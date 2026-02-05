ఓలా, ఉబెర్లకు పోటీగా భారత్ టాక్సీ: డ్రైవర్లే యజమానులు.. ప్రారంభించిన అమిత్ షా
దేశీయ రవాణా రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుడుతూ కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా 'భారత్ టాక్సీ' సేవలను ప్రారంభించారు. సహకార రంగంలో రూపొందిన ఈ యాప్, డ్రైవర్ల సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేస్తూ ఓలా, ఉబెర్ వంటి దిగ్గజ సంస్థలకు సవాల్ విసరనుంది.
దేశవ్యాప్తంగా ట్యాక్సీ సేవలను వినియోగించే ప్రయాణికులకు, వాహనాలను నడిపే డ్రైవర్లకు తీపి కబురు. దేశంలోనే మొట్టమొదటి సహకార రంగ రైడ్-హెయిలింగ్ ప్లాట్ఫామ్ 'భారత్ టాక్సీ' (Bharat Taxi) గురువారం లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా ఈ యాప్ను ఆవిష్కరించారు. గత రెండు నెలలుగా దిల్లీ-ఎన్సీఆర్, గుజరాత్ ప్రాంతాల్లో పైలట్ ప్రాజెక్ట్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత ఈ సేవలను పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
ఏమిటీ భారత్ టాక్సీ? దీని ప్రత్యేకతలేంటి?
మల్టీ-స్టేట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ యాక్ట్-2002 కింద నమోదైన ఈ ప్లాట్ఫామ్, ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద డ్రైవర్ల యాజమాన్యంలోని మొబిలిటీ ప్లాట్ఫామ్గా రికార్డు సృష్టించింది. ఓలా, ఉబెర్, రాపిడో వంటి కార్పొరేట్ సంస్థలకు దీటుగా, డ్రైవర్ల శ్రమకు తగిన విలువనిచ్చే లక్ష్యంతో ఇది పనిచేస్తుంది.
ముఖ్య అంశాలు:
- డ్రైవర్లే యజమానులు: "సారథి హి మాలిక్" (డ్రైవరే యజమాని) అనే నినాదంతో ఈ ప్లాట్ఫామ్ నడుస్తుంది.
- భారీ స్పందన: పైలట్ ప్రాజెక్ట్ దశలోనే సుమారు 3 లక్షల మంది డ్రైవర్లు (సారథులు), లక్ష మందికి పైగా వినియోగదారులు ఈ యాప్లో చేరారు.
- ఆదాయం: ఇప్పటివరకు ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా డ్రైవర్లు రూ.10 కోట్ల ఆదాయాన్ని ఆర్జించారు.
- వ్యాప్తి: రాబోయే రెండేళ్లలో దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాలు, నగరాలకు ఈ సేవలను విస్తరించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
'సారథుల'కు సామాజిక భద్రత
సాధారణ యాప్లకు భిన్నంగా భారత్ టాక్సీ తన డ్రైవర్లను 'సారథులు'గా సంబోధిస్తూ, వారి సామాజిక భద్రతకు అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది.
- బీమా సౌకర్యం: ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన సారథులకు రూ.5 లక్షల ప్రమాద బీమా, రూ.5 లక్షల కుటుంబ ఆరోగ్య బీమాను అమిత్ షా అందజేశారు.
- రిటైర్మెంట్ ప్లాన్స్: డ్రైవర్ల కోసం ప్రత్యేక హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, ప్రమాద బీమాతో పాటు పదవీ విరమణ పొదుపు పథకాలను కూడా ప్రవేశపెట్టారు.
- నిబంధనలు లేవు: డ్రైవర్లు కేవలం ఈ యాప్కే పరిమితం కావాలనే నిబంధన లేదు. ఇతర ప్లాట్ఫామ్లపై కూడా వారు స్వేచ్ఛగా పనిచేసుకోవచ్చు.
బుకింగ్ ఎలా చేయాలి?
వినియోగదారులు గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లేదా ఆపిల్ యాప్ స్టోర్ నుంచి 'Bharat Taxi' యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మొబైల్ నంబర్తో రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత, సాధారణ రైడ్ యాప్ల మాదిరిగానే మీ లొకేషన్ను ఎంచుకుని టాక్సీని బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో అత్యవసర సహాయం (Emergency Assistance) కోసం ప్రత్యేక ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.
"భారత్ టాక్సీ కేవలం ఒక ప్రయాణ సాధనం మాత్రమే కాదు, ఇది డ్రైవర్ల ఆత్మగౌరవానికి, ఆర్ధిక స్వావలంబనకు ప్రతీక. సహకార వ్యవస్థ ద్వారా సామాన్యులకు సాధికారత కల్పించవచ్చని ఇది నిరూపిస్తోంది" అని ప్రారంభోత్సవంలో అధికారులు పేర్కొన్నారు.
ఓలా, ఉబెర్ వంటి సంస్థల కమీషన్ల వేధింపుల నుంచి డ్రైవర్లకు విముక్తి కలిగిస్తూ, వినియోగదారులకు సరసమైన ధరల్లో సేవలు అందించడమే ఈ వేదిక ప్రధాన ఉద్దేశం.