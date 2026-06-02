ఐపీఓకు సిద్ధమైన ఏఐ దిగ్గజం ఆంత్రోపిక్.. వాల్యుయేషన్లో ఓపెన్ఏఐని వెనక్కినెట్టింది
ప్రముఖ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) సంస్థ 'ఆంత్రోపిక్' అమెరికాలో ఐపీఓ (IPO) కి వెళ్లేందుకు రహస్యంగా పత్రాలను దాఖలు చేసింది. ఇటీవలే 965 బిలియన్ డాలర్ల భారీ వాల్యుయేషన్ను అందుకున్న ఈ సంస్థ, తన ప్రధాన ప్రత్యర్థి ఓపెన్ఏఐ కంటే ముందంజలో నిలిచింది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) హవా నడుస్తున్న వేళ టెక్ ప్రపంచంలో మరో భారీ సంచలనం నమోదైంది. ప్రముఖ ఏఐ స్టార్టప్ 'ఆంత్రోపిక్' (Anthropic) పబ్లిక్ లిస్టింగ్ వైపు అడుగులు వేస్తోంది. అమెరికా షేర్ మార్కెట్లో ఐపీఓ (ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్) కి వచ్చేందుకు వీలుగా యూఎస్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమిషన్ (SEC) కి సంస్థ రహస్యంగా దరఖాస్తు చేసుకుంది. ఈ విషయాన్ని ఆంత్రోపిక్ అధికారికంగా ప్రకటించింది.
రహస్యంగా ఐపీఓ పత్రాల దాఖలు
ఐపీఓ ప్రతిపాదనకు సంబంధించి ఫామ్ ఎస్-1 (Form S-1) డ్రాఫ్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ స్టేట్మెంట్ను ఎస్ఈసీకి సమర్పించామని సంస్థ తెలిపింది. "ఎస్ఈసీ సమీక్ష ముగిసిన తర్వాత పబ్లిక్ లిస్టింగ్కు వెళ్లే అవకాశం మాకు లభిస్తుంది" అని ఆంత్రోపిక్ తన అధికారిక ప్రకటనలో పేర్కొంది.
మార్కెట్ పరిస్థితులు, ఇతర కీలక అంశాల ఆధారంగానే ఐపీఓ ప్రక్రియ ముందుకు సాగుతుందని స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుతానికి షేర్ల సంఖ్య, ధర లేదా ఇతర నియమ నిబంధనల వివరాలను సంస్థ వెల్లడించలేదు.
ఓపెన్ఏఐని దాటేసిన వాల్యుయేషన్
మే చివరి వారంలో ఆంత్రోపిక్ సంస్థ 65 బిలియన్ డాలర్ల నిధులను సేకరించింది. దీనితో ఈ సంస్థ మార్కెట్ విలువ ఏకంగా 965 బిలియన్ డాలర్లకు చేరింది. ఈ భారీ వాల్యుయేషన్తో ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలువైన ప్రైవేట్ టెక్నాలజీ కంపెనీల్లో ఒకటిగా నిలవడమే కాకుండా, తన ప్రధాన ప్రత్యర్థి 'ఓపెన్ఏఐ' (OpenAI) ని కూడా వెనక్కి నెట్టింది. అంతకుముందు ఫిబ్రవరిలో 30 బిలియన్ డాలర్ల నిధుల సేకరణతో 380 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉన్న ఆంత్రోపిక్ విలువ, కేవలం కొన్ని నెలల్లోనే రెండింతలకు పైగా పెరగడం విశేషం.
ఏఐ మార్కెట్లో తీవ్ర పోటీ
ప్రస్తుతం టెక్ రంగంలో ఏఐ కంపెనీల షేర్లకు ఇన్వెస్టర్ల నుంచి భారీ డిమాండ్ ఉంది. ఇటీవల స్పేస్ఎక్స్ (SpaceX) సంస్థ కూడా 1.75 ట్రిలియన్ డాలర్ల వాల్యుయేషన్తో 75 బిలియన్ డాలర్ల ఐపీఓను తెచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న తరుణంలో ఆంత్రోపిక్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రస్తుతం ఏఐ మార్కెట్లో ఓపెన్ఏఐ, ఆంత్రోపిక్ సంస్థల మధ్యే ప్రధాన పోటీ నడుస్తోంది. కంప్యూటింగ్ పవర్, ప్రతిభావంతులైన ఉద్యోగులను ఆకర్షించేందుకు ఈ రెండు కంపెనీలు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నాయి. ఈ ఐపీఓ ద్వారా ఆంత్రోపిక్ మార్కెట్లో మరింత పట్టు సాధించాలని భావిస్తోంది.
అసలు ఏంటి ఈ ఆంత్రోపిక్?
ఓపెన్ఏఐ సంస్థ సాగుతున్న తీరుపై విభేదించి, అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చిన కొందరు పరిశోధకులు, ఎగ్జిక్యూటివ్లు 2021లో ఈ 'ఆంత్రోపిక్' స్టార్టప్ను స్థాపించారు. టెక్ ప్రపంచంలో క్లాడ్ (Claude) ఏఐ మోడల్స్ ద్వారా ఈ సంస్థ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. వీరి కోడింగ్ అసిస్టెంట్ 'క్లాడ్ కోడ్' (Claude Code) కు మార్కెట్లో మంచి ఆదరణ ఉంది. ఇటీవలే ఈ సంస్థ 'ప్రాజెక్ట్ గ్లాస్వింగ్' (Project Glasswing) లో భాగంగా 'క్లాడ్ మైథోస్ ప్రివ్యూ' (Claude Mythos Preview) అనే సరికొత్త సైబర్ సెక్యూరిటీ ఏఐ మోడల్ను పరిచయం చేసింది. మానవ ఇంజనీర్లు గుర్తించలేని సైబర్ భద్రతా లోపాలను ఇది సులభంగా పసిగడుతుంది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More