రిలయన్స్ జియో ఐపీఓ vs భారతీ ఎయిర్టెల్.. దేనిలో లాభం ఎక్కువ?
రిలయన్స్ జియో ప్లాట్ఫామ్స్ రూ.30,213 కోట్ల ఐపీఓ అక్టోబర్ 21న ప్రారంభం కానుంది. భారతీ ఎయిర్టెల్ కంటే ఆకర్షణీయమైన వ్యాల్యుయేషన్తో వస్తున్న ఈ మెగా ఐపీఓకి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చని బ్రోకరేజ్ సంస్థ మోతీలాల్ ఓస్వాల్ సిఫార్సు చేస్తోంది. భవిష్యత్తు వృద్ధి మదుపరులకు లాభాలు తెస్తుందని అంచనా.
ముకేశ్ అంబానీ నేతృత్వంలోని రిలయన్స్ జియో ప్లాట్ఫామ్స్ అత్యంత భారీ ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ (IPO) అక్టోబర్ 21న దలాల్ స్ట్రీట్లో సందడి చేయనుంది. రూ.30,213 కోట్ల నిధుల సమీకరణ లక్ష్యంగా వస్తున్న ఈ ఐపీఓ.. దేశీయ డిజిటల్, టెక్నాలజీ వృద్ధిలో భాగస్వామ్యం కావాలనుకునే పెట్టుబడిదారులకు ఒక బలమైన అవకాశంగా నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
జియో ఐపీఓ వర్సెస్ భారతీ ఎయిర్టెల్
టెలికాం రంగంలో ఇప్పటికే స్థిరపడిన దిగ్గజం భారతీ ఎయిర్టెల్తో పోలిస్తే జియో ఐపీఓలో పెట్టుబడి పెట్టడం ఎంతవరకు లాభదాయకం అన్నది మదుపరుల ముందున్న ప్రధాన ప్రశ్న. ప్రైస్-టు-ఎర్నింగ్స్ (P/E) ప్రాతిపదికన ఎయిర్టెల్ కంటే జియో తక్కువ వ్యాల్యుయేషన్తో మార్కెట్లోకి వస్తోందని ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థ మోతీలాల్ ఓస్వాల్ విశ్లేషించింది. ఐపీఓ అప్పర్ ప్రైస్ బ్యాండ్ ప్రకారం చూస్తే.. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరపు ఆదాయ అంచనాలతో జియో వ్యాల్యుయేషన్ 34 రెట్లు (34x) ఉండగా, ఎయిర్టెల్ పీఈ మల్టిపుల్ 40 రెట్లు (40x) వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.
జియో షేర్లు ఎందుకు కొనాలి?
"భారత్లో 53 కోట్ల సబ్స్క్రైబర్లతో (533 mn) జియో అతిపెద్ద డిజిటల్ కనెక్టివిటీ ప్లాట్ఫామ్గా అవతరించింది. దేశవ్యాప్త వైర్లెస్ డేటా ట్రాఫిక్లో దాదాపు 60 శాతం వాటా దీనిదే. పటిష్టమైన 5జీ నెట్వర్క్, 1.4 కోట్ల జియో ఎయిర్ఫైబర్ కస్టమర్లు భవిష్యత్తు వృద్ధికి బలమైన పునాది వేస్తున్నారు" అని మోతీలాల్ ఓస్వాల్ తమ నివేదికలో వెల్లడించింది.
ఆర్థిక పనితీరును పరిశీలిస్తే.. 2024 నుంచి 2026 ఆర్థిక సంవత్సరాల మధ్య జియో ఆదాయం, లాభాలు (PAT) వార్షికంగా 16 శాతం, 18 శాతం చొప్పున వృద్ధి చెందాయి. 2026లో కంపెనీ ఆదాయం రూ.1.47 లక్షల కోట్లకు, లాభం రూ.30,049 కోట్లకు చేరింది. ఎబిటా (EBITDA) మార్జిన్ 51.9 శాతానికి మెరుగుపడింది. ఇక ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికంలో (జూన్ 2026) రూ.39,172.9 కోట్ల ఆదాయం, రూ.7,764.1 కోట్ల నికర లాభాన్ని కంపెనీ నమోదు చేసింది. సగటు వినియోగదారుని ఆదాయం (ARPU) 2024లోని రూ.181.7 నుంచి జూన్ 2026 నాటికి రూ.215.6 కు పెరగడం సానుకూలాంశం. నెలకు సగటు డేటా వినియోగం 43.7 జీబీకి చేరింది.
ఎయిర్టెల్ పైచేయి ఎక్కడంటే..
మొత్తం ఆదాయ పరిమాణంలో చూస్తే 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఎయిర్టెల్ రూ.2,10,972.8 కోట్లతో జియో (రూ.1,46,885.3 కోట్లు) కంటే ముందుంది. సగటు నెట్ వర్త్పై రాబడి (Return on average net worth) ఎయిర్టెల్కు 20.3 శాతం ఉండగా, జియోకు కేవలం 9.4 శాతమే నమోదైంది. వ్యాల్యుయేషన్ పరంగా జియో చౌకగా ఉన్నప్పటికీ క్యాపిటల్ రిటర్న్స్ విషయంలో ఎయిర్టెల్ మెరుగ్గా ఉంది. జియో ఏఆర్పీయూ (ARPU) ఇంకా ఎయిర్టెల్ కంటే తక్కువే ఉంది. అయితే భవిష్యత్తులో టారిఫ్ పెంపు ద్వారా జియోకు ఆదాయం పెంచుకునే ఆస్కారం ఉంది.
జియో ఐపీఓ ముఖ్యాంశాలు, గ్రే మార్కెట్ అంచనాలు
ఇష్యూ పరిమాణం: రూ.30,213 కోట్లు (పూర్తిగా 27 కోట్ల షేర్ల ఫ్రెష్ ఇష్యూ. ఆఫర్ ఫర్ సేల్ లేదు).
షేరు ధర: రూ.1,065 నుంచి రూ.1,119.
ఐపీఓ తేదీలు: అక్టోబర్ 21న ప్రారంభమై, అక్టోబర్ 23న ముగుస్తుంది. అక్టోబర్ 28న స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలలో లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
నిధుల వినియోగం: ఇందులో దాదాపు రూ.27,500 కోట్లను రిలయన్స్ జియో ఇన్ఫోకామ్ తీసుకున్న రుణాలను ముందుస్తుగా తీర్చేందుకు వినియోగిస్తారు.
అక్టోబర్ 20 నాటి తాజా అంచనాల ప్రకారం, గ్రే మార్కెట్లో (GMP) జియో షేరుపై రూ.247 ప్రీమియం నడుస్తోంది. అప్పర్ బ్యాండ్ ధర రూ.1,119కి ఇది తోడైతే, ఈ షేరు రూ.1,366 వద్ద లిస్ట్ కావచ్చని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. అంటే ఐపీఓ ధరపై 22.07 శాతం లాభం వచ్చే అవకాశం ఉంది.
"దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడితో పాటు, లిస్టింగ్ గెయిన్స్ కోసం జియో ఐపీఓకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు. మార్కెట్ లీడర్షిప్, బ్రాడ్బ్యాండ్, ఏఐ రంగాల్లో భవిష్యత్తులో రాబోయే అవకాశాలు ఈ స్టాక్కు కలిసివస్తాయి" అని బ్రోకరేజ్ సంస్థ తమ తుది నిర్ణయాన్ని ప్రకటించింది.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచారం, విద్యా ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు లాభనష్టాలతో కూడుకుని ఉంటాయి. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు మీ సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక సలహాదారులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More