన్తో పోలి ఉంటుంది. కానీ ఇందులో డేటా ఎక్కువగా వస్తుంది. 60 జీబీ వరకు డేటాను పొందొచ్చు. మిగిలిన బెనిఫిట్స్ అన్నీ సేమ్ టు సేమ్.
30 రోజుల వాలిడిటీతో డేటా ప్యాక్స్..
కేవలం డేటా మాత్రమే కావాలనుకునే కస్టమర్ల కోసం 30 రోజుల వాలిడిటీతో ఎయిర్టెల్లో రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ లభిస్తున్నాయి. అవి..
రూ. 48- 1జీబీ డేటా (30 రోజుల వాలిడిటీ)
రూ. 100- 6జీబీ డేటా (30 రోజుల వాలిడిటీ)
రూ. 161- 12జీబీ డేటా (30 రోజుల వాలిడిటీ)
రూ. 195- 12జీబీ డేటా (30 రోజుల వాలిడిటీ). ఇందులో జియోహాట్స్టార్తో పాటు ఇతర ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్కి యాక్సెస్ కూడా ఉంటుంది.
రూ. 361- 50 జీబీ డేటా (30 రోజుల వాలిడిటీ). ఇందులో కూడా ఓటీటీలకు యాక్సెస్ ఉంటుంది.
రూ. 279- 1జీబీ డేటా (30 రోజుల వాలిడిటీ). నెట్ఫ్లిక్స్ బేసిక్తో పాటు ఇతర ఓటీటీలకు యాక్సెస్ లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.