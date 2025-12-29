Edit Profile
    మహిళలకు బైక్ టాక్సీ, ఈ-ఆటో డ్రైవింగ్‌లో ఫ్రీ ట్రైనింగ్.. 100 శాతం జాబ్ ప్లేస్‌మెంట్

    మహిళలకు బైక్ టాక్సీ, ఈ-ఆటో డ్రైవింగ్‌లో ఉచితంగా శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. అంతేకాదు లైసెన్స్ జారీలో సహాయం కూడా చేయనున్నారు. ఈ విషయాన్ని హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ ప్రకటించారు.

    Published on: Dec 29, 2025 3:15 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనర్ తన ఎక్స్ ఖాతాలో మహిళలకు ఓ గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు. అది ఏంటంటే.. మహిళలకు ఉచితంగా డ్రైవింగ్‌లో శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. బైక్ టాక్సీ, ఈ-ఆటో నడపాలనుకునే మహిళలకు ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడనుంది. మహిళలకు ఉపాధి లక్ష్యంగా ఈ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది.

    మహిళలకు డ్రైవింగ్ శిక్షణ
    మహిళలకు డ్రైవింగ్ శిక్షణ

    స్టీరింగ్ పట్టండి.. స్వశక్తితో ఎదగండి అంటూ హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ తన ఎక్స్‌ ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు. హైదరాబాద్‌లోని మహిళలకు స్వయం ఉపాధి కల్పించే దిశగా తెలంగాణ మహిళా భద్రతా విభాగం, హైదరాబాద్ పోలీసుల సహకారంతో డ్రైవర్ ఉద్యోగ మేళాను నిర్వహిస్తోంది. మహిళల భద్రత, ఆర్థిక స్వావలంబన లక్ష్యంగా బైక్ టాక్సీ, ఈ-ఆటో డ్రైవింగ్‌లో శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు.

    • ఉచిత డ్రైవింగ్ శిక్షణ, లైసెన్స్ జారీలో సహాయం.
    • డ్రైవింగ్ అనుభవం లేకున్నా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
    • వాహన లోన్/ లీజు సౌకర్యం, ఉపాధి కల్పనకు అవకాశం ఉంటుంది.
    • వయస్సు: 21–45 ఏళ్లు (హైదరాబాద్ వాసులై ఉండాలి)

    పోలీస్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ (PTC), అంబర్‌పేట్, హైదరాబాద్‌లో మహిళలకు ఉచితంగా శిక్షణ ఇస్తారు. జనవరి 3 (శుక్రవారం) ఉదయం 10.30 నుంచి 1 గంట వరకు హాజరుకావాలి. ఇందుకోసం 8978862299 నెంబర్ ద్వారా రిజిస్ట్రర్ చేసుకోవాలి. ఆసక్తి గల మహిళలు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సజ్జనార్ కోరారు. ఈ సమాచారాన్ని నలుగురికీ తెలిసేలా షేర్ చేయాలన్నారు.

    జాబ్ మేళా ఆఫర్లో భాగంగా బైక్, స్కూటర్, ఈ ఆటో ట్రైనింగ్ ఉచితంగా ఉంటుంది. లేడీ ట్రైనర్స్, జాబ్ స్కిల్స్, సేఫ్టీ ట్రైనింగ్ అని ప్రకటనలో తెలిపారు. శిక్షణ అయిపోయిన తర్వాత లైసెన్స్ తీసుకోవడానికి సాయం చేస్తారు. 100 శాతం జాబ్ ప్లేస్‌మెంట్ ఉంటుందన్నారు.

    21 నుంచి 45 ఏళ్ల వయసు ఉన్న మహిళలు అర్హులు. ఆధార్ కార్డు ఉండాలి. గతంలో డ్రైవింగ్ అనుభవం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ మీ దగ్గర డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉంటే.. తీసుకురావాలని నోటిఫికేషన్‌లో పేర్కొన్నారు.

    © 2025 HindustanTimes