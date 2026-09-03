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పీపీఎఫ్ vs ఎస్ఐపీ: పెట్టుబడికి ఏది బెటర్? రాబడి, పన్ను లెక్కింపులివే

పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్, సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్ మధ్య వ్యత్యాసాలు ఏంటి? ఏ స్కీమ్ ఏ అవసరాలకు సరిపడుతుందో ఇక్కడ చూడొచ్చు.

Published on: Sep 3, 2026, 14:55:46 IST
By Praveen Kumar Lenkala
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సొంత ఇల్లు, పిల్లల చదువులు, రిటైర్మెంట్ ప్లానింగ్.. ఇలా ఏ దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక లక్ష్యానికైనా సరైన మార్గంలో పెట్టుబడి పెట్టడం చాలా ముఖ్యం. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న అనేక మార్గాల్లో చాలామందిని వేధించే ప్రధాన ప్రశ్న.. 'పీపీఎఫ్ బెస్టా? లేక ఎస్ఐపీ మేలా?' అని. పబ్లిక్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ (పీపీఎఫ్) అనేది ప్రభుత్వ మద్దతు ఉన్న సురక్షితమైన పథకం కాగా, సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ప్లాన్ (ఎస్ఐపీ) అనేది ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లలో క్రమబద్ధంగా పెట్టుబడి పెట్టే ఒక విధానం. ఈ రెండింటిలో మీ లక్ష్యాలకు ఏది సరిపోతుందో ఈ విశ్లేషణ ద్వారా తెలుసుకుందాం.

పీపీఎఫ్ vs ఎస్ఐపీ: పెట్టుబడికి ఏది బెటర్? రాబడి, పన్ను లెక్కింపులివే
పీపీఎఫ్ vs ఎస్ఐపీ: పెట్టుబడికి ఏది బెటర్? రాబడి, పన్ను లెక్కింపులివే

ముందుగా ఈ మూడు ప్రశ్నలు వేసుకోండి

ఏదైనా పథకంలో డబ్బులు డిపాజిట్ చేయడానికి ముందు ప్రతీ ఇన్వెస్టర్ తమను తాము మూడు ప్రశ్నలు వేసుకోవాలి.

  1. మీ దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక లక్ష్యం ఏమిటి?
  2. ఆ డబ్బు మీకు ఎప్పుడు అవసరం పడుతుంది?
  3. ఎంతవరకు రిస్క్ తీసుకోగలరు?

ఈ ప్రశ్నలకు వచ్చే సమాధానాలే మీరు ఎందులో పెట్టుబడి పెట్టాలో నిర్ణయిస్తాయి.

స్థిరత్వానికి పీపీఎఫ్.. వృద్ధికి ఎస్ఐపీ

క్రమశిక్షణతో కూడిన దీర్ఘకాలిక పొదుపునకు పీపీఎఫ్ అత్యుత్తమ సాధనంగా పనిచేస్తుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ హామీ, క్రమానుగతంగా సవరించే వడ్డీ రేట్లు, పన్ను ప్రయోజనాలు దీని ప్రధాన ఆకర్షణలు. అయితే, ఇందులో 15 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ లాక్-ఇన్ పీరియడ్ ఉంటుంది. అత్యవసర సమయాల్లో కూడా ముందస్తుగా డబ్బులు ఉపసంహరించుకోవడానికి కఠిన నిబంధనలు అడ్డొస్తాయి.

మరోవైపు ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఎస్ఐపీ మార్గం భిన్నమైనది. నిర్ణీత మొత్తాన్ని క్రమమైన వ్యవధిలో మార్కెట్ అనుసంధానిత ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. మార్కెట్ శ్రేయస్సు, క్షీణతలపై ఇవి ఆధారపడి ఉండటంతో ఫండ్ విలువల్లో తీవ్ర వ్యత్యాసాలు ఉంటాయి. హెచ్చుతగ్గులు ఉన్నప్పటికీ, పీపీఎఫ్ వంటి చిన్న మొత్తాల పొదుపు పథకాలతో పోలిస్తే దీర్ఘకాలంలో ద్రవ్యోల్బణాన్ని తట్టుకుని అత్యధిక రాబడి ఇచ్చే సామర్థ్యం ఎస్ఐపీకి ఉంది.

