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    IGNOU Placement Drive : రిమోట్​ జాబ్స్​, రూ. 12 లక్షల ప్యాకేజీ- ఇగ్నో ప్లేస్​మెంట్​ డ్రైవ్ వివరాలు ఇలా..

    IGNOU Placement Drive 2026 : ఇగ్నో క్యాంపస్ ప్లేస్‌మెంట్ సెల్ విద్యార్థులు, పూర్వ విద్యార్థుల కోసం రెండు భారీ ప్లేస్‌మెంట్ డ్రైవ్‌లను ప్రకటించింది. ఏవియేషన్ రంగంతో పాటు ప్రముఖ రిమోట్ స్టార్టప్‌లో ఏటా రూ. 12 లక్షల వరకూ వేతనంతో ఉద్యోగాలు సాధించే అవకాశం లభించింది.

    Published on: Jul 24, 2026, 06:02:44 IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    ఉద్యోగాల కోసం వేచి చూస్తున్న ఇందిరా గాంధీ నేషనల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ (ఇగ్నో) విద్యార్థులు, పూర్వ విద్యార్థులకు క్యాంపస్ ప్లేస్‌మెంట్ సెల్ (సీపీసీ) శుభవార్త అందించింది. యూనివర్సిటీ ఆధ్వర్యంలో రెండు ప్రత్యేక క్యాంపస్ ప్లేస్‌మెంట్ డ్రైవ్‌లను నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించింది. వేగంగా ఎదుగుతున్న ఏవియేషన్ (విమానయాన) రంగంతో పాటు, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ పద్ధతిలో పనిచేసే ప్రముఖ ఏఐ రిమోట్ స్టార్టప్‌లో కొలువులు సాధించేందుకు ఈ డ్రైవ్‌లు వేదిక కానున్నాయి. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు జులై 27 నుంచి జులై 31, 2026 వరకు ఆన్‌లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని స్పష్టం చేసింది.

    ఇగ్నో ప్లేస్​మెంట్​ డ్రైవ్ 2026 అప్డేట్స్..
    ఇగ్నో ప్లేస్​మెంట్​ డ్రైవ్ 2026 అప్డేట్స్..

    వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉద్యోగాలు – రూ. 12 లక్షల వరకు ప్యాకేజీ!

    ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ), బ్లాక్‌చైన్, స్కిల్-బేస్డ్ హైరింగ్ రంగంలో పనిచేస్తున్న ప్రముఖ స్టార్టప్ సంస్థ ‘ప్రూఫ్ ఆఫ్ స్కిల్’తో ఇగ్నో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. ఈ సంస్థ ద్వారా ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ఏడాదికి గరిష్టంగా రూ. 12 లక్షల వరకు సీటీసీతో కూడిన ఫుల్ టైమ్ రిమోట్ (వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్) ఉద్యోగాలను అందించనున్నారు.

    ఎంపిక ప్రక్రియ మొత్తం మూడు దశల్లో పూర్తిగా ఆన్‌లైన్ (గూగుల్ మీట్ లేదా జూమ్) మాధ్యమంగా జరుగుతుంది:

    ఏఐ ఇంటర్వ్యూ

    అసైన్‌మెంట్ రౌండ్

    ఫౌండర్ / హెచ్‌ఓడీతో ఫైనల్ ఇంటర్వ్యూ

    ఈ డ్రైవ్ ద్వారా యుఐ/యుఎక్స్ డిజైనర్, బిజినెస్ డెవలప్‌మెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్, మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్, కాపీ రైటర్, కస్టమర్ సక్సెస్ ఎగ్జిక్యూటివ్, డేటా అనలిస్ట్, హెచ్‌ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనే ఏడు రకాల విభాగాల్లో నియామకాలు చేపడుతున్నారు.

    ఏదేని డిగ్రీ పూర్తి చేసిన గ్రాడ్యుయేట్లు, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్లు, ఎంబీఏ, బీసీఏ, ఎంసీఏ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు. అభ్యర్థులకు ఇంగ్లీష్‌పై మంచి పట్టు, మల్టీ టాస్కింగ్ నైపుణ్యాలు, సమయ పాలన, వేగంగా మారే స్టార్టప్ వాతావరణంలో పనిచేసే మనస్తత్వం ఉండాలని సంస్థ పేర్కొంది.

    జులై 28న ఏవియేషన్ రిక్రూట్‌మెంట్ డ్రైవ్..

    మరొకవైపు, విమానయాన రంగంలో స్థిరపడాలనుకునే వారి కోసం 'బర్డ్ ఫ్లైట్ సర్వీసెస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' భాగస్వామ్యంతో ఇగ్నో మరో ప్రత్యక్ష ప్లేస్‌మెంట్ డ్రైవ్‌ను ఏర్పాటు చేసింది.

    తేదీ, సమయం: జులై 28, 2026 (మంగళవారం), ఉదయం 10:00 గంటల నుంచి

    వేదిక: డాక్టర్ బీఆర్. అంబేడ్కర్ కన్వెన్షన్ సెంటర్, ఇగ్నో హెడ్‌క్వార్టర్స్, మైదాన్ గఢీ, దిల్లీ.

    ఈ డ్రైవ్ ద్వారా ఎంపికైన అభ్యర్థులకు దిల్లీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్‌పోర్ట్ ఆపరేషన్స్‌ విభాగంలో కస్టమర్ సర్వీస్ ఏజెంట్ (సీఎస్​ఏ), కస్టమర్ సర్వీస్ హోస్ట్ (సీఎస్​హెచ్) పోస్టుల్లో నియామకాలు ఇస్తారు.

    అర్హతలు, అవసరమైన పత్రాలు..

    ఈ ఏవియేషన్ ఉద్యోగాలకు ఫ్రెషర్లతో పాటు అనుభవం ఉన్న వారు కూడా హాజరుకావచ్చు. డిగ్రీ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు లేదా చివరి సెమిస్టర్ చదువుతున్న వారు అర్హులు. ఆంగ్లంలో అద్భుతమైన సంభాషణ నైపుణ్యాలు, కస్టమర్ సర్వీస్ పట్ల సానుకూల దృక్పథం కలిగి ఉండటం తప్పనిసరి. అలాగే 24x7 ఎయిర్‌పోర్ట్ ఆపరేషన్లలో భాగంలో రొటేషనల్, నైట్ షిఫ్ట్‌లలో పనిచేసేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలి.

    ఇంటర్వ్యూకి హాజరయ్యే అభ్యర్థులు తమ అప్‌డేటెడ్ రెజ్యూమ్, ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఫోటో గుర్తింపు కార్డు, విద్యా అర్హత సర్టిఫికెట్లు (10వ తరగతి, ఇంటర్, డిగ్రీ), పాస్‌పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోలు, ఇగ్నో ఐడీ కార్డును తప్పనిసరిగా వెంట తెచ్చుకోవాలని క్యాంపస్ ప్లేస్‌మెంట్ సెల్ సూచించింది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/News/IGNOU Placement Drive : రిమోట్​ జాబ్స్​, రూ. 12 లక్షల ప్యాకేజీ- ఇగ్నో ప్లేస్​మెంట్​ డ్రైవ్ వివరాలు ఇలా..
    Home/News/IGNOU Placement Drive : రిమోట్​ జాబ్స్​, రూ. 12 లక్షల ప్యాకేజీ- ఇగ్నో ప్లేస్​మెంట్​ డ్రైవ్ వివరాలు ఇలా..
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