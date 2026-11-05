ఎయిర్టెల్ క్యూ2 ధమాకా: ఆదాయం, ఎబిటా భేష్.. రూ.271కి చేరిన ఏఆర్పీయూ
ప్రీమియం ప్లాన్లు, ఆఫ్రికా బిజినెస్ జోరుతో సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో భారతీ ఎయిర్టెల్ ఆదాయం, ఈబిట్డా బ్రహ్మాండమైన వృద్ధి నమోదు చేశాయి. ఒక్కో వినియోగదారుడి సగటు ఆదాయం (ARPU) రూ.271కి చేరగా, నికర లాభం మాత్రం అంచనాలను స్వల్పంగా మిస్సయింది.
టెలికాం దిగ్గజం భారతీ ఎయిర్టెల్ సెప్టెంబర్ త్రైమాసికం (క్యూ2) ఫలితాల్లో మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచింది. వినియోగదారుల సగటు వ్యయం పెరగడం, పోస్ట్పెయిడ్ చందాదారుల సంఖ్య వృద్ధి చెందడం, ఆఫ్రికా బిజినెస్ పుంజుకోవడంతో కంపెనీ ఆదాయం, ఎబిటా మార్కెట్ అంచనాలను దాటేశాయి. అయితే, నికర లాభం మాత్రం విశ్లేషకుల అంచనాల కంటే కొద్దిగా తక్కువగా నమోదైంది.
కంపెనీ ఏకీకృత కార్యాచరణ ఆదాయం ఏడాది ప్రాతిపదికన 16.7 శాతం, త్రైమాసికాల వారీగా 4 శాతం పెరిగి రూ.60,878 కోట్లకు చేరింది. బ్లూమ్బెర్గ్ అంచనా వేసిన రూ.60,140 కోట్లను ఇది అధిగమించింది. నికర లాభం వార్షికంగా 31 శాతం పెరిగి రూ.8,887.5 కోట్లుగా నమోదైంది. అయితే, విశ్లేషకులు అంచనా వేసిన రూ.9,293 కోట్లను లాభం అందుకోలేకపోయింది. కంపెనీ నిర్వహణ లాభం (ఎబిటా) 18 శాతం వృద్ధితో రూ.35,240 కోట్లకు పెరిగి మార్కెట్ నిపుణుల అంచనాలను మించిపోయింది.
"మేం బలమైన నగదు ప్రవాహం, క్రమశిక్షణతో కూడిన మూలధన కేటాయింపులతో బ్యాలెన్స్ షీట్ను బలంగా కొనసాగిస్తున్నాం" అని భారతీ ఎయిర్టెల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ చైర్మన్ గోపాల్ విట్టల్ తెలిపారు. ఆఫ్రికా విభాగం 6.7 శాతం ఆదాయ వృద్ధి సాధించి అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
టెలికాం మార్కెట్లో మారిన సమీకరణాలు
టెలికాం రంగంలో పోటీ తీవ్రంగా ఉన్నప్పటికీ ఎయిర్టెల్ తన పట్టు నిలబెట్టుకుంటోంది. ఇటీవల అక్టోబర్ 28న ప్రైవేట్ టెలికాం దిగ్గజం జియో ప్లాట్ఫామ్స్ స్టాక్ మార్కెట్లో అడుగుపెట్టింది. నిపుణుల అంచనాల కంటే 21.4 శాతం ప్రీమియంతో రూ.1,119 వద్ద లిస్ట్ అయి, తొలిరోజే రూ.13 లక్షల కోట్ల మార్కెట్ క్యాప్ సాధించింది. ఈ లిస్టింగ్తో అత్యధిక విలువ కలిగిన భారతీయ కంపెనీల జాబితాలో ఎయిర్టెల్ మూడో స్థానానికి పరిమితమైంది. ఫలితాల ప్రకటనకు ముందు ఎన్ఎస్ఈలో ఎయిర్టెల్ షేరు 0.5 శాతం తగ్గి రూ.2,056.9 వద్ద ముగిసింది.
నెమ్మదించిన చందాదారులు.. దూసుకెళ్లిన 'ఏఆర్పీయూ'
ఈ త్రైమాసికంలో కొత్త మొబైల్ చందాదారుల చేరిక వేగం తగ్గింది. ఎయిర్టెల్ కొత్తగా 7.16 లక్షల మంది మొబైల్ వినియోగదారులను మాత్రమే చేర్చుకోగలిగింది. మొత్తం వైర్లెస్ చందాదారుల సంఖ్య 37.72 కోట్లకు చేరింది. క్రితం త్రైమాసికంలో జోడించిన 33 లక్షల చందాదారులతో పోలిస్తే ఇది తక్కువే. ఎఫ్టీటీహెచ్ (FTTH), మిషన్-టు-మిషన్, వైర్లైన్ కనెక్షన్లతో కలిపి మొత్తం కస్టమర్ల సంఖ్య 49.87 కోట్లకు పెరిగింది.
చందాదారుల సంఖ్య నెమ్మదించినా, ప్రతి వినియోగదారుడి నుంచి వచ్చే సగటు ఆదాయం (ARPU) ఆకట్టుకుంది. త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన ఆర్పు 2.7 శాతం పెరిగి రూ.271కి చేరింది. ఈ విషయంలో పోటీ సంస్థ జియోను ఎయిర్టెల్ దాటేసింది. జియో ఏఆర్పీయూ క్యూ2లో రూ.218.8గా నమోదైంది.
2జీ నుంచి 4జీ/5జీకి కస్టమర్లు మారడం, పోస్ట్పెయిడ్ ప్లాన్లకు మొగ్గు చూపడం, డేటా వినియోగం పెరగడం ఏఆర్పీయూ పెరుగుదలకు తోడ్పడ్డాయి. ఆగస్టులో ఎయిర్టెల్ తన కనీస రూ.299 ప్లాన్ను నిలిపివేసి, ఎంట్రీ లెవెల్ 28 రోజుల డేటా ప్లాన్ను రూ.349కి పెంచడం కూడా కంపెనీ ఆదాయాన్ని పెంచడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More