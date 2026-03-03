Edit Profile
    TG LAWCET 2026 : లాసెట్ కు ప్రిపేర్ అవుతున్నారా..? పరీక్షా విధానం, సిలబస్ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి

    టీజీ లాసెట్ - 2026 దరఖాస్తుల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ప్రతి ఏడాది ఈ ఎగ్జామ్ రాసేందుకు చాలా మంది ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. అయితే పరీక్షా విధానం, సిలబస్ ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి…. 

    Published on: Mar 03, 2026 10:09 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    గత కొంతకాలంగా లా కోర్సుల్లో చేరేందుకు చాలా మంది ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ప్రతి ఏడాది దరఖాస్తుల సంఖ్య కూడా పెరుగుతోంది. వయోపరిమితి నిబంధన లేకపోవటంతో అర్హత ఉన్న చాలా మంది లాసెట్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు. ఫలితంగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ కాలేజీల్లో ఈ సీట్లకు చాలా డిమాండ్ ఉంటోంది.

    టీజీ లాసెట్ 2026 (image source istock)
    ప్రస్తుతం తెలంగాణ లాసెట్ - 2026 దరఖాస్తుల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది.అర్హులైన అభ్యర్థులు ఏప్రిల్ 1వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఫైన్ తో అయితే మే 13వ తేదీ వరకు అవకాశం ఉంది. అప్లికేషన్ ఫీజు కింద ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగ అభ్యర్థులు రూ. 900, జనరల్ అభ్యర్థులు రూ. 1100 చెల్లించాలి. పీజీఎల్ సెట్ కు దరఖాస్తు చేసుకునే ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగ అభ్యర్ఖులు రూ. 900, జనరల్ అభ్యర్థులు రూ. 1100 చెల్లించాలి.

    మే 18వ తేదీన మూడేళ్ల ఎల్ఎల్ బీ ఎంట్రెన్స్ పరీక్ష ఉంటుంది. ఉదయం 09. 30 గంటల నుంచి 11 గంటల వరకు ఒక సెషన్, మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు మరో సెషన్ ఉంటుంది. ఇక ఎల్ఎల్ బీ ఐదేళ్ల కోర్సుతో పాటు ఎల్ఎల్ఎం ఎంట్రెన్స్ పరీక్షను సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి 05.30 గంటల మధ్య నిర్వహిస్తారు.

    టీజీ లాసెట్ పరీక్షా విధానం…

    టీజీ లాసెట్ పరీక్షను మొత్తం 120 మార్కులకు నిర్వహిస్తారు. 5, 3 ఏళ్ల కోర్సులతో పాటు పీజీలాసెట్ కు ఇంతే మార్కులతో కూడిన ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. 90 నిమిషాల వ్యవధి ఉంటుంది. 5, 3 ఏళ్ల లాకోర్సుకు ఓకే విధమైన సిలబస్ ఉంటుంది. కానీ పీజీ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే ప్రవేశ పరీక్ష సిలబస్ వేరుగా ఉంటుంది.

    • పార్ట్ ఏ - 30 మార్కులు జనరల్ నాల్డెజ్, మెంటల్ ఎబిలిటీ నుంచి ప్రశ్నలు అడుగుతారు.
    • పార్ట్ బీ - 60 మార్కులు భారత రాజ్యాంగం నుంచి అడుగుతారు.
    • పార్ట్ సీ - 30 మార్కులు లీగల్ అప్టిట్యూడ్ నుంచి ప్రశ్నలు అడుగుతారు.

    టీజీ లాసెట్ సిలబస్ ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి…

    • ముందుగా https://lawcet.tgche.ac.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లండి.
    • హోం పేజీలోని సిలబస్ లింక్ పైక్లిక్ చేయాలి.
    • ఇక్కడ PGLCET Syllabus,LAWCET Syllabus ఆప్షన్లు ఉంటాయి.
    • మీరు ఏదానికైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో… దానిపై క్లిక్ చేస్తే పీడీఎఫ్ ఓపెన్ అవుతుంది.
    • సిలబస్ వివరాలు డిస్ ప్లే అవుతాయి.
    • ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ద్వారా సిలబస్ కాపీని పొందొచ్చు.

    టీజీ లాసెట్ ఫలితాల విడుదల తర్వాత ర్యాంకుల ఆధారంగానే సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుంది. విడతల వారీగా కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియను చేపట్టి సీట్లను భర్తీ చేస్తారు. కౌన్సెలింగ్ పూర్తి అయిన తర్వాత కూడా సీట్లు మిగిలితే స్పాట్ అడ్మిషన్లకు మార్గదర్శకాలను ప్రకటిస్తారు. గత కొంతకాలంగా లా కోర్సులకు మంచి డిమాండ్ ఉంటోంది. సీట్ల కోసం చాలా మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడుతున్నారు.