మార్కెట్ హెచ్చుతగ్గులే అసలైన పరీక్ష

మ్యూచువల్ ఫండ్లు ఇచ్చే 10 నుంచి 18 శాతం అంచనా రాబడిని, పీపీఎఫ్ స్థిర వడ్డీ రేటుతో నేరుగా పోల్చి నిర్ణయం తీసుకోకూడదు. పెట్టుబడి కాలపరిమితి, మార్కెట్ తీవ్రమైన ఒడుదొడుకులకు గురైనప్పుడు మీరు స్పందించే తీరే అసలైన పరీక్ష. ఉదాహరణకు కోవిడ్-19 విజృంభించిన సమయంలో బెంచ్‌మార్క్ నిఫ్టీ 50 సూచీ ఒక్కసారిగా 35 శాతానికి పైగా పడిపోయింది. ఆ సమయంలో ముందంజలో ఉన్న మ్యూచువల్ ఫండ్ల రాబడులు కూడా తాత్కాలికంగా ప్రతికూలంగా మారాయి. పీపీఎఫ్ రేట్లు ఎప్పటికప్పుడు మారే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ఈక్విటీల మాదిరిగా ప్రతికూల రాబడుల భయం అందులో ఉండదు.

పన్ను నిబంధనలు ఎలా ఉన్నాయి?

పెట్టుబడి ఎంపికలో పన్ను నిబంధనలు కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 80సీ కింద పీపీఎఫ్ మెరుగైన పన్ను మినహాయింపులను (EEE హోదా) అందిస్తుంది.

ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లపై వచ్చే లాభాలపై పన్ను విధానం ఇలా ఉంటుంది.

  • దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు (LTCG): ఏడాది కంటే ఎక్కువ కాలం దాచి ఉంచిన ఫండ్లపై ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ. 1.25 లక్షల కంటే ఎక్కువ లాభం వస్తే దానిపై 12.5% పన్ను వర్తిస్తుంది.
  • స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు (STCG): ఏడాది కంటే తక్కువ వ్యవధిలోనే యూనిట్లను విక్రయిస్తే వచ్చే లాభంపై 20% పన్ను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

కేవలం పన్ను ఆదాను మాత్రమే చూసుకోకుండా, రాబడి సామర్థ్యాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.

రెండింటి కలయికతో సమతుల్య పోర్ట్‌ఫోలియో

ఎస్ఐపీ పెట్టుబడిదారులకు మానసిక నిలకడ చాలా అవసరం. మార్కెట్లు భారీగా పడిపోయినప్పుడు భయపడి పెట్టుబడులు ఉపసంహరించుకుంటే నష్టపోక తప్పదు. పీపీఎఫ్ మీ పెట్టుబడికి స్థిరత్వాన్ని, భద్రతను ఇస్తే.. ఎస్ఐపీ దీర్ఘకాలంలో ద్రవ్యోల్బణాన్ని అధిగమించే ఆస్తి వృద్ధిని అందిస్తుంది. మీ ఆర్థిక లక్ష్యాల ఆధారంగా రెండింటినీ సరి సమానంగా లేదా తగిన నిష్పత్తిలో భాగం చేసుకోవడమే తెలివైన వ్యూహం.

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

1. పీపీఎఫ్, ఎస్ఐపీలలో ఏది ఎక్కువ రాబడిని ఇస్తుంది?

మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎస్ఐపీలు ఈక్విటీ మార్కెట్ ఆధారితమైనవి కాబట్టి దీర్ఘకాలంలో పీపీఎఫ్ కంటే ఎక్కువ రాబడి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. కానీ పీపీఎఫ్ ప్రభుత్వ హామీతో స్థిరమైన, నష్టం లేని రాబడిని అందిస్తుంది.

2. పీపీఎఫ్ ఖాతా కాలపరిమితి ఎంత?

పీపీఎఫ్ మెచ్యూరిటీ కాలపరిమితి 15 సంవత్సరాలు. ఐదేళ్ల కాల వ్యవధి పూర్తయిన తర్వాత కొన్ని షరతులకు లోబడి మాత్రమే పాక్షిక ఉపసంహరణలకు అనుమతి ఉంటుంది.

3. మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎస్ఐపీలపై పన్ను ఎలా లెక్కిస్తారు?

ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లలో ఏడాది దాటిన లాభాల్లో రూ. 1.25 లక్షలు దాటిన మొత్తంపై 12.5% దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాల పన్ను (LTCG) వర్తిస్తుంది. ఏడాది లోపు విక్రయిస్తే లాభాలపై 20% స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాల పన్ను (STCG) పడుతుంది.

  • Praveen Kumar Lenkala
    ABOUT THE AUTHOR
    Praveen Kumar Lenkala

    ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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Home/News/పీపీఎఫ్ Vs ఎస్ఐపీ: పెట్టుబడికి ఏది బెటర్? రాబడి, పన్ను లెక్కింపులివే
Home/News/పీపీఎఫ్ Vs ఎస్ఐపీ: పెట్టుబడికి ఏది బెటర్? రాబడి, పన్ను లెక్కింపులివే
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