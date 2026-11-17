భారత్లో అమెజాన్ భారీ హరిత పెట్టుబడులు: 35 లక్షల ఇళ్లకు సరిపడా విద్యుదుత్పత్తి
భారత్లోని పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంలో 2030 నాటికి అదనంగా 7 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడి పెట్టనున్నట్లు అమెజాన్ ప్రకటించింది. కర్ణాటక, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లలో 934 మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో నాలుగు కొత్త ప్రాజెక్టులను ఏర్పాటు చేస్తోంది.
భారతదేశ పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంలో అమెజాన్ తన పెట్టుబడుల ప్రవాహాన్ని మరింత వేగవంతం చేస్తోంది. 2030 నాటికి దేశంలోని క్లీన్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టులలో అదనంగా 7 బిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ.58 వేల కోట్లకు పైగా) పెట్టుబడి పెట్టనున్నట్లు ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం ప్రకటించింది. ఇప్పటికే ఒప్పందం చేసుకున్న 4 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడులకు ఇది అదనం. దీంతో భారత హరిత ఇంధన రంగంలో అమెజాన్ మొత్తం పెట్టుబడుల విలువ 11 బిలియన్ డాలర్ల మార్కును దాటనుంది. కార్బన్ రహిత విద్యుత్ను కొనుగోలు చేస్తున్న దేశంలోని అగ్రశ్రేణి కార్పొరేట్ సంస్థల జాబితాలో అమెజాన్ తన స్థానాన్ని మరింత పదిలం చేసుకుంది.
మూడు రాష్ట్రాల్లో నాలుగు కొత్త ప్రాజెక్టులు
ప్రస్తుత పెట్టుబడి ఒప్పందాల్లో భాగంగా కర్ణాటక, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో 934 మెగావాట్ల (MW) ఉమ్మడి సామర్థ్యంతో నాలుగు కొత్త యుటిలిటీ-స్కేల్ పవన, సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టులను అమెజాన్ ప్రకటించింది. వీటిలో కర్ణాటకలో 234 మెగావాట్ల పవన విద్యుత్ కేంద్రం (ఆసియాలోనే అమెజాన్ ఒప్పందం చేసుకున్న అతిపెద్ద పవన ప్రాజెక్టు ఇదే), 200 మెగావాట్ల హైబ్రిడ్ పవన-సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టు ఉన్నాయి. మిగిలిన రెండింటిలో మధ్యప్రదేశ్లో 300 మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్ కేంద్రం, రాజస్థాన్లో 200 మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టు ఉన్నాయి.
దీర్ఘకాలిక విద్యుత్ కొనుగోలు ఒప్పందాల (PPAs) ద్వారా అమెజాన్ ఈ ప్రాజెక్టులను దక్కించుకుంది. ఈ ప్రాజెక్టులన్నీ అందుబాటులోకి వస్తే, భారత్లో అమెజాన్ ఒప్పందం చేసుకున్న పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టుల మొత్తం సామర్థ్యం 2 గిగావాట్లను (GW) దాటుతుంది. దీని ద్వారా ఉత్పత్తి అయ్యే విద్యుత్ 35 లక్షలకు పైగా భారతీయ కుటుంబాల వార్షిక అవసరాలకు సరిపోతుంది.
అమెజాన్ హరిత ప్రస్థానం: కీలక గణాంకాలు
భారత్లో అమెజాన్ పునరుత్పాదక ఇంధన పోర్ట్ఫోలియోలో ప్రస్తుతం 57 ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. వీటిలో గ్రిడ్కు కార్బన్ రహిత విద్యుత్ను సరఫరా చేసే 14 యుటిలిటీ-స్కేల్ పవన, సౌర ప్రాజెక్టులు కాగా, సంస్థ కార్యాలయాలు, గోదాములపై ఏర్పాటు చేసిన 43 ఆన్-సైట్ సోలార్ ప్లాంట్లు ఉన్నాయి. 2019 నాటి స్థాయితో పోలిస్తే 2030 నాటికి తమ కార్యకలాపాలకు వాడే విద్యుత్లో కార్బన్ తీవ్రతను 65 శాతం తగ్గించాలని అమెజాన్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ‘క్లైమేట్ ప్లెడ్జ్’ కింద 2040 నాటికి నెట్-జీరో కార్బన్ ఉద్గారాలను సాధించాలనే బృహత్తర ప్రణాళికలో భాగంగానే ఈ 7 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడిని ప్రకటించింది.
