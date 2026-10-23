యాపిల్ తొలి ఫోల్డబుల్ ‘ఐఫోన్ డ్యూయో’ రివ్యూ: రూ.3 లక్షల ఫోన్ ఎలా ఉంది?
యాపిల్ సంస్థ తన తొలి ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్ 'ఐఫోన్ డ్యూయో'ను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఏ20 ప్రో చిప్సెట్, 7.6 ఇంచుల ఇన్నర్ డిస్ప్లే, ఐఓఎస్ 27 సాఫ్ట్వేర్తో వస్తున్న ఈ అత్యంత ఖరీదైన ఫోన్ విశేషాలు, ప్లస్లు, మైనస్లతో కూడిన పూర్తి రివ్యూ.
ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులు చాలాకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న తరుణం రానే వచ్చింది. యాపిల్ తన తొలి ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్ 'ఐఫోన్ డ్యూయో'ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. 2017లో వచ్చిన 'ఐఫోన్ X' తరహాలోనే ఇది కూడా యాపిల్ చరిత్రలోనే ఒక అత్యంత సాహసోపేతమైన మోడల్గా నిలుస్తుంది. పాస్పోర్ట్ స్టైల్ డిజైన్తో వచ్చిన ఈ ప్రీమియం డివైజ్ డిజైన్, కెమెరా, పెర్ఫార్మెన్స్, ఇతర విశేషాలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
డిజైన్, హింజ్ సాంకేతికత
ఐఫోన్ డ్యూయోను చేతిలోకి తీసుకోగానే దాని వినూత్న రూపం దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. సాధారణ స్మార్ట్ఫోన్ల కంటే పొడవు కాస్త తక్కువగా ఉండే పాస్పోర్ట్ శైలి డిజైన్ను యాపిల్ ఎంచుకుంది. టైటానియం ఫ్రేమ్, ముందు, వెనుక భాగాల్లో సెరామిక్ షీల్డ్తో ఈ ఫోన్ను అత్యంత విలాసవంతంగా తీర్చిదిద్దారు.
యాపిల్ ఇంజినీరింగ్ ప్రతిభకు నిదర్శనంగా దీని హింజ్ (Hinge) మెకానిజం నిలుస్తుంది. ఎలాంటి గ్యాప్ లేకుండా ఫోన్ పూర్తి ఫ్లాట్గా తెరుచుకుంటుంది. మడతపెట్టినప్పుడు డిస్ప్లే భద్రతకు సెరామిక్ ఫైబర్ ఇన్సెర్ట్లను ఉపయోగించారు. అన్ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు నాలుగు మూలలు గుండ్రంగా ఉంటే, ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు హింజ్ ఉన్న వైపు రెండు మూలలు లంబకోణంలో ఉంటాయి.
రెండు డిస్ప్లేలు.. మడత మాయం
ఈ ఫోన్లో 7.6 ఇంచుల ఇన్నర్ సుపర్ రెటినా ఎక్స్డీఆర్ ప్రధాన డిస్ప్లే (2670 x 1878 పిక్సెల్స్) ఉంది. దీనిపై ఉపయోగించిన 'నానో-టెక్స్చర్ మ్యాట్ కోటింగ్' స్క్రీన్ మిరుమిట్లు గొలపకుండా నివారిస్తుంది. ప్రధానంగా మిగతా ఫోల్డబుల్ ఫోన్లలో స్పష్టంగా కనిపించే మడత (Crease) ఇందులో దాదాపు కనిపించదు. ఈ స్క్రీన్ కవర్ లేయర్ దెబ్బతింటే రూ.5,900 ఇచ్చి రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు.
బయటి వైపు 5.4 ఇంచుల సుపర్ రెటినా ఎక్స్డీఆర్ డిస్ప్లే (2034 x 1398 పిక్సెల్స్) అందించారు. బయటి డిస్ప్లేలో డైనమిక్ ఐలాండ్ను నిలువుగా అమర్చారు. అయితే బయటి స్క్రీన్ వెడల్పు కారణంగా కీబోర్డ్ వాడకం, మెసేజ్ టైపింగ్ సమయాల్లో ప్రాథమికంగా కొద్దిగా అలవాటు పడాల్సి ఉంటుంది.
