Salesforce Layoffs: సేల్స్ఫోర్స్లో ఉద్యోగాల కోత: ఏఐ ఆదాయం పెరిగినా తప్పని లేఆఫ్స్
Salesforce Layoffs: ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం సేల్స్ఫోర్స్ తన ఏజెంట్ఫోర్స్, మ్యూల్సాఫ్ట్, మార్కెటింగ్ క్లౌడ్ విభాగాల్లో ఉద్యోగుల తొలగింపును ప్రారంభించింది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వార్షిక ఆదాయం 1 బిలియన్ డాలర్లు దాటినప్పటికీ, మార్కెట్ సవాళ్లను తట్టుకునేందుకు ఈ వ్యయ నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టింది.
Salesforce Layoffs: గ్లోబల్ టెక్ రంగంలో లేఆఫ్స్ పరంపర కొనసాగుతోంది. ప్రముఖ సాఫ్ట్వేర్ సంస్థ సేల్స్ఫోర్స్ (Salesforce) మరోసారి ఉద్యోగాల కోతకు తెరలేపింది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), ఐటీ ఇంటిగ్రేషన్, మార్కెటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ విభాగాల్లో పనిచేస్తున్న సిబ్బందిపై ఈ లేఆఫ్స్ ప్రభావం పడింది. కాలిఫోర్నియా నియంత్రణ సంస్థల ఫైలింగ్ ప్రకారం ప్రస్తుతానికి 86 మందిని తొలగించినట్లు బిజినెస్ ఇన్సైడర్ నివేదిక వెల్లడించింది. బాధితులకు కంపెనీ భారీ పరిహారాన్ని ప్రకటిస్తోంది.
కీలక విభాగాలపై ప్రభావం
కంపెనీ ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రొడక్ట్ 'ఏజెంట్ఫోర్స్' (Agentforce), ఐటీ ఇంటిగ్రేషన్ ప్లాట్ఫామ్ 'మ్యూల్సాఫ్ట్' (Mulesoft), మార్కెటింగ్ క్లౌడ్ సాఫ్ట్వేర్ విభాగాల్లో ఈ లేఆఫ్స్ జరిగాయి. తొలగించిన వారిలో సేల్స్, జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ప్రొడక్ట్ విభాగాలకు చెందిన వారు ఉన్నారు. గత జనవరిలోనే దాదాపు 1,000 మందిని తీసేసిన సేల్స్ఫోర్స్, తాజా నిర్ణయంతో ఉద్యోగులను ఆందోళనకు గురిచేసింది. జనవరి నాటికి ఈ సంస్థలో 80,000 మందికి పైగా సిబ్బంది విధులు నిర్వహిస్తున్నారు.
మార్కెట్ పోటీ.. పడిపోతున్న షేర్లు
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగంలో పోటీ విపరీతంగా పెరిగిపోవడంతో సేల్స్ఫోర్స్ సంప్రదాయ సాఫ్ట్వేర్ బిజినెస్కు డిమాండ్ తగ్గుతుందనే ఆందోళన ఇన్వెస్టర్లలో వ్యక్తమవుతోంది.
"ఏఐ టూల్స్, అటానమస్ ఏజెంట్ల వాడకం పెరగడం వల్ల కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ (CRM) లాంటి పాత సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్స్ మనుగడ కష్టంగా మారే ప్రమాదం ఉంది" అని మార్కెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
దీనివల్ల ఈ ఏడాది సేల్స్ఫోర్స్ స్టాక్ విలువ ఏకంగా 30 శాతానికి పైగా పడిపోయింది. ఈ సవాళ్లను అధిగమించడానికి కంపెనీ ఏఐ వైపు వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. గత నెలలోనే ఏజెంట్ఫోర్స్ వార్షిక ఆదాయం 1 బిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ. 8,300 కోట్లు) దాటినట్లు సంస్థ ప్రకటించింది. అయినప్పటికీ, ఆశించిన స్థాయిలో ఈ ప్రొడక్ట్ క్షేత్రస్థాయి ఫలితాలు ఇవ్వకపోవడంతో వ్యయ నియంత్రణలో భాగంగా ఉద్యోగాలను తొలగిస్తున్నారు.
బాధితులకు ఆర్థిక ఉపశమనం
ఉద్యోగాల నుంచి తీసేస్తున్నప్పటికీ, బాధితులకు సేల్స్ఫోర్స్ విపరీతమైన ఆర్థిక ఊరటను కలిగిస్తోంది. అర్హులైన అమెరికా ఉద్యోగులకు గరిష్టంగా 30 వారాల బేసిక్ జీతాన్ని ఇవ్వనున్నారు. సీనియర్ డైరెక్టర్ స్థాయి వారికి 13 వారాలు, సీనియర్ మేనేజర్ల కంటే తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నవారికి 9 వారాల వేతనాన్ని ఇస్తారు. 60 ఏళ్లు దాటిన వారికి అదనంగా మరో 4 వారాల ప్యాకేజీ లభిస్తుంది.
దీనితో పాటు, పని చేసిన ప్రతి సంవత్సరానికి అదనంగా మూడు వారాల జీతాన్ని లెక్కిస్తారు. ఈ మొత్తం ప్యాకేజీ గరిష్టంగా 26 వారాలు, పెద్ద వయసు వారికి 30 వారాల వరకు వర్తిస్తుంది. అలాగే ఆరు నెలల పాటు ఉచిత ఆరోగ్య బీమా సౌకర్యాన్ని కూడా కల్పిస్తున్నారు.
ఇతర ఐటీ సంస్థల కంటే మెరుగైన పరిహారం
ఇటీవల లేఆఫ్స్ ప్రకటించిన ఇతర ఐటీ దిగ్గజాలతో పోలిస్తే సేల్స్ఫోర్స్ ఇస్తున్న ప్యాకేజీ ఎంతో మెరుగ్గా ఉంది. ఒరాకిల్ (Oracle) సంస్థ కేవలం 4 వారాల బేసిక్ జీతంతో పాటు పనిచేసిన ప్రతి ఏడాదికి ఒక వారం చొప్పున గరిష్టంగా 26 వారాల పరిహారం ఇచ్చింది. ఇక దాదాపు సగం మందిని తొలగించిన బ్లాక్ (Block) సంస్థ 20 వారాల వేతనాన్ని అందించింది. అమెజాన్ (Amazon) సైతం 90 రోజుల పూర్తి జీతం, ప్రయోజనాలతో పాటు అదనపు పరిహారంతో సరిపెట్టింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More