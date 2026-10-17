iPhone Duo : ఇండియాలో ఐఫోన్ డ్యుయో ప్రీఆర్డర్లు- నిమిషాల్లో ఔట్ ఆఫ్ స్టాక్!
ప్రపంచ టెక్ దిగ్గజం యాపిల్ తమ తొలి ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్ 'ఐఫోన్ డ్యుయో'ను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. ప్రీ-ఆర్డర్లు ప్రారంభమైన నిమిషాల్లోనే మొదటి విడత స్టాక్ ఖాళీ కాగా, కొత్త బుకింగ్ల డెలివరీ గడువు ఏకంగా వచ్చే ఏడాది జనవరికి వెళ్లిపోయింది! ఈ సూపర్ ప్రీమియం ఫోన్ పూర్తి విశేషాలు ఇక్కడ పరిశీలించండి.
దిగ్గజ టెక్ సంస్థ యాపిల్కి సంబంధించిన తొలి ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్ డ్యుయో ప్రీ-ఆర్డర్లు ఇండియాతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అక్టోబర్ 16న ప్రారంభమయ్యాయి. యాపిల్ లవర్స్ నుంచి ఊహించని రీతిలో ఈ మోడల్కి భారీ స్పందన లభించింది. సేల్ ప్రారంభమైన కొద్ది నిమిషాల్లోనే అమెరికాతో పాటు పలు ప్రధాన అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో మొదటి విడత స్టాక్ అమ్ముడుపోయింది!
డిమాండ్ ఊపేసింది.. జనవరికి వెళ్లిన డెలివరీ!
యాపిల్ అధికారిక ప్రణాళిక ప్రకారం ఐఫోన్ డ్యుయో ప్రత్యక్ష విక్రయాలు అక్టోబర్ 23 నుంచి యాపిల్ స్టోర్లలో ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే మొదటి రోజు వచ్చిన విపరీతమైన రద్దీ వల్ల ఇక బుక్ చేసుకోలేకపోయిన కొనుగోలుదారులకు ఇప్పుడు షాకింగ్ డెలివరీ డేట్స్ కనిపిస్తున్నాయి. కొత్తగా ఆర్డర్ చేసే వారికి ఫోన్ డెలివరీ కావడానికి వచ్చే ఏడాది జనవరి 25, 2027 వరకు సమయం పడుతుందని కంపెనీ వెబ్సైట్ చూపిస్తోంది!
ఈ స్థాయిలో ప్రీ-ఆర్డర్లు రావడం ఫోల్డబుల్ సెగ్మెంట్లో ఇప్పటికే ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్న శాంసంగ్ వంటి ప్రత్యర్థి సంస్థలకు యాపిల్ గట్టి పోటీని ఇచ్చినట్టే! ఈ ఊపుతో వాల్ స్ట్రీట్ వ్యాపారంలో యాపిల్ షేర్ల విలువ 2 శాతం మేర పుంజుకుంది. అయితే మొదటి విడతలో ఎన్ని యూనిట్లను విక్రయానికి ఉంచారనే వివరాలను కంపెనీ అధికారికంగా వెల్లడించలేదు.
భారత్లో ఐఫోన్ డ్యుయో ధర ఎంతంటే?
భారత మార్కెట్లో ఐఫోన్ డ్యుయోను సొంతం చేసుకోవాలంటే భారీ బడ్జెట్ కేటాయించాల్సిందే. యాపిల్ ఇప్పటివరకు విడుదల చేసిన ఫోన్లలో ఇదే అత్యంత ఖరీదైనదిగా నిలిచింది.
- 256GB బేస్ వేరియంట్: రూ. 2,99,900
- 2TB టాప్ వేరియంట్: రూ. 4,49,900
అమెరికా మార్కెట్లో ఈ బేస్ మోడల్ ప్రారంభ ధర 1,999 డాలర్లుగా ఉంది. భారత్లో దిగుమతి సుంకాలు, పన్నుల కారణంగా ధర రూ. 3 లక్షల మార్కును తాకింది. కొనుగోలుదారులు ‘స్టార్ వైట్’, 'నైట్ స్కై' అనే రెండు రాయల్ రంగులలో ఈ ఫోన్ను ఎంచుకోవచ్చు.
అదుర్స్ అనిపించే డిజైన్.. మినీ టాబ్లెట్గా మారే డిస్ప్లే!
యాపిల్ ఈ ఫోల్డబుల్ ఫోన్ను పుస్తకం తరహాలో మడతపెట్టే డిజైన్తో రూపొందించింది.
అవుటర్ డిస్ప్లే: ఫోన్ మూసి ఉన్నప్పుడు జేబులో సులువుగా ఇమిడిపోయేలా 5.4-ఇంచుల కవర్ స్క్రీన్ ఉంటుంది.
ఇన్నర్ డిస్ప్లే: ఫోన్ను తెరవగానే ఏకంగా 7.6-ఇంచుల భారీ సూపర్ రెటినా ఎక్స్డీఆర్ డిస్ప్లే ప్రత్యక్షమై, మినీ టాబ్లెట్ అనుభూతిని ఇస్తుంది.
స్క్రీన్ మడతపడే చోట క్రీజ్ (మడత గీత) కనిపించకుండా ఉండేందుకు, వెలుగు పడినప్పుడు స్క్రీన్ ప్రతిబింబించకుండా నిరోధించేందుకు లోపలి స్క్రీన్పై ప్రత్యేక 'నానో-టెక్స్చర్' ఫినిషింగ్ను అందించారు.
ఏ20 ప్రొ చిప్సెట్.. కాంబో కెమెరా!
ఈ యాపిల్ తొలి ఫోల్డబలు ఐఫోన్ అంతర్గతంగా అత్యంత శక్తివంతమైన 'ఏ20 ప్రో' ప్రాసెసర్పై పనిచేస్తుంది. మల్టీ-టాస్కింగ్, హెవీ గేమింగ్ సమయంలో హ్యాంగ్ అవ్వకుండా అత్యుత్తమ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది. ఫొటోగ్రఫీ కోసం వెనుక వైపు డ్యూయల్ 48-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా సెటప్ను పొందుపరిచారు. ఇందులో ప్రైమరీ ఫ్యూజన్ లెన్స్తో పాటు, అద్భుతమైన మ్యాక్రో ఫొటోగ్రఫీకి సపోర్ట్ చేసే అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ ఉన్నాయి.
ఐఫోన్ డ్యుయో పూర్తిగా ఈ-సిమ్ మాత్రమే!
మడతపెట్టే స్క్రీన్కు అనుగుణంగా సాఫ్ట్వేర్ అనుభూతిని మారుస్తూ దీనిని ‘ఐఓఎస్27’తో తీసుకొచ్చారు. రెండు స్క్రీన్ల మధ్య యాప్ల వినియోగం ఎంతో సులువుగా ఉంటుంది. బ్యాటరీ టైమ్ను పెంచేందుకు ఇందులో భారీ డ్యూయల్-బ్యాటరీ సిస్టమ్ను అమర్చారు. దీనికి స్థలం కేటాయించడం కోసం యాపిల్ భౌతిక సిమ్ కార్డ్ ట్రేని పూర్తిగా తొలగించింది. అంటే ఐఫోన్ డ్యుయో కేవలం ఈ-సిమ్తో మాత్రమే పనిచేస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More