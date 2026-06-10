క్లాడ్ ఫేబుల్ 5 విడుదల: చాట్జీపీటీ, జెమినిలకు ఆంత్రోపిక్ గట్టి పోటీ
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగంలో సరికొత్త విప్లవానికి తెరలేపుతూ ఆంత్రోపిక్ సంస్థ 'క్లాడ్ ఫేబుల్ 5' మోడల్ను విడుదల చేసింది. కోడింగ్, సైంటిఫిక్ రీజనింగ్ విభాగాల్లో ఓపెన్ఏఐ, గూగుల్ మోడళ్లను ఇది వెనక్కి నెట్టింది.
ఏఐ మార్కెట్లో అగ్రగామిగా ఉన్న చాట్జీపీటీ, జెమిని మోడళ్లకు సవాల్ విసురుతూ ప్రముఖ ఏఐ స్టార్టప్ 'ఆంత్రోపిక్' (Anthropic) తన అత్యంత శక్తిమంతమైన మోడల్ 'క్లాడ్ ఫేబుల్ 5' (Claude Fable 5) ను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్, విజువల్స్ విశ్లేషణ, శాస్త్రీయ పరిశోధనల రంగంలో ఇప్పటివరకు ఉన్న అన్ని రికార్డులను ఈ మోడల్ తిరగరాసింది.
ఓపెన్ఏఐ, గూగుల్పై స్పష్టమైన ఆధిక్యం
వివిధ అంతర్జాతీయ ఏఐ బెంచ్మార్క్లలో ఫేబుల్ 5 అద్భుతమైన ప్రతిభ కనబరిచింది. రియల్-వరల్డ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ సమస్యలను పరిష్కరించే 'SWE-Bench Pro' పరీక్షలో ఫేబుల్ 5 ఏకంగా 80.3% స్కోరు సాధించింది. దీనితో పోలిస్తే ఓపెన్ఏఐకి చెందిన జీపీటీ-5.5 (58.6%), గూగుల్ జెమిని 3.1 ప్రో (54.2%) చాలా వెనుకబడి ఉన్నాయి. ఆంత్రోపిక్ పాత మోడల్ క్లాడ్ ఓపస్ 4.8 కూడా 69.2% మార్కులతో వీటికంటే ముందుండటం గమనార్హం.
అలాగే, ఏఐ కోడింగ్ నాణ్యతను పరీక్షించే 'FrontierCode (Diamond)' విభాగంలో ఫేబుల్ 5 మోడల్ 29.3% సాధించగా, జీపీటీ-5.5 కేవలం 5.7% స్కోరుకే పరిమితమైంది. ఏఐ ఆలోచనా శక్తిని, వైజ్ఞానిక పరిజ్ఞానాన్ని పరీక్షించే అత్యంత కఠినమైన 'Humanity's Last Exam'లో టూల్స్ లేకుండానే 59%, టూల్స్ సాయంతో 64.5% సాధించి ఫేబుల్ 5 అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఇందులో జీపీటీ-5.5 (41.4%), జెమిని 3.1 ప్రో (44.4%) స్కోర్లు మాత్రమే సాధించాయి.
నెలల కోడింగ్ పని.. కేవలం రోజుల్లోనే
స్ట్రైప్ (Stripe) సంస్థతో జరిపిన ప్రారంభ పరీక్షల్లో ఫేబుల్ 5 సంచలన ఫలితాలను ఇచ్చింది. ఇంజనీర్ల బృందానికి రెండు నెలల కంటే ఎక్కువ సమయం పట్టే 50 మిలియన్ లైన్ల రూబీ కోడ్బేస్ మైగ్రేషన్ను ఈ ఏఐ కేవలం ఒక్క రోజులోనే పూర్తి చేసింది. దీని విజువల్ సామర్థ్యాలు కూడా అద్భుతంగా ఉన్నాయి. సైంటిఫిక్ చార్టులు, సంక్లిష్టమైన రేఖాచిత్రాలను అర్థం చేసుకోవడంతో పాటు, కేవలం స్క్రీన్షాట్లను చూసి వెబ్ అప్లికేషన్ల పూర్తి సోర్స్ కోడ్ను ఇది తిరిగి సృష్టించగలదు.
దుర్వినియోగాన్ని అడ్డుకునే నిబంధనలు
ఫేబుల్ 5 విడుదలతో పాటు ఆంత్రోపిక్ 'మిథోస్ 5' (Mythos 5) అనే మరో మోడల్ను కూడా తెచ్చింది. అయితే, ఫేబుల్ 5లో దుర్వినియోగాన్ని అడ్డుకోవడానికి కొన్ని కఠినమైన ఆంక్షలు విధించారు. సైబర్ సెక్యూరిటీ, బయాలజీ, ఏఐ మోడల్ డిస్టిలేషన్ వంటి సున్నితమైన అంశాల చర్చలను ఇది నేరుగా 'క్లాడ్ ఓపస్ 4.8' కు బదిలీ చేస్తుంది. అయితే 95% సాధారణ చాటింగ్లలో ఓపస్ సాయం అవసరం పడదని సంస్థ స్పష్టం చేసింది.
సైబర్ నిపుణులు, పరిశోధకుల కోసం ప్రత్యేకంగా మిథోస్ 5ను అందుబాటులో ఉంచారు. ఇది ఔషధాల తయారీ (Drug Discovery) ప్రక్రియను పది రెట్లు వేగవంతం చేస్తుందని, ప్రొటీన్ డిజైన్ టూల్స్ నిర్వహణ వంటి క్లిష్టమైన పనులను మనుషుల కంటే వేగంగా చేయగలదని ఆంత్రోపిక్ వెల్లడించింది.
ఫేబుల్ 5ను ఎలా వాడాలి? ధరల వివరాలు
ప్రస్తుతం ఫేబుల్ 5 మోడల్ క్లాడ్ యాప్, వెబ్సైట్, ఏపీఐ (API) లలో అందుబాటులో ఉంది. దీనిని ఉపయోగించడానికి ప్రో, మ్యాక్స్, టీమ్ లేదా ఎంటర్ప్రైజ్ ప్లాన్ల సబ్స్క్రిప్షన్ అవసరం. అయితే, జూన్ 22 వరకు మాత్రమే ఈ ప్లాన్లలో ఉచితంగా వాడుకునే వీలుంటుంది. జూన్ 23 నుండి దీనిని యాక్సెస్ చేయడానికి యూజర్లు విడిగా యూసేజ్ క్రెడిట్స్ కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More