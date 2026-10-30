లిస్టింగ్ తర్వాత జియో ధమాకా: క్యూ2లో ₹8,389 కోట్ల లాభం
స్టాక్ మార్కెట్లలో విజయవంతంగా అరంగేట్రం చేసిన జియో ప్లాట్ఫామ్స్ శుక్రవారం క్యూ2 ఆర్థిక ఫలితాలను వెల్లడించింది. సెప్టెంబరు త్రైమాసికంలో నికర లాభం 13.7 శాతం పెరిగి రూ. 8,389 కోట్లకు చేరింది. అలాగే రూ. 40,475 కోట్ల ఆదాయాన్ని నమోదు చేసింది.
స్టాక్ మార్కెట్లో అరంగేట్రం చేసిన తొలివారంలోనే జియో ప్లాట్ఫామ్స్ అద్భుతమైన ఆర్థిక ఫలితాలతో మెరిసింది. నూతన చందాదారుల చేరిక, హోమ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ విస్తరణ, డిజిటల్ సేవల విభాగంలో లభించిన ఆదరణతో ఈ ఏడాది జులై-సెప్టెంబరు త్రైమాసికంలో (క్యూ2) మెరుగైన వృద్ధిని నమోదు చేసింది.
పెరిగిన రాబడి, లాభాలు
శుక్రవారం మార్కెట్ వేళలు ముగిసిన అనంతరం కంపెనీ త్రైమాసిక ఫలితాలను ప్రకటించింది. సెప్టెంబరు త్రైమాసికంలో జియో ప్లాట్ఫామ్స్ నికర లాభం క్రితం ఏడాదితో పోలిస్తే 13.7 శాతం పెరిగి రూ. 8,389 కోట్లకు చేరింది. మునుపటి త్రైమాసికంతో (క్యూ1) పోలిస్తే లాభం 8 శాతం పెరిగింది. కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం వార్షిక ప్రాతిపదికన 11.4 శాతం పెరిగి రూ. 40,475 కోట్లకు చేరుకుంది.
కనెక్టివిటీ విభాగంలో 11 శాతం, డిజిటల్ సేవల విభాగంలో 16 శాతం మేర ఆదాయ వృద్ధి నమోదైంది. గత ఏప్రిల్-జూన్ త్రైమాసికంలో కంపెనీ రూ. 39,173 కోట్ల ఆదాయం, రూ. 7,764 కోట్ల నికర లాభాన్ని ఆర్జించిన సంగతి తెలిసిందే.
సాంకేతికతపై పెట్టుబడులే మా బలం: ఆకాశ్ అంబానీ
"ఈ త్రైమాసిక ఫలితాలు మా 5జీ నెట్వర్క్ బలాన్ని, బ్రాడ్బ్యాండ్, డిజిటల్ సేవల విస్తరణను స్పష్టంగా ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. రాబోయే తరం సాంకేతికతలపై మేము ముందుచూపుతో చేసిన పెట్టుబడులే గత దశాబ్దకాలంగా జియో విజయానికి పునాదిగా నిలిచాయి" అని జియో ప్లాట్ఫామ్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆకాశ్ అంబానీ పేర్కొన్నారు.
శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్స్, 6జీ ఐపీ, వాయిస్, డేటా సేవల్లో ఏఐ వినియోగాన్ని మరింత పెంచుతూ వాటాదారులకు దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు అందిస్తామని ఆయన చెప్పారు.
మార్కెట్లో రెండో అతిపెద్ద కంపెనీగా..
అక్టోబర్ 28న స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీల్లో జియో ప్లాట్ఫామ్స్ షేర్లు లిస్ట్ అయ్యాయి. ఐపీఓ ఆఫర్ ధర రూ. 1,119 కాగా, తొలిరోజే ఇన్వెస్టర్లకు 21.4 శాతం లాభాలను అందించింది. ప్రస్తుతం రూ. 13 లక్షల కోట్ల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్తో, మాతృ సంస్థ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ తర్వాత దేశంలోనే అత్యధిక మార్కెట్ విలువ కలిగిన రెండో లిస్టెడ్ కంపెనీగా జియో ప్లాట్ఫామ్స్ నిలిచింది. ప్రపంచంలోనే అత్యధిక మార్కెట్ విలువ కలిగిన ఐదో టెలికాం ఆపరేటర్గా ఇది రూపుదిద్దుకుంది. శుక్రవారం ఎన్ఎస్ఈ (NSE)లో జియో షేరు ధర 1.1 శాతం పెరిగి రూ. 1,437.50 వద్ద ముగిసింది.
ఏఆర్పీయూ గణాంకాలు, పరిశ్రమ పరిస్థితులు
టెలికాం రంగంలో కీలకమైన ఏఆర్పీయూ (ప్రతి వినియోగదారుడి నుంచి వచ్చే సగటు రాబడి) వివరాలను కంపెనీ ఇంకా వెల్లడించలేదు. టారిఫ్ పెంపు లేకపోవడం, ఉచిత 5జీ ప్రమోషనల్ ఆఫర్ల కారణంగా గడచిన కొన్ని త్రైమాసికాలుగా జియో ఏఆర్పీయూ వృద్ధి స్థిరంగా ఉంది. పోటీ సంస్థ భారతీ ఎయిర్టెల్ క్యూ1 ఏఆర్పీయూ రూ. 264గా ఉంది.
ఆగస్టు నెలలో జియో రూ. 300 విలువైన 'జియో ప్రైమ్' సభ్యత్వాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఇది సెప్టెంబరు 5, 2027 వరకు టారిఫ్ పెంపు నుంచి వినియోగదారులకు రక్షణ కల్పిస్తుంది. రిలయన్స్ జియో ఇన్ఫోకామ్ లిమిటెడ్ నడిపే టెలికాం వ్యాపారం ద్వారానే జియో ప్లాట్ఫామ్స్కు 88 శాతం ఆదాయం సమకూరుతుండటం గమనార్హం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More