"భారత్లో మా పునరుత్పాదక ఇంధన పెట్టుబడులు ఏళ్ల తరబడి సాగిన నిరంతర కృషి, ప్రణాళిక, పరిశ్రమ సహకారానికి నిదర్శనం. ఈ 7 బిలియన్ డాలర్ల అదనపు పెట్టుబడి మా దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతను చాటుతోంది. ఇది అదనపు పవన, సౌర విద్యుత్ సామర్థ్యాన్ని అందుబాటులోకి తేవడంతో పాటు భారతదేశ ఇంధన భద్రతకు దోహదపడుతుంది" అని అమెజాన్ చీఫ్ సస్టైనబిలిటీ ఆఫీసర్ కారా హర్స్ట్ పేర్కొన్నారు.
"భారత పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంలో అమెజాన్ కొనసాగిస్తున్న పెట్టుబడులను మేము స్వాగతిస్తున్నాం. ఇలాంటి పెట్టుబడులు దేశ క్లీన్ ఎనర్జీ ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో, ఇంధన భద్రతను బలోపేతం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. భారత పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంపై అంతర్జాతీయ కంపెనీలకు పెరుగుతున్న నమ్మకానికి ఇది నిదర్శనం" అని కేంద్ర పునరుత్పాదక ఇంధన శాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి అభిప్రాయపడ్డారు.
ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, నీటి సంరక్షణలోనూ ముందడుగు
కేవలం హరిత ఇంధనమే కాకుండా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, నీటి సంరక్షణ, ప్యాకేజింగ్ రంగాల్లోనూ అమెజాన్ పర్యావరణ హిత కార్యక్రమాలను విస్తరిస్తోంది. దేశంలోని 500కు పైగా నగరాల్లో ఇప్పటికే 15,000కు పైగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను డెలివరీల కోసం వినియోగిస్తోంది. అలాగే టాటా మోటార్స్తో కలిసి 3,000 ఎలక్ట్రిక్ ట్రక్కులను రంగంలోకి దించేందుకు పనిచేస్తోంది. ఒక ఈ-కామర్స్ సంస్థ ప్రణాళిక చేసిన అతిపెద్ద ఎలక్ట్రిక్ ట్రక్కుల శ్రేణి ఇదే కావడం విశేషం.
నీటి సంరక్షణ విషయంలో 2027 లక్ష్యం కంటే రెండేళ్ల ముందే, అంటే 2025లోనే అమెజాన్ భారత్లో 'వాటర్-పాజిటివ్' స్థాయిని సాధించింది. తమ ప్రత్యక్ష కార్యకలాపాల్లో వినియోగించిన నీటి కంటే 120 శాతానికి పైగా నీటిని తిరిగి స్థానిక సమాజాలకు, జలాశయాలకు అందించింది. దేశంలో నీటి సంరక్షణ ప్రాజెక్టుల కోసం 6 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా కేటాయించింది. వీటి ద్వారా ఏటా 400 కోట్ల లీటర్లకు పైగా నీరు భూగర్భంలోకి చేరుతుంది. ఇక ప్యాకేజింగ్ విషయానికొస్తే, భారత్లో 50 శాతానికి పైగా కస్టమర్ ఆర్డర్లను అదనపు ప్యాకేజింగ్ లేకుండా తక్కువ లేదా ఒరిజినల్ ప్యాకేజింగ్లోనే పంపిస్తోంది. సంప్రదాయ ప్యాకేజింగ్పై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించేందుకు ఐఐటీ రూర్కీతో కలిసి వ్యవసాయ వ్యర్థాలతో ప్రత్యామ్నాయ ప్యాకేజింగ్ సామగ్రిని అభివృద్ధి చేస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More