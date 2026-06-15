క్లిష్ట పరిస్థితిలో ఆంత్రోపిక్: వైట్ హౌస్ ఆంక్షలు, గ్లోబల్ షట్డౌన్ వెనుక అసలు కథ ఇదీ
ఆంత్రోపిక్ (Anthropic) తన అత్యంత శక్తివంతమైన మోడల్స్ 'ఫేబుల్ 5' (Fable 5), 'మైథోస్ 5' (Mythos 5) లను ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిలిపివేయాల్సి వచ్చింది. జూన్ 12, 2026న యూఎస్ వాణిజ్య శాఖ జారీ చేసిన ఆకస్మిక ఎగుమతి నియంత్రణ ఆదేశాలే దీనికి కారణం.
ఆంత్రోపిక్ సంస్థ తన సరికొత్త మోడళ్లను ప్రజలకు అందుబాటులోకి తెచ్చిన కేవలం మూడు రోజుల్లోనే ఈ నిషేధం ఎదురవడం గమనార్హం. ఈ చారిత్రాత్మక వివాదం వెనుక ఉన్న లోతైన రాజకీయ, సాంకేతిక కారణాలు ఇక్కడ చూద్దాం:
1. అమెజాన్ నివేదిక, వైట్ హౌస్ జోక్యం
ఈ సంక్షోభానికి ప్రధాన కారణం ఆంత్రోపిక్ యొక్క అతిపెద్ద ఇన్వెస్టర్, క్లౌడ్ భాగస్వామి అయిన అమెజాన్ (Amazon) పరిశోధకులు చేసిన ఆవిష్కరణే. ఫేబుల్ 5 మోడల్లోని భద్రతా వలయాలను దాటుకుని (Jailbreak), సాఫ్ట్వేర్ లోపాలను (Cybersecurity Vulnerabilities) కనిపెట్టేలా ప్రాంప్ట్ చేయవచ్చని అమెజాన్ పరిశోధకులు గుర్తించారు. అమెజాన్ సీఈఓ ఆండీ జ్యాస్సీ ఈ విషయాన్ని ట్రంప్ పరిపాలనా యంత్రాంగం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. వైట్ హౌస్ ఏఐ సలహాదారు డేవిడ్ సాక్స్ ప్రకారం.. ఈ లోపాన్ని సరిచేయాలని లేదా మోడల్ను తాత్కాలికంగా ఉపసంహరించుకోవాలని ఆంత్రోపిక్ సీఈఓ డారియో అమోడీని కోరగా, ఆయన నిరాకరించడంతో ప్రభుత్వం ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది.
2. జాతీయ భద్రత, చైనా లింక్ భయాలు
సెమాఫోర్ (Semafor) నివేదికల ప్రకారం, చైనాకు చెందిన ఒక హ్యాకింగ్ గ్రూప్ ఆంత్రోపిక్ మైథోస్ 5 మోడల్ను యాక్సెస్ చేసి ఉండవచ్చనే అనుమానాలు వైట్ హౌస్ను మరింత ఆందోళనకు గురిచేశాయి. ఈ మోడల్ ద్వారా అడ్వాన్స్డ్ సైబర్ అటాక్ టూల్స్ తయారు చేసే ప్రమాదం ఉందని ప్రభుత్వం భావించింది.
3. 'గ్లోబల్ షట్డౌన్' ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది?
యూఎస్ ప్రభుత్వం విధించిన ఎగుమతి ఆంక్షల ప్రకారం, ఏ విదేశీ పౌరుడికి (Foreign National) ఈ మోడల్స్ అందుబాటులో ఉండకూడదు. ఇది అమెరికాలో నివసిస్తున్న విదేశీయులకు, ఆంత్రోపిక్ సంస్థలో పనిచేసే విదేశీ ఇంజనీర్లకు కూడా వర్తిస్తుంది. క్లౌడ్ ఆధారిత సాఫ్ట్వేర్లో కేవలం జాతీయత ఆధారంగా యూజర్లను ఫిల్టర్ చేయడం సాంకేతికంగా అసాధ్యం కావడంతో, చట్టపరమైన ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండటానికి ఆంత్రోపిక్ ఈ రెండు మోడళ్లను ప్రపంచవ్యాప్తంగా పూర్తిగా నిలిపివేయక తప్పలేదు.
4. ట్రంప్ ప్రభుత్వంతో పాత విభేదాలు
ఆంత్రోపిక్, ప్రస్తుత ప్రభుత్వానికి మధ్య చాలా కాలంగా ఉద్రిక్తతలు నడుస్తున్నాయి. ఆంత్రోపిక్ మోడల్స్ను దేశీయ నిఘా (Surveillance), స్వయంప్రతిపత్త ఆయుధాల (Autonomous Weapons) తయారీకి వాడటానికి కంపెనీ నిరాకరించడంతో, గతంలోనే పెంటగాన్ దీనిని "సప్లై చైన్ రిస్క్" (Supply Chain Risk) బ్లాక్లిస్ట్లో పెట్టింది. దీనిపై ఆంత్రోపిక్ ప్రభుత్వంపై దావా కూడా వేసింది. డిఫెన్స్ సెక్రటరీ పీట్ హెగ్సెత్ సైతం ఆంత్రోపిక్పై గతంలో తీసుకున్న కఠిన చర్యలను సమర్థిస్తూ తాజా పరిణామంపై స్పందించారు.
5. ఐపీఓ (IPO) టైమింగ్, ఆర్థిక నష్టం
ఆంత్రోపిక్ సంస్థ కొన్ని రోజుల క్రితమే అత్యంత రహస్యంగా ఐపీఓ (IPO) కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంది. పబ్లిక్ ఇష్యూకు వెళ్లాలని భావిస్తున్న తరుణంలో, తమ ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్స్ నిషేధానికి గురికావడం కంపెనీ మార్కెట్ విలువను, నమ్మకాన్ని దెబ్బతీసేలా ఉంది.
ఆంత్రోపిక్ వాదన: "ఒక చిన్న జైల్బ్రేక్ కారణం చూపి వందల మిలియన్ల మంది వాడుతున్న కమర్షియల్ మోడల్ను రీకాల్ చేయడం తప్పు. ఇదే నిబంధనను పరిశ్రమ మొత్తం వర్తింపజేస్తే, ఓపెన్ఏఐ (OpenAI GPT-5.5) తో సహా ఏ సరికొత్త ఏఐ మోడల్ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేయలేరు" అని ఆంత్రోపిక్ స్పష్టం చేసింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More