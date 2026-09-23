భర్తను విడిచిపెట్టి విడాకులు పొందినా మనోవర్తి ఇవ్వాల్సిందే: అలహాబాద్ హైకోర్టు సంచలన తీర్పు
భర్తను విడిచిపెట్టి వెళ్లిపోయారనే (Desertion) ప్రాతిపదికన విడాకులు పొందినప్పటికీ, బాధితురాలు తిరిగి వివాహం చేసుకోకపోతే సీఆర్పీసీ 125 కింద మనోవర్తి పొందే హక్కు ఆమెకు ఉందని అలహాబాద్ హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. సుల్తాన్పూర్ ఫ్యామిలీ కోర్టు ఉత్తర్వులను రద్దు చేస్తూ లక్నో బెంచ్ ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
విడాకులు ఇచ్చేసినంత మాత్రాన భార్యకు జీవనభృతి (మనోవర్తి) చెల్లించే బాధ్యత నుంచి భర్త తప్పించుకోలేరని అలహాబాద్ హైకోర్టు లక్నో బెంచ్ అత్యంత కీలకమైన తీర్పును వెలువరించింది. భర్తను వదిలేసి వెళ్లిపోయిందనే కారణంతో విడాకులు మంజూరైనప్పటికీ, సదరు మహిళకు మనోవర్తి పొందే హక్కు ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. అయితే, ఆ మహిళ రెండో పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండటంతో పాటు, తనను తాను పోషించుకోలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ నిబంధన వర్తిస్తుందని కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది.
ఫ్యామిలీ కోర్టు ఉత్తర్వులు రద్దు
జస్టిస్ రామ్ మనోహర్ నారాయణ్ మిశ్రా నేతృత్వంలోని ఏకసభ్య బెంచ్ ఈ మేరకు సెప్టెంబరు 18న ఉత్తర్వులు జారీ చేయగా, ఈ తీర్పు ప్రతీ ఇటీవల అందుబాటులోకి వచ్చింది. సునీత అనే మహిళ దాఖలు చేసిన రివిజన్ పిటిషన్పై విచారణ జరిపిన కోర్టు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. భర్త నుంచి విడిపోయినంత మాత్రాన క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ (సీఆర్పీసీ) సెక్షన్ 125 కింద జీవనభృతిని నిరాకరించలేమని న్యాయమూర్తి స్పష్టం చేశారు.
ఈ కేసులో సుల్తాన్పూర్ ఫ్యామిలీ కోర్టు ప్రిన్సిపల్ జడ్జ్ 2018 డిసెంబరు 22న ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను హైకోర్టు పూర్తిగా పక్కనబెట్టింది. మహిళ సమర్పించిన మనోవర్తి పిటిషన్ను గతంలో ఫ్యామిలీ కోర్టు తోసిపుచ్చగా, ఆ వివాదాన్ని మళ్లీ మొదటి నుంచి సమగ్రంగా విచారించాలని సుల్తాన్పూర్ కోర్టును ఆదేశించింది.
వరకట్న వేధింపులు, రెండో పెళ్లి ఆరోపణలు
బాధితురాలి కథనం ప్రకారం.. ఆమెకు చిన్నతనంలోనే వివాహమైంది. ‘గౌనా’ (శోభనం లాంఛనాలు) తర్వాత ఆమె అత్తవారింటికి వెళ్లింది. ఆ తర్వాత భర్త భారత సైన్యంలో చేరాడు. 2007లో ఆర్మీ నుంచి ఇంటికి వచ్చిన భర్త, అతని కుటుంబ సభ్యులు అదనపు కట్నం కోసం తనను తీవ్రంగా వేధించడం ప్రారంభించారని ఆమె ఆరోపించింది. లక్ష రూపాయల నగదు, బైక్, కలర్ టీవీ కావాలని ఒత్తిడి తెచ్చారని, అంతటితో ఆగకుండా తనను సజీవంగా దహనం చేసేందుకు కూడా ప్రయత్నించారని పిటిషనర్ కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
2008లో బెంగళూరు నుంచి తిరిగి వచ్చిన భర్త, తాను రెండో పెళ్లి చేసుకున్నానని చెప్పి మరొక మహిళను ఇంటికి తీసుకువచ్చాడని బాధితురాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ఆ తర్వాత తనను పుట్టింటి వద్ద వదిలేసి, ఎలాంటి జీవనభృతి ఇవ్వడానికి నిరాకరించాడని ఆమె పిటిషన్లో పేర్కొంది.
భర్త వాదనలు – కోర్టు ఆదేశం
మరోవైపు భర్త ఈ ఆరోపణలను ఖండించాడు. వివాహం, గౌనా జరిగిన విషయాన్ని అంగీకరించినప్పటికీ, భార్యే తనను విడిచిపెట్టి వెళ్లిపోయిందని వాదించాడు. తన తల్లిదండ్రుల ఇంట్లో ఉండేందుకు ఆమె నిరాకరించిందని కోర్టుకు తెలిపాడు. వరకట్న వేధింపులు, క్రూరత్వ ఆరోపణలన్నీ అబద్ధాలని చెప్పుకొచ్చాడు. దాంపత్య హక్కుల పునరుద్ధరణ కోసం హిందూ వివాహ చట్టం సెక్షన్ 9 కింద తాను పిటిషన్ వేశానని, ఆమెను పోషించేందుకు తాను ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగానే ఉన్నానని పేర్కొన్నాడు.
ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న హైకోర్టు.. వివాహ బంధం రద్దయినంత మాత్రాన ఒక మహిళ తన జీవనభృతి హక్కును కోల్పోదని తేల్చిచెప్పింది. సీఆర్పీసీ సెక్షన్ 125 ఉద్దేశం ఆపదలో ఉన్న మహిళలకు ఆర్థిక రక్షణ కల్పించడమేనని స్పష్టం చేస్తూ, ఈ వ్యవహారాన్ని కొత్తగా పరిశీలించి తగిన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిందిగా ఫ్యామిలీ కోర్టును ఆదేశించింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More