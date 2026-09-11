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లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ల నుంచి బయటకు నిధులు.. కారణాలేంటి?

ఆగస్టు నెలలోనూ లార్జ్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్ల నుంచి భారీగా నిధులు బయటకు తరలిపోయాయి. మరోవైపు మిడ్, స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లలోకి భారీగా పెట్టుబడులు వచ్చాయి. మార్కెట్ వర్గాల్లో ఈ మార్పునకు కారణాలు, నిపుణుల విశ్లేషణ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

Published on: Sep 11, 2026, 10:29:32 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లలో లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ల పట్ల ఉత్సాహం తగ్గుతోంది. 2026 ఆగస్టు నెలలోనూ ఈ కేటగిరీ నుంచి పెట్టుబడులు ఉపసంహరించుకోగా, మిడ్ క్యాప్, స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లకు ఆదరణ కొనసాగింది. అసోసియేషన్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్ ఇండియా (ఏఎంఎఫ్ఐ) విడుదల చేసిన తాజా గణాంకాలు ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ల నుంచి బయటకు నిధులు.. కారణాలేంటి?
లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ల నుంచి బయటకు నిధులు.. కారణాలేంటి?

రూ.1,147 కోట్ల నిధుల ఉపసంహరణ

ఏఎంఎఫ్ఐ నివేదిక ప్రకారం, ఆగస్టులో లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ల నుంచి రూ.1,147 కోట్ల నిధులు బయటకు వెళ్లాయి. జూలై నెలలో జరిగిన రూ.1,322 కోట్ల ఉపసంహరణతో పోలిస్తే ఇది 13 శాతం తక్కువే అయినప్పటికీ, ప్రతికూల సరళి మాత్రం మారలేదు. కాగా, జూన్ 2026లో ఈ ఫండ్లలోకి రూ.2,067 కోట్ల మేర పెట్టుబడులు వచ్చాయి.

ఇదే సమయంలో మిడ్ క్యాప్ ఫండ్లు రూ.6,989 కోట్ల నిధులను సమీకరించాయి. జూలైలోని రూ.6,192 కోట్లతో పోలిస్తే ఇది 13 శాతం పెరుగుదల. స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లు కూడా 3 శాతం వృద్ధితో రూ.7,973 కోట్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించాయి.

లాభాల్లో వ్యత్యాసమే కారణమా?

లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ల నుంచి ఇన్వెస్టర్లు తప్పుకోవడానికి వీటి ద్వారా వచ్చే తక్కువ రాబడులే ప్రధాన కారణమా అన్న ప్రశ్న తలెత్తుతోంది. మార్కెట్ సూచీల పనితీరును పరిశీలిస్తే ఈ వ్యత్యాసం స్పష్టమవుతుంది.

1 సంవత్సరం కాలపరిమితి: నిఫ్టీ 100 సూచీ 3.73 శాతం ప్రతికూల (నెగెటివ్) రాబడి ఇవ్వగా, నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ 150 సూచీ 6.54 శాతం, నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ 250 సూచీ 7.85 శాతం లాభాలను అందించాయి.

3 సంవత్సరాల కాలపరిమితి: నిఫ్టీ 100 వార్షికంగా 7.58 శాతం రాబడి ఇవ్వగా, మిడ్ క్యాప్ 14.29 శాతం, స్మాల్ క్యాప్ 14.23 శాతం రాబడులను నమోదు చేశాయి.

5 సంవత్సరాల కాలపరిమితి: మిడ్ క్యాప్ సూచీ 15.74 శాతం లాభాన్ని అందించగా, లార్జ్ క్యాప్ సూచీ కేవలం 6.90 శాతం లాభానికే పరిమితమైంది.

యావరేజ్ రాబడుల లెక్కలు

లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ల సగటు రాబడులు ఏడాది కాలంలో -0.63 శాతం, 3 ఏళ్లలో 9.79 శాతం, 5 ఏళ్లలో 8.80 శాతంగా నమోదయ్యాయి. అదే సమయంలో మిడ్ క్యాప్ ఫండ్లు 1, 3, 5 సంవత్సరాల కాలంలో వరుసగా 8.54 శాతం, 14.59 శాతం, 14.98 శాతం రాబడులు ఇచ్చాయి. స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లు అంతకంటే మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచాయి. ఫలితంగా లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్లు బెంచ్ మార్క్, కేటగిరీ సగటు రాబడుల రెండింటిలోనూ వెనుకబడ్డాయి.

ఇన్వెస్టర్లకు నిపుణుల హెచ్చరిక

"లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ల నుంచి నిధులు బయటకు వెళ్లడం ఆందోళనకరం. ప్రస్తుతం లార్జ్ క్యాప్ విభాగంలో, ప్రత్యేకించి బ్యాంకింగ్ రంగంలో చాలా షేర్లు సరసమైన ధరలకే అందుబాటులో ఉన్నాయి" అని ఆమ్నిసైన్స్ క్యాపిటల్ సీఈఓ అండ్ స్ట్రాటజిస్ట్ వికాస్ గుప్తా అభిప్రాయపడ్డారు.

"లార్జ్ క్యాప్ విభాగంలో ఈవీల వ్యాప్తి, క్రూడ్ ఆయిల్ ధరల పెరుగుదల వల్ల ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టకపోవడమే మంచిది" అని ఆయన విశ్లేషించారు.

మిడ్, స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లలోకి భారీగా పెట్టుబడులు రావడంపై స్పందిస్తూ.. వీటిలోని ప్రముఖ కంపెనీల పీఈ (P/E) నిష్పత్తులు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయని తెలిపారు. సైక్లికల్ ప్రభావాల వల్ల ప్రస్తుతం లాభాలు కనిపిస్తున్నప్పటికీ, మార్కెట్ సాధారణ స్థితికి వచ్చినప్పుడు వీటి విలువలు పడిపోయే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు.

(గమనిక: ఇది కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే ఇచ్చిన కథనం. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సెబీ నమోదిత ఆర్థిక సలహాదారులను సంప్రదించండి.)

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ల నుంచి బయటకు నిధులు.. కారణాలేంటి?
Home/News/లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ల నుంచి బయటకు నిధులు.. కారణాలేంటి?
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