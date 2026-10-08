అమెజాన్లో మళ్లీ లేఆఫ్స్: భారత్ సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1,000 మందిపై వేటు
దిగ్గజ ఈ-కామర్స్ సంస్థ అమెజాన్ భారత్ సహా పలు దేశాల్లో ఉద్యోగుల కుదింపు చేపట్టింది. ఖర్చుల నియంత్రణ, ఆర్గనైజేషన్ పునర్వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వెయ్యి మందికి పైగా సిబ్బందిని తొలగిస్తున్నట్లు సమాచారం.
గ్లోబల్ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్ మరొక విడత ఉద్యోగాల కోతకు తెరలేపింది. ఈ నిర్ణయం వల్ల భారత్తో పాటు అమెరికా, బ్రిటన్లలోని ఉద్యోగులపై ప్రభావం పడింది. కంపెనీ ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం, కార్పొరేట్ స్థాయిలో అనవసరమైన నియంత్రణలను తొలగించి నిర్ణయాధికారాన్ని వేగవంతం చేయాలన్న సీఈఓ యాండీ జెస్సీ వ్యూహంలో భాగంగానే ఈ లేఆఫ్లు చేపట్టినట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రధానంగా ఆ విభాగాలపైనే ప్రభావం
ఈ లేఆఫ్స్ ప్రధానంగా కస్టమర్ సర్వీస్, మార్కెట్ప్లేస్ సపోర్ట్, రీటైల్ ఇంజినీరింగ్ విభాగాల్లో చోటుచేసుకున్నాయి. మంగళవారం నుంచే బాధితులు తమకు అందిన సమాచారాన్ని కంపెనీ అంతర్గత స్లాక్ (Slack) ఛానెళ్లలో పంచుకోవడం ప్రారంభించారు.
ప్రధాన ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించే 'స్టోర్స్' (Stores) విభాగంలో మార్పుల వల్లే కొద్ది సంఖ్యలో ఉద్యోగులను తొలగించాల్సి వచ్చిందని అమెజాన్ ప్రతినిధి ఒక ప్రకటనలో ధృవీకరించారు. "కస్టమర్లకు మరింత వేగంగా సేవలు అందించేలా టీమ్ నిర్మాణాన్ని మార్చుకుంటున్నాం. ఇందులో భాగంగానే ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది" అని కంపెనీ వివరణ ఇచ్చింది. బాధితులకు కంపెనీ నుంచి అవసరమైన పరిహారం, సహాయం అందిస్తామని స్పష్టం చేసింది.
పాండమిక్ ఓవర్హైరింగే కారణం: జెఫ్ బెజోస్
కరోనా మహమ్మారి సమయంలో ఆన్లైన్ ఆర్డర్లు విపరీతంగా పెరగడంతో అవసరానికి మించి సిబ్బందిని నియమించుకున్నామని అమెజాన్ వ్యవస్థాపకుడు జెఫ్ బెజోస్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో వ్యాఖ్యానించారు. "ఆ సమయంలో ఇళ్లలోనే ఉంటూ ప్రజలు భారీగా ఆర్డర్లు ఇచ్చారు. కంపెనీ నిర్వహణకు అది ఎంతో ఒత్తిడితో కూడిన సమయం" అని ఫాక్స్ న్యూస్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన పేర్కొన్నారు.
మూడేళ్లుగా కొనసాగుతున్న లేఆఫ్స్ పరంపర
అమెజాన్లో గత మూడేళ్లుగా ఉద్యోగుల కుదింపు పరంపర నిరంతరాయంగా కొనసాగుతోంది.
- 2023 జనవరిలో కంపెనీ చరిత్రలోనే అత్యంత భారీగా 18,000 కంటే ఎక్కువ మంది కార్పొరేట్ ఉద్యోగులను సాగనంపారు.
- గతేడాది ప్రారంభమై 2026 జనవరి వరకు సాగిన మరొక విడతలో సుమారు 30,000 మంది సిబ్బందిని తొలగించారు.
- ఇవి కాకుండా వివిధ విభాగాల్లో నిరంతరం వ్యూహాత్మకంగా ఉద్యోగాల సంఖ్యను తగ్గిస్తూనే వస్తున్నారు.
- ప్రస్తుతం పండుగల సీజన్ సేల్స్ సాగుతున్న సమయంలోనే మళ్లీ లేఆఫ్లు ప్రకటించడంతో ఐటీ, ఈ-కామర్స్ వర్గాల్లో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More