భారతీ ఎయిర్టెల్ క్యూ1 ఫలితాలు ఆకట్టుకునేలా: రూ.8,167 కోట్లకు చేరిన నికర లాభం
మొబైల్ డేటా వినియోగం పెరగడం, కొత్త యూజర్ల కలయిక, ప్రీమియం ప్లాన్లకు మారిన కస్టమర్ల కారణంగా భారతీ ఎయిర్టెల్ 2026 మొదటి త్రైమాసికం (Q1FY27)లో రూ.8,167 కోట్ల నికర లాభాన్ని నమోదు చేసింది. ఇది గతేడాదితో (YoY) పోలిస్తే 37.3 శాతం వృద్ధి కావడం విశేషం.
భారతదేశంలో రెండో అతిపెద్ద టెలికామ్ సేవల సంస్థ అయిన భారతీ ఎయిర్టెల్ ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (FY27) మొదటి త్రైమాసికం (Q1) ఆర్థిక ఫలితాలను ఆగస్టు 4న మార్కెట్ వేళలు ముగిసిన అనంతరం విడుదల చేసింది.
జూన్తో ముగిసిన ఈ త్రైమాసికంలో కంపెనీ ఏకీకృత నికర లాభం (Consolidated Net Profit) రూ.8,167 కోట్లకు చేరింది. గతేడాది ఇదే త్రైమాసికంతో పోలిస్తే ఇది 37.3 శాతం పెరుగుదలను నమోదు చేసింది. మార్చి త్రైమాసికం (Q4FY26)లో నమోదైన రూ.7,325 కోట్లతో పోలిస్తే కూడా త్రైమాసికం ప్రాతిపదికన (QoQ) లాభం మెరుగుపడింది. ప్రీమియం ప్లాన్లకు మారే కస్టమర్ల సంఖ్య పెరగడం, నెట్వర్క్ విస్తరణ ఇందుకు ప్రధానంగా దోహదపడ్డాయి.
ఆదాయంలో 18.4 శాతం పెరుగుదల
కంపెనీ కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిన మొత్తం ఆదాయం కూడా గణనీయంగా పెరిగింది.
మొత్తం ఆదాయం: గతేడాది క్యూ1లో రూ.49,463 కోట్లుగా ఉన్న ఆదాయం ఈసారి 18.4 శాతం పెరిగి రూ.58,539 కోట్లకు చేరింది.
త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన: గత మార్చి త్రైమాసికంలోని రూ.55,383 కోట్లతో పోలిస్తే 5.7 శాతం ఆదాయం పెరిగింది.
భారత్ వ్యాపారం: ఇండియా మొబైల్ విభాగం ఆదాయం ఏడాది ప్రాతిపదికన 9.2 శాతం పెరిగి రూ.29,929 కోట్లకు చేరింది.
ఆఫ్రికా వ్యాపారం: ఆఫ్రికన్ మార్కెట్లలో ఎయిర్టెల్ ఆదాయం ఏకంగా 45.4 శాతం పెరిగి రూ.17,566 కోట్లకు పుంజుకుంది.
పెరిగిన ఏఆర్పీయూ (ARPU), భారీగా డేటా వినియోగం
టెలికామ్ కంపెనీల ఆర్థిక రంగానికి కీలక సూచిక అయిన 'సగటు వినియోగదారు రాబడి' (ARPU) గణనీయంగా మెరుగుపడింది.
ARPU: గతేడాది ఉన్న రూ.250 నుంచి ఈ త్రైమాసికంలో రూ.264కి పెరిగింది. స్మార్ట్ఫోన్ వినియోగం పెరగడం, ఎక్కువ ధర ఉన్న ప్లాన్లకు కస్టమర్లు అప్గ్రేడ్ అవ్వడమే దీనికి కారణం.
డేటా వినియోగం: ప్రతీ వినియోగదారుడు నెలకు సగటున 34.4 GB మొబైల్ డేటాను వినియోగిస్తున్నారు. ఇది గతేడాదితో పోలిస్తే 36 శాతం ఎక్కువ.
స్మార్ట్ఫోన్ కస్టమర్లు: గతేడాదితో పోలిస్తే 2.11 కోట్లు, గత త్రైమాసికంతో పోలిస్తే 50 లక్షల మంది కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ డేటా యూజర్లు చేరారు. దీంతో ఎయిర్టెల్ మొత్తం కస్టమర్ల బేస్లో స్మార్ట్ఫోన్ వినియోగదారుల వాటా 80 శాతానికి చేరింది.
మొత్తంమీద ఈ త్రైమాసికంలో 1.49 కోట్ల మంది కొత్త కస్టమర్లు చేరడంతో, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 15 దేశాల్లో ఎయిర్టెల్ వినియోగదారుల సంఖ్య 68.1 కోట్లకు చేరుకుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More