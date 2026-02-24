నిజ జీవితంలోనూ ఏఐ మనకంటే మొనగాడు కాబోతోంది.. ఆంథ్రోపిక్ సీఈవో సంచలన వ్యాఖ్యలు
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) భవిష్యత్తులో భౌతిక పనుల్లోనూ మనుషులను మించిపోతుందని ఆంథ్రోపిక్ సీఈఓ డారియో అమోడెయ్ అన్నారు. 2030 నాటికి మనిషి ఊహకు అందనంత అద్భుతమైన ఏఐ మోడల్స్ రాబోతున్నాయని ఆయన జోస్యం చెప్పారు.
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సామర్థ్యంపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతున్న వేళ, ప్రముఖ ఏఐ సంస్థ 'ఆంథ్రోపిక్' సీఈఓ డారియో అమోడెయ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. భవిష్యత్తులో ఏఐ కేవలం డేటా సెంటర్లకే పరిమితం కాదని, భౌతిక ప్రపంచంలో (Physical World) కూడా మనుషుల కంటే మెరుగ్గా పనిచేస్తుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. జెరోధా సహ వ్యవస్థాపకుడు నిఖిల్ కామత్ నిర్వహిస్తున్న 'WTF' పాడ్కాస్ట్లో ఆయన పలు కీలక విషయాలను పంచుకున్నారు.
డేటా సెంటర్ల నుంచి డొమెస్టిక్ రోబోల వరకు..
ప్రస్తుతానికి ఏఐ వ్యవస్థలు కేవలం వర్చువల్ ప్రపంచంలోనే (సాఫ్ట్వేర్ రూపంలో) పనిచేస్తున్నాయి. అయితే, భవిష్యత్తులో అత్యంత సామర్థ్యం గల రోబోలను తయారు చేయడం అనేది కేవలం టెక్నికల్ స్కిల్ మాత్రమేనని అమోడెయ్ పేర్కొన్నారు. "ఒకరోజు మనుషులు చేసే దాదాపు అన్ని పనులను ఏఐ మనకంటే మెరుగ్గా చేస్తుంది. ఇది కేవలం డేటాకే పరిమితం కాదు, భౌతిక ప్రపంచంలోకి కూడా విస్తరిస్తుంది" అని ఆయన వివరించారు. ఈ ప్రక్రియ దశలవారీగా జరుగుతుందని, రోబోటిక్స్ను మరింత మెరుగ్గా డిజైన్ చేయడంలో ఏఐ మనుషులకు సహాయపడుతుందని ఆయన తెలిపారు.
నిపుణుల అవసరం తగ్గుతుందా?
టెక్నాలజీ పెరిగితే మనుషుల అవసరం ఉండదన్న భయాందోళనలపై ఆయన ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు. "ఏఐ వల్ల రేడియాలజిస్టుల అవసరం ఉండదని గతంలో నిపుణులు అంచనా వేశారు. నిజమే, స్కాన్లను విశ్లేషించడంలో ఏఐ ఇప్పుడు రేడియాలజిస్టుల కంటే మెరుగ్గా పనిచేస్తోంది" అని అమోడెయ్ గుర్తుచేశారు.
అయితే, దీనివల్ల రేడియాలజిస్టుల సంఖ్య తగ్గలేదని, వారి పని స్వభావం మారిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. “ఏఐ స్కాన్ చేసిన తర్వాత, ఆ వివరాలను రోగికి అర్థమయ్యేలా చెప్పడం, వారితో మాట్లాడటం వంటి పనులను ఇప్పటికీ మనుషులే చేస్తున్నారు. అంటే, అత్యంత సాంకేతికమైన పనిని ఏఐ తీసుకున్నా, మనుషుల్లో ఉండే ప్రాథమిక నైపుణ్యాలకు (Human Skills) ఎప్పటికీ డిమాండ్ ఉంటుంది” అని ఆయన విశ్లేషించారు.
2030 నాటికి అద్భుతాలు..
ఏఐ అభివృద్ధి వేగం చూస్తుంటే ఈ దశాబ్దం ముగిసేలోపు అంటే 2030 నాటికి మనం చేయలేని పనులను కూడా ఏఐ చేసేస్తుందని అమోడెయ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. "ఒకవేళ 2030 నాటికి మనం చేయలేని పనులను అద్భుతంగా చేసే ఏఐ మోడల్స్ రాకపోతే నేనే ఆశ్చర్యపోతాను" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
రేసులో టెక్ దిగ్గజాలు
అమోడెయ్ మాత్రమే కాదు, ఓపెన్ ఏఐ సీఈఓ సామ్ ఆల్ట్మన్, టెస్లా అధినేత ఎలాన్ మస్క్ కూడా ఏఐ సామర్థ్యంపై ఇలాంటి అంచనాలనే కలిగి ఉన్నారు. ఏఐ అభివృద్ధి ఊహించిన దానికంటే వేగంగా జరుగుతోందని, త్వరలోనే ఇది సగటు మనిషి తెలివితేటలను మించిపోతుందని మస్క్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. 2016లో ఓపెన్ ఏఐలో సేఫ్టీ టీమ్ లీడర్గా పనిచేసిన అమోడెయ్, ఆ తర్వాత బయటకు వచ్చి ఆంథ్రోపిక్ సంస్థను స్థాపించిన సంగతి తెలిసిందే.
ప్రస్తుతానికి ఏఐ ఏం చేస్తోందో గమనిస్తూ, అడుగు అడుగునా మనం దానికి అనుగుణంగా మారాల్సి ఉంటుందని ఆయన సూచించారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఏఐ ఫిజికల్ వరల్డ్లో మనుషులను ఎలా మించిపోతుంది?
అత్యంత సామర్థ్యం ఉన్న రోబోల తయారీలో ఏఐ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. దీనివల్ల మనుషులు చేసే శారీరక శ్రమతో కూడిన పనులను రోబోలు మరింత వేగంగా, ఖచ్చితంగా చేయగలుగుతాయి.
2. 2030 నాటికి ఏఐలో ఎలాంటి మార్పులు రావచ్చు?
మనుషులు స్వయంగా చేయలేని అత్యంత సంక్లిష్టమైన పనులను కూడా ఏఐ మోడల్స్ సులభంగా పూర్తి చేసే స్థాయికి చేరుకుంటాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
3. ఏఐ వల్ల ఉద్యోగాలు పోతాయా?
ఉద్యోగాల్లోని సాంకేతికమైన భాగాలను ఏఐ భర్తీ చేయవచ్చు, కానీ మనుషుల మధ్య ఉండే సంభాషణలు, ఎమోషనల్ కనెక్ట్ వంటి నైపుణ్యాలకు ఎప్పుడూ ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. రేడియాలజిస్టుల ఉదాహరణ దీనికి చక్కని నిదర్శనం.
4. ఆంథ్రోపిక్ (Anthropic) అంటే ఏమిటి?
ఇది అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంస్థ. దీనిని ఓపెన్ ఏఐ మాజీ సభ్యులు స్థాపించారు. వీరు 'క్లాడ్' (Claude) అనే శక్తివంతమైన ఏఐ చాట్బాట్ను రూపొందించారు.