కెమెరా పనితీరు.. ఫేస్ ఐడీకి గుడ్ బై
ఐఫోన్ డ్యూయో వెనుక వైపు 48 మెగాపిక్సెల్ ఫ్యూజన్ మెయిన్ వైడ్ కెమెరా, 48 మెగాపిక్సెల్ ఫ్యూజన్ ఆల్ట్రా-వైడ్ కెమెరాలను అమర్చారు. పగటి వెలుతురుతో పాటు తక్కువ వెలుతురులోనూ ఇవి అద్భుతమైన ఫోటోలు, వీడియోలను అందిస్తాయి. 2x ఆప్టికల్ జూమ్, 10x వరకు డిజిటల్ జూమ్ సదుపాయం ఉంది. అయితే, ఐఫోన్ 18 ప్రో మ్యాక్స్ తరహాలో ఇందులో ప్రత్యేక టెలిఫోటో లెన్స్ లేకపోవడం చిన్న లోటుగా చెప్పుకోవచ్చు.
ఇందులో రెండు ఫేస్టైమ్ కెమెరాలు ఉన్నాయి. బయటి స్క్రీన్పై 12 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉండగా, లోపలి స్క్రీన్ కింద మరొక కెమెరాను దాచారు. అయితే ఈ ఫోన్ 'ఫేస్ ఐడీ'ని సపోర్ట్ చేయదు. దీనికి బదులుగా పవర్ బటన్లోనే 'టచ్ ఐడీ' (ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్)ను ఇచ్చారు.
పెర్ఫార్మెన్స్, ఐఓఎస్ 27 మ్యాజిక్
ఐఫోన్ 18 ప్రో సిరీస్లో వాడిన శక్తివంతమైన 'యాపిల్ ఏ20 ప్రో' చిప్సెట్, 12జీబీ ర్యామ్నే ఐఫోన్ డ్యూయోలోనూ వాడారు. క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలీట్ జెన్ 5 చిప్సెట్తో పోలిస్తే బెంచ్మార్క్ పరీక్షల్లో ఏ20 ప్రో మెరుగైన పెర్ఫార్మెన్స్ కనబరిచింది. కొత్త ఐఓఎస్ 27 సాఫ్ట్వేర్ రెండు స్క్రీన్ల మధ్య యాప్లను సులభంగా మార్చడానికి, స్ప్లిట్ స్క్రీన్ వాడకానికి వీలుగా రూపుదిద్దుకుంది. రాబోయే ఐఓఎస్ 27.2 అప్డేట్తో యాపిల్ పెన్సిల్ సపోర్ట్ కూడా రానుంది.
ఈ ఫోన్ పూర్తిగా ఈ-సిమ్ (eSIM) ను మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఫిజికల్ సిమ్ స్లాట్ లేదు. ఎయిర్టెల్, రిలయన్స్ జియో, వి (Vi) యాప్ల ద్వారా ఈ-సిమ్ను సులభంగా యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు.
బ్యాటరీ, ధర వివరాలు
ఐఫోన్ డ్యూయోలో దాదాపు 5,000 ఎంఏహెచ్ సామర్థ్యం కలిగిన స్ప్లిట్-సెల్ బ్యాటరీ నిర్మాణాన్ని అందించారు. భారీ వినియోగంలోనూ ఒక పూర్తి రోజుపాటు సులభంగా పనిచేస్తుంది. సగటున 6.5 గంటల యాక్టివ్ స్క్రీన్ టైమ్ను అందించింది.
భారత్లో ఐఫోన్ డ్యూయో ప్రారంభ ధర రూ.2,99,900గా ఉంది. ఇది ఒక ఆస్పిరేషనల్ ప్రొడక్ట్. ఐప్యాడ్ లేదా మ్యాక్లకు ప్రత్యామ్నాయంగా కాకుండా, ప్రీమియం అనుభూతిని కోరుకునే వారి కోసం యాపిల్ దీనిని సృష్టించింది. అధిక ధర ఉన్నప్పటికీ, ఫోల్డబుల్ విభాగంలో అత్యంత సరదాగా, వినూత్నంగా అనిపించే డివైజ్గా ఐఫోన్ డ్యుయో నిలుస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More