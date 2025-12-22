Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో మహిళలపై పెరిగిన నేరాలు

    రాచకొండ కమిషనరేట్ పరిధిలో 2025లో మహిళలపై గత ఏడాదితో పోలిస్తే నాలుగు శాతం నేరాలు పెరిగాయి. ఈ ఏడాది 78 శాతం కేసులను పరిష్కరించామని రాచకొండ కమిషన్ సుధీర్ బాబు వెల్లడించారు.

    Published on: Dec 22, 2025 3:37 PM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో 2025లో మహిళలపై మొత్తం నేరాలు నాలుగు శాతం పెరిగాయి. వరకట్న హత్య, కిడ్నాప్, లైంగిక వేధింపులు, పోక్సో కేసులు గత సంవత్సరం కంటే పెరుగుదలను నమోదు చేశాయి. సోమవారం విలేకరుల సమావేశంలో రాచకొండ పోలీస్ కమిషనర్ జి.సుధీర్ బాబు ఈ వివరాలు వెల్లడించారు. మొత్తం 26,852 కేసులు నమోదయ్యాయని, వాటిలో 21,056 కేసులు పరిష్కరించినట్టుగా తెలిపారు. 78 శాతం పరిష్కార రేటును సాధించామని అన్నారు.

    రాచకొండ పోలీస్ కమిషనర్ సుధీర్ బాబు
    రాచకొండ పోలీస్ కమిషనర్ సుధీర్ బాబు

    2025లో సుమారు 516 పోక్సో, 809 లైంగిక వేధింపులు, 479 కిడ్నాప్, 12 వరకట్న హత్య కేసులు నమోదు అయ్యాయి. 2025లో దాదాపు 6,188 ముందస్తు అరెస్టులు, 3734 సైబర్ నేరాల కేసులు నమోదయ్యాయి. విజిబుల్ పోలీసింగ్, త్వరిత స్పందన, అనుమానిత షీట్ల ద్వారా పర్యవేక్షణ, నేరస్థులను అరెస్టు చేయడం వల్ల ఆస్తి నేరాలు 15 శాతం తగ్గాయి. 12 కేసుల్లో దోషులకు 20 ఏళ్లు జైలు శిక్ష పడేలా దర్యాప్తు చేశామని సుధీర్ బాబు వెల్లడించారు.

    అడ్డగూడూరు పోలీస్ స్టేషన్‌లో సంచలనం సృష్టించిన ఒకే ఒక హత్య కేసులో దాదాపు 17 మంది నిందితులకు జీవిత ఖైదు విధించారు. లోక్ అదాలత్‌ల ద్వారా పోలీసులు 13,062 ఎఫ్‌ఐఆర్ కేసులు, 44,742 ఈ-పెట్టీ కేసులను పరిష్కరించారు. సైబర్ నేరాలకు పాల్పడిన వారిపై 3734 కేసులు నమోదు చేశామని, 6188 మంది సైబర్ నేరగాళ్లను అరెస్ట్ చేశామని రాచకొండ సీపీ సుధీర్ బాబు తెలిపారు. సైబర్ క్రైమ్ బాధితులకు రూ.40.10 కోట్లను రిఫండ్ చేశామన్నారు.

    డ్రగ్స్ రవాణా చేస్తున్న 495 మందిని అరెస్ట్ చేసినట్టుగా సీపీ సుధీర్ బాబు చెప్పారు. రూ.20 కోట్లు విలువ చేసే మాదక ద్రవ్యాలను స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు. అరెస్ట్ చేసిన వారిలో తెలంగాణకు చెందిన 322 మంది, ఇతర రాష్ట్రాల వారు 172, ఒక విదేశీయుడు ఉన్నారు. కమిషనరేట్ పరిధిలో 227 ఎన్డీపీఎస్ అనుమానిత షీట్లను తెరిచామన్నారు. నాన్‌బెయిలబుల్ వారెంట్ ఫ్రీ కమిషనరేట్‌గా రాచకొండను తీర్చిదిద్దామన్నారు రాచకొండ సీపీ సుధీర్ బాబు.

    recommendedIcon
    News/Telangana/రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో మహిళలపై పెరిగిన నేరాలు
    News/Telangana/రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో మహిళలపై పెరిగిన నేరాలు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes