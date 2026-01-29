ఎయిర్టెల్ బంపర్ ఆఫర్: రూపాయి ఖర్చు లేకుండా అడోబ్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రీమియం మీ సొంతం
ప్రముఖ సాఫ్ట్వేర్ సంస్థ అడోబ్ (Adobe)తో జతకట్టిన ఎయిర్టెల్, తన మొబైల్, బ్రాడ్బాండ్, డిటిహెచ్ (DTH) కస్టమర్లకు 'అడోబ్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రీమియం' (Adobe Express Premium) సబ్స్క్రిప్షన్ను ఏడాది పాటు ఉచితంగా అందిస్తోంది.
న్యూఢిల్లీ: తన 36 కోట్ల మంది వినియోగదారులకు ఎయిర్టెల్ అదిరిపోయే వార్త చెప్పింది. ప్రముఖ సాఫ్ట్వేర్ సంస్థ అడోబ్ తో జతకట్టిన ఎయిర్టెల్, తన మొబైల్, బ్రాడ్బాండ్, డిటిహెచ్ కస్టమర్లకు 'అడోబ్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రీమియం' సబ్స్క్రిప్షన్ను ఏడాది పాటు ఉచితంగా అందిస్తోంది. సుమారు రూ. 4,000 విలువైన ఈ ప్రీమియం ప్యాకేజీని ఎయిర్టెల్ యూజర్లు ఎటువంటి అదనపు ఖర్చు లేకుండా, క్రెడిట్ కార్డ్ వివరాలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేకుండానే పొందవచ్చు.
ఎయిర్టెల్ థాంక్స్ యాప్తో సులభంగా..
ఈ ఆఫర్ను పొందాలనుకునే వారు తమ ఫోన్లోని 'Airtel Thanks App' ద్వారా లాగిన్ అవ్వాలి. మీరు మొబైల్ యూజర్ అయినా, వైఫై వాడుతున్నా లేదా ఎయిర్టెల్ డిజిటల్ టీవీ కస్టమర్ అయినా ఈ ప్రయోజనం పొందడానికి అర్హులు.
ప్రీమియం ఫీచర్లు ఏమున్నాయి?
అడోబ్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రీమియంలో సాధారణ ఎడిటింగ్ యాప్స్లో దొరకని అనేక అద్భుతమైన ఫీచర్లు ఉన్నాయి:
భారతీయ టెంప్లేట్లు: భారతీయ పండుగలు, వివాహాలు, స్థానిక వ్యాపారాలకు సరిపోయే వేలకొద్దీ ప్రొఫెషనల్ డిజైన్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
ఏఐ మ్యాజిక్: ఫోటో బ్యాక్గ్రౌండ్ను తొలగించడం (Background Removal), ఏఐ ద్వారా కొత్త ఇమేజ్లను క్రియేట్ చేయడం వంటి పనులు క్షణాల్లో చేయవచ్చు.
వీడియో ఎడిటింగ్: వాటర్ మార్క్ లేకుండా ప్రొఫెషనల్ వీడియోలు, రీల్స్, యూట్యూబ్ థంబ్ నైల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు.
భారీ స్టోరేజ్: 100GB క్లౌడ్ స్టోరేజ్, 30 వేల రకాల ఫాంట్లు, కోట్లాది అడోబ్ స్టాక్ ఫోటోలు ఉచితంగా లభిస్తాయి.
ఎవరికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది?
కంటెంట్ క్రియేటర్లు: ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్, యూట్యూబ్ కంటెంట్ను ఏఐ ఎఫెక్ట్స్తో ఆకర్షణీయంగా మార్చుకోవచ్చు.
విద్యార్థులు: స్కూల్ ప్రాజెక్టులు, ప్రెజెంటేషన్లు, పోర్ట్ఫోలియోలను ప్రొఫెషనల్ లుక్తో తయారు చేసుకోవచ్చు.
చిన్న వ్యాపారస్తులు: భారీగా ఖర్చు పెట్టకుండానే లోగోలు, సోషల్ మీడియా ప్రకటనలు, మార్కెటింగ్ పోస్టర్లు, క్యూఆర్ (QR) కోడ్లను సొంతంగా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు.
సామాన్యులు: పండుగ శుభాకాంక్షలు, పెళ్లి ఆహ్వాన పత్రికలను తమకు నచ్చిన విధంగా డిజైన్ చేసి బంధుమిత్రులకు పంపవచ్చు.
ప్రస్తుత పోటీ డిజిటల్ ప్రపంచంలో సాధారణ యూజర్లకు కూడా ప్రొఫెషనల్ టూల్స్ను అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా ఎయిర్టెల్ ఈ చొరవ తీసుకుంది.