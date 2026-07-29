Asian Paints Q1 Results: ఏషియన్ పెయింట్స్ నికర లాభంలో 40% వృద్ధి, రూ. 1,539 కోట్లకు పెరుగుదల
ఏషియన్ పెయింట్స్ (Asian Paints) జూన్ త్రైమాసికంలో (Q1 FY27) అద్భుత ఆర్థిక ఫలితాలను నమోదు చేసింది. కంపెనీ ఏకీకృత నికర లాభం సంవత్సరం ప్రాతిపదికన (YoY) 40% పెరిగి రూ. 1,539.25 కోట్లకు చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో బలమైన అమ్మకాలు, సరైన ధరల నిర్వహణ కంపెనీ ఆదాయ వృద్ధికి దోహదపడ్డాయి.
ఏషియన్ పెయింట్స్ ప్రథమ త్రైమాసిక ఆర్థిక ఫలితాలను (Q1 FY27) బుధవారం ప్రకటించింది. గత ఆర్థిక సంవత్సరం ఇదే త్రైమాసికంలో నమోదైన రూ. 1,099.77 కోట్ల లాభంతో పోలిస్తే, ఈసారి కంపెనీ ఏకీకృత నికర లాభం 40% వృద్ధితో రూ. 1,539.25 కోట్లకు పెరిగింది.
కంపెనీ ఏకీకృత కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం (Revenue from Operations) 18% పెరిగి రూ. 10,521.44 కోట్లకు చేరింది. గతేడాది జూన్ త్రైమాసికంలో ఇది రూ. 8,924.49 కోట్లుగా ఉంది.
ముఖ్యాంశాలు & నిర్వహణ తీరు
పన్నుకు ముందు లాభం (PBT): గతేడాది రూ. 1,509 కోట్ల నుంచి 39% పెరిగి రూ. 2,096 కోట్లకు చేరింది.
PBDIT: 33% వృద్ధితో రూ. 2,169 కోట్లకు చేరగా, PBDIT మార్జిన్ 18.2% నుంచి 20.6%కి మెరుగైంది.
అంతర్జాతీయ వ్యాపారం: ఈ విభాగంలో నికర విక్రయాలు 27.2% పెరిగి రూ. 936.5 కోట్లకు చేరాయి. ఈజిప్ట్, యూఏఈ, ఒమన్, నేపాల్, బంగ్లాదేశ్ దేశాల్లో విక్రయాలు పుంజుకోవడంతో ఈ విభాగం PBT ఏకంగా 94.9% పెరిగి రూ. 74.1 కోట్లకు చేరింది.
హోమ్ డెకోర్ & పారిశ్రామిక రంగాలు
హోమ్ డెకోర్ (Home Décor): బాత్ ఫిట్టింగ్స్ విక్రయాలు 4.3% తగ్గి రూ. 84.9 కోట్లకు పరిమితమవ్వగా, నష్టం రూ. 8.8 కోట్లకు పెరిగింది. అయితే కిచెన్ వ్యాపారం 10.1% వృద్ధితో రూ. 108 కోట్ల ఆదాయాన్ని సాధించగా, నష్టం రూ. 0.3 కోట్లకు తగ్గింది.
లైటింగ్ & ఇతరాలు: వైట్ టీక్ (White Teak) అమ్మకాలు 7.4% తగ్గగా, వెదర్సీల్ (Weatherseal) 11.2% వృద్ధి సాధించింది.
ఇండస్ట్రియల్ బిజినెస్: APPPG అమ్మకాలు 21.3% (రూ. 372.9 కోట్లు), PPGAP అమ్మకాలు 13.5% (రూ. 651.9 కోట్లు) పెరిగి మంచి లాభాలను నమోదు చేశాయి.
"క్రమశిక్షణతో కూడిన వ్యయ నియంత్రణ, సరైన ఉత్పత్తి నిష్పత్తి, ధరల సర్దుబాటు వల్ల లాభదాయకత పెరిగింది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి (FY27) ఇది బలమైన ఆరంభం" అని ఏషియన్ పెయింట్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, సీఈఓ అమిత్ సింగ్లే తెలిపారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More