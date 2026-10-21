జియో ప్లాట్ఫామ్స్ ఐపీఓ హవా: ప్రారంభమైన అరగంటలోనే క్యూఐబీ కోటా 2 రెట్లు
భారత కార్పొరేట్ చరిత్రలోనే అత్యంత భారీ పబ్లిక్ ఆఫర్గా నిలిచిన 'జియో ప్లాట్ఫామ్స్' ఐపీఓ బుధవారం స్టాక్ మార్కెట్లో విజయవంతంగా ప్రారంభమైంది. బిడ్డింగ్ మొదలైన కేవలం 10 నిమిషాల్లోనే క్యూఐబీ కోటా భర్తీ కాగా, అరగంట వ్యవధిలోనే 2 రెట్లకు పైగా బిడ్లు దాఖలయ్యాయి.
భారత స్టాక్ మార్కెట్ చరిత్రలోనే అత్యంత భారీ ప్రాథమిక రంగానికి చెందిన పబ్లిక్ ఆఫర్ (ఐపీఓ)గా నిలిచిన 'జియో ప్లాట్ఫామ్స్' ఐపీఓ బుధవారం మార్కెట్లో సరికొత్త రికార్డులను నమోదు చేసింది. పబ్లిక్ ఇష్యూ ప్రారంభమైన కొద్ది నిమిషాల్లోనే అర్హత కలిగిన సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్ల (క్యూఐబీ) కోటా పూర్తిగా హౌస్ఫుల్ కాగా, అరగంటలోపే రెండు రెట్లకు పైగా బిడ్లు దాఖలయ్యాయి.
10 నిమిషాల్లోనే కోటా భర్తీ
ఉదయం బిడ్డింగ్ ప్రారంభమైన కేవలం 10 నిమిషాల్లోనే క్యూఐబీ విభాగానికి చెందిన షేర్లకు 100 శాతం (1x) డిమాండ్ లభించింది. ఉదయం 10 గంటల సమయానికి సంస్థాగత ఇన్వెస్టర్ల డిమాండ్ కేటాయించిన షేర్ల కంటే 2.86 రెట్లకు చేరుకుందని మార్కెట్ వర్గాలు వెల్లడించారు. క్యూఐబీ కేటగిరీ కింద మొత్తం 4,90,07,827 షేర్లను విక్రయానికి ఉంచగా, ఇష్యూ మొదలైన 30 నిమిషాల్లోనే ఆఫర్ కంటే రెట్టింపు స్థాయిలో బిడ్లు వచ్చాయి. బుధవారం నాటికి ఐపీఓ మొత్తం సబ్స్క్రిప్షన్ 0.83 రెట్లకు చేరింది.
రూ.30,213 కోట్ల భారీ సమీకరణ
బుధవారం ఇన్వెస్టర్ల ముందుకు వచ్చిన ఈ పబ్లిక్ ఇష్యూ అక్టోబర్ 23 వరకు అందుబాటులో ఉంటుంది. కంపెనీ పూర్తిగా కొత్త షేర్ల (ఫ్రెష్ ఇష్యూ) విక్రయం ద్వారా రూ.30,213 కోట్లు సమీకరించేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. ఇందులో ఎలాంటి ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (ఓఎఫ్ఎస్) భాగం లేదు. అంటే, ఉన్నత యాజమాన్యం లేదా ప్రస్తుత వాటాదారులు తమ వాటాలను విక్రయించడం లేదు. 2024లో హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా నమోదు చేసిన రూ.27,870 కోట్ల ఐపీఓ రికార్డును దాటి, విలువ పరంగా భారత్లోనే అతిపెద్ద ఐపీఓగా ఇది చరిత్ర సృష్టించనుంది.
ఈ ఐపీఓ కోసం ప్రైస్ బ్యాండ్ను రూ.1,065 నుంచి రూ.1,119గా నిర్ణయించారు. గరిష్ఠ ధర వద్ద జియో ప్లాట్ఫామ్స్ మొత్తం విలువ దాదాపు 108 బిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ.10.3 లక్షల కోట్లు)గా నమోదైంది. కంపెనీ మొత్తం 27 కోట్ల కొత్త ఈక్విటీ షేర్లను మార్కెట్లో విక్రయానికి ఉంచింది.
యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల నుంచి పోటెత్తిన నిధులు
పబ్లిక్ ఇష్యూ ప్రారంభానికి ముందే, సోమవారం రోజున (అక్టోబర్ 19) 212 మంది యాంకర్ ఇన్వెస్టర్లకు గరిష్ఠ ధర రూ.1,119 వద్ద రూ.8,110 కోట్ల విలువైన షేర్లను కంపెనీ కేటాయించింది. యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల కోసం కేటాయించిన షేర్ల పరిమాణానికి దాదాపు 30 రెట్లకు పైగా, అంటే రూ.2.5 లక్షల కోట్లకు పైగా విలువైన బిడ్లు రావడం గమనార్హం. అంతర్జాతీయంగా ఈ విభాగంలో డిమాండ్ దాదాపు 26 బిలియన్ డాలర్లకు చేరింది.
సాంకేతికత, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ దిశగా ప్రయాణం
కేవలం టెలికాం రంగానికే పరిమితం కాకుండా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ), క్లౌడ్ సాంకేతికతల ద్వారా కంపెనీ భవిష్యత్తు వృద్ధిని నడిపిస్తామని రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అనుబంధ సంస్థ అయిన జియో ప్లాట్ఫామ్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆకాశ్ అంబానీ స్పష్టం చేశారు. ఐపీఓ ప్రారంభానికి ముందు పిటిఐకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన తమ వ్యాపార వ్యూహాలను వివరించారు.
"జియోలో నెట్వర్క్, టెక్నాలజీ వేర్వేరు కావు. మా నెట్వర్కే మా సాంకేతికత" అని ఆకాశ్ అంబానీ తెలిపారు. ప్రస్తుతం తమ వద్ద ఉన్న స్వదేశీ 5జీ కోర్, క్లౌడ్-నేటివ్ రేడియో యాక్సెస్ నెట్వర్క్, సాఫ్ట్వేర్ ప్లాట్ఫామ్లు దాదాపు 53.33 కోట్ల (533.3 మిలియన్ల) వినియోగదారులకు సేవలందిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.
"మా ప్లాట్ఫామ్పై మేము అందించిన మొదటి ఉత్పత్తి డిజిటల్ కనెక్టివిటీ మాత్రమే. దానిపైనే ప్రస్తుతం డిజిటల్ సేవలు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ), క్లౌడ్ సాంకేతికతలను అనుసంధానిస్తున్నాం" అని ఆకాశ్ వివరించారు.
టెలికాం చందాదారుల సంఖ్య పెరుగుదలపైనే ఆధారపడకుండా డిజిటల్ సేవలు, ఎంటర్ప్రైజ్ టెక్నాలజీ, ఏఐ ద్వారా గరిష్ఠ రాబడిని కంపెనీ సాధించగలదా అనే అంశంపై ఇన్వెస్టర్లు దృష్టి సారించారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More