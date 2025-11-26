Edit Profile
    ఈ సింపుల్​ టిప్స్​తో మీ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్​ని ఇంప్రూవ్​ చేసుకోండి..

    ఇంగ్లీష్ గ్రామర్​ని మెరుగుపరచుకోవడానికి అనుసరించాల్సిన సులభమైన, ఆచరణాత్మక టిప్స్​ని ఇక్కడ ఇస్తున్నాము. నిలకడ, సరైన పద్ధతి ద్వారా అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధించండి.

    Published on: Nov 26, 2025 6:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    నేటి ఆధునిక ప్రపంచంలో ఆంగ్ల భాష అన్నింటికి మూలంగా మారింది! ఉద్యోగాల నుంచి పార్టీలు, ఈవెంట్​ల వరకు ఇంగ్లీష్​లో మాట్లాడటం ఇప్పుడు సర్వసాధారణమైన విషయం. అయితే చాలా మంది తమ ఇంగ్లీష్​​ గ్రామర్​ విషయంలో ఆందోళన చెందుతుంటారు. వీరిలో మీరూ ఉన్నారా? అయితే ఇది మీకోసమే! కాలక్రమేణా మీ భాషా నైపుణ్యాలను బలోపేతం చేసే కొన్ని సులభమైన, స్మార్ట్, ఆచరణాత్మక టిప్స్​ని ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    మీ ఇంగ్లీష్​ గ్రామర్​ని ఇలా మెరుగుపరుచుకోండి..
    మీ ఇంగ్లీష్​ గ్రామర్​ని ఇలా మెరుగుపరుచుకోండి..

    ఈ టిప్స్​తో మీ ఇంగ్లీష్​ గ్రామర్​ని ఇంప్రూవ్​ చేసుకోండి..

    1. ప్రతిరోజూ చదవండి

    పఠనం (రీడింగ్​) మీకు సరైన వాక్య నిర్మాణాలు, టెన్సెస్​, పదజాలాన్ని పరిచయం చేస్తుంది. వార్తాపత్రికలు, సులభమైన వ్యాసాలు లేదా చిన్న కథలను ఎంచుకోండి. చదివేటప్పుడు వాక్యాలు ఎలా ఏర్పడుతున్నాయి, అలాగే పంచ్యువేషన్​ ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారో గమనించండి. ఇది మీ అవగాహనను పెంచుతుంది.

    2. ప్రాథమిక నియమాలను పునఃసమీక్షించండి

    నిజానికి ఉన్నత స్థాయి అభ్యాసకులు కూడా ప్రాథమిక విషయాలను మర్చిపోతారు. టెన్సెస్​, సబ్జెక్ట్-వెర్బ్ అగ్రిమెంట్, ప్రిపోజిషన్స్​, ఆర్టికల్స్ వంటి ప్రాథమిక నియమాలను పునఃసమీక్షించడానికి ప్రతిరోజూ కొద్ది నిమిషాలు కేటాయించండి. ప్రాథమిక అంశాలు బలంగా ఉంటే, క్లిష్టమైన విషయాలు కూడా సులభంగా అర్థమవుతాయి.

    3. క్రమం తప్పకుండా చిన్న పేరాలు రాయండి

    రాయడం (రైటింగ్​) అనేది గ్రామర్ నియమాలను ఆచరణలో పెట్టడానికి సహాయపడుతుంది. మీ రోజు గురించి లేదా మీ ఆలోచనల గురించి ఇంగ్లీష్​లో చిన్న పేరాలతో రాయండి. బాగా రాయాలి, తప్పులు లేకుండా రాయాలి అని ఆలోచించకుండా.. స్పష్టతపై దృష్టి పెట్టండి. కాలక్రమేణా, మీ సాధారణ తప్పులను మీరే గుర్తించి, సహజంగా మెరుగుపరుచుకుంటారు.

    4. ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడేవారిని వినండి

    పాడ్‌కాస్ట్‌లు, ఇంటర్వ్యూలు, న్యూస్ ఛానెల్‌లు, చలనచిత్రాలు సహజమైన ఇంగ్లీష్​ గ్రామర్​ వినియోగాన్ని వినడానికి మీకు సహాయపడతాయి. వినడం వల్ల "ఏది సరైన శబ్దంతో ఉంది" అనే మీ అంతర్ దృష్టి మెరుగుపడుతుంది. ఇది భాషా అభ్యాసంలో శక్తివంతమైన భాగం.

    5. మీ తప్పుల నుంచి నేర్చుకోండి

    మీరు తరచుగా చేసే తప్పులను ఒక చిన్న నోట్‌బుక్‌లో లేదా డిజిటల్ నోట్‌లో రాసుకోండి. వాటిని పునఃసమీక్షించడం వల్ల మీరు అవే పొరపాట్లను మళ్లీ చేయకుండా చూసుకోవచ్చు.

    6. గ్రామర్ చెకింగ్ టూల్స్‌ను ఉపయోగించండి

    గ్రామర్లీ వంటి అనేక యాప్‌లు మీ తప్పులను తక్షణమే హైలైట్ చేస్తాయి. దిద్దుబాట్లను గుడ్డిగా అంగీకరించే బదులు, ఆ వాక్యం ఎందుకు తప్పో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఇది దీర్ఘకాలిక అభ్యాసాన్ని బలపరుస్తుంది.

    చివరిగా ఒక్క విషయం. మీ ఇంగ్లీష్​ గ్రామర్ ఒక్కరోజులో మెరుగుపడదు! బాగా ప్రాక్టీస్​ చేయాలి. ప్రాక్టీస్​తోనే మీ ఇంగ్లీష్​ మెరుగుపడుతుంది. రోజుకు కేవలం 10 నిమిషాలు కేటాయించినా కూడా కాలక్రమేణా గొప్ప మార్పులు చూస్తారు.

