CBSE AI course : ఇక 3వ తరగతి నుంచే 'ఏఐ' పాఠాలు- సీబీఎస్ఈ కీలక నిర్ణయం..
CBSE AI Curriculum : నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా, సీబీఎస్ఈ 3 నుంచి 8వ తరగతి విద్యార్థుల కోసం ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ), కంప్యూటేషనల్ థింకింగ్ పాఠ్యాంశాలను ప్రవేశపెట్టింది. రాబోయే విద్యా సంవత్సరం నుంచి అమల్లోకి రానున్న ఈ నిర్ణయంపై సమగ్ర విశ్లేషణ. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
CBSE latest updates : మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా విద్యావ్యవస్థలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. భవిష్యత్తు అంతా కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) చుట్టూనే తిరగబోతున్న నేపథ్యంలో, సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (సీబీఎస్ఈ) ఒక సాహసోపేతమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరం నుంచి 3వ తరగతి నుంచి 8వ తరగతి వరకు 'కంప్యూటేషనల్ థింకింగ్' (సీటీ), 'ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్' (ఏఐ) అంశాలను పాఠ్యప్రణాళికలో చేర్చాలని బోర్డు అధికారికంగా ప్రకటించింది. కేవలం సిద్ధాంత పరంగానే కాకుండా, విద్యార్థుల్లో తార్కిక ఆలోచనలను పెంపొందించడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం అని వివరించింది.
ఎన్ఈపీ 2020 దిశగా అడుగులు..
జాతీయ విద్యా విధానం (ఎన్ఈపీ) 2020, నేషనల్ కరికులమ్ ఫ్రేమ్వర్క్ 2023 సూచనల మేరకు ఈ కొత్త సిలబస్ను రూపొందించారు. కేవలం కంప్యూటర్ కోడింగ్ నేర్చుకోవడమే కాకుండా, సమస్యలను శాస్త్రీయంగా ఎలా పరిష్కరించాలి? డేటాలోని ప్యాటర్న్స్ను ఎలా గుర్తించాలి? అనే అంశాలపై విద్యార్థులకు చిన్నప్పటి నుంచే అవగాహన కల్పిస్తారు. ముఖ్యంగా ఏఐని నైతికంగా ఎలా వాడుకోవాలనే అంశంపై బోర్డు ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది.
మన దేశంలోని సాఫ్ట్వేర్ హబ్స్గా వెలుగొందుతున్న హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లోని విద్యార్థులకు, ఈ మార్పు గ్లోబల్ స్థాయిలో పోటీ పడేందుకు ఎంతగానో దోహదపడుతుంది. ఇది కేవలం సబ్జెక్టు మార్పు మాత్రమే కాదు, విద్యార్థుల ఆలోచనా ధోరణిని మార్చే ప్రక్రియ.
ఉపాధ్యాయులకు ప్రత్యేక శిక్షణ
కొత్త పాఠ్యాంశాలను బోధించేందుకు ఉపాధ్యాయులను సిద్ధం చేయడంపై సీబీఎస్ఈ దృష్టి పెట్టింది. ప్రస్తుత విద్యా సెషన్లో 'కంప్యూటేషనల్ థింకింగ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ఏఐ' థీమ్పై టీచర్లకు శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. ఈ శిక్షణలో కీలకమైన ఉప-అంశాలు ఇవే:
పునాది స్థాయి అవగాహన: ఏఐ సిద్ధం కావడానికి అవసరమైన ప్రాథమిక అంశాలు.
గణితం - కంప్యూటేషనల్ థింకింగ్: మ్యాథ్స్ను ఏఐకి మూలస్తంభంగా ఎలా వాడుకోవాలి?
అంతర్లీన సంబంధాలు: సైన్స్, సోషల్, లాంగ్వేజెస్ వంటి సబ్జెక్టులను ఏఐతో ఎలా అనుసంధానించాలి?
నిజ జీవితంలో ఏఐ: కేవలం పుస్తకాల్లోనే కాకుండా సమాజంలో ఏఐ పాత్రపై అవగాహన.
నైతిక విలువలు: ఏఐ వాడకంలో బాధ్యతాయుతంగా ఎలా వ్యవహరించాలి?
వర్క్షాపులు, రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ..
ఈ నూతన విద్యా విధానంపై అవగాహన కల్పించేందుకు జిల్లా స్థాయిల్లో వర్క్షాపులు నిర్వహించాలని స్కూళ్లకు సీబీఎస్ఈ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. పాఠశాలలే స్వయంగా నిపుణులను ఆహ్వానించి శిక్షణా కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకోవచ్చు. దీనికి అదనంగా, బోర్డు స్వయంగా ప్రాంతీయ వర్క్షాపులను కూడా నిర్వహిస్తోంది.
"ఈ వర్క్షాపుల్లో పాల్గొనేందుకు ఉపాధ్యాయులు ఆన్లైన్ ద్వారా పేరు నమోదు చేసుకోవాలి. ఒక్కో టీచర్కు రూ.700 రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజుగా నిర్ణయించాం," అని బోర్డు వెల్లడించింది. సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ పరిధిని బట్టి స్కూళ్లు తమ టీచర్లను ఈ శిక్షణకు పంపవచ్చు. మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాల్లో ఉన్న సీబీఎస్ఈ పాఠశాలలు ఈ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలని విద్యావేత్తలు సూచిస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు-
1. ఈ కొత్త సిలబస్ ఏ తరగతుల వారికి వర్తిస్తుంది?
సీబీఎస్ఈ బోర్డు 3వ తరగతి నుంచి 8వ తరగతి విద్యార్థుల కోసం ఈ కృత్రిమ మేధ (ఏఐ), కంప్యూటేషనల్ థింకింగ్ పాఠ్యాంశాలను ప్రవేశపెట్టింది.
2. ఇది ఎప్పటి నుంచి అమలులోకి వస్తుంది?
2026-27 విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఈ కొత్త పాఠ్యప్రణాళిక పూర్తిస్థాయిలో పాఠశాలల్లో అమలు చేయబడుతుంది.
3. ఉపాధ్యాయుల శిక్షణకు ఫీజు ఎంత?
బోర్డు నిర్వహించే ప్రాంతీయ వర్క్షాపుల్లో పాల్గొనేందుకు ఒక్కో ఉపాధ్యాయుడికి రూ.700 రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజుగా నిర్ణయించారు.
4. ఈ మార్పు వెనుక ఉన్న ప్రధాన ఉద్దేశం ఏమిటి?
విద్యార్థుల్లో లాజికల్ థింకింగ్ (తార్కిక ఆలోచన), సమస్య పరిష్కార సామర్థ్యం పెంచడంతో పాటు, భవిష్యత్ టెక్నాలజీ అయిన ఏఐపై నైతిక అవగాహన కల్పించడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశం.
