ఏషియన్ పెయింట్స్ జోరు: క్యూ4 లాభం 69% జంప్.. ఇన్వెస్టర్లకు భారీ డివిడెండ్
పెయింట్స్ దిగ్గజం ఏషియన్ పెయింట్స్ మార్చి త్రైమాసికంలో అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధించింది. నికర లాభం ఏకంగా 69 శాతం పెరగడమే కాకుండా, వాటాదారులకు ఒక్కో షేరుపై రూ. 23 తుది డివిడెండ్ను కంపెనీ బోర్డు ప్రకటించింది.
దేశీయ పెయింట్స్ రంగంలో అగ్రగామిగా ఉన్న ఏషియన్ పెయింట్స్ 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరం చివరి త్రైమాసికం (Q4)లో అదిరిపోయే లాభాలను నమోదు చేసింది. గత ఏడాది ఇదే సమయంతో పోలిస్తే నికర లాభంలో 69.15 శాతం వృద్ధిని సాధించి, రూ. 1,185.49 కోట్లకు చేరుకుంది. ఆదాయం, నిర్వహణ లాభాల్లో (EBITDA) కూడా కంపెనీ మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచింది.
ఆదాయం, అమ్మకాలు
మార్చి త్రైమాసికంలో కంపెనీ కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం (Revenue from operations) 10.62 శాతం పెరిగి రూ. 9,246.70 కోట్లుగా నమోదైంది. గత ఏడాది ఇదే సమయంలో ఇది రూ. 8,358.91 కోట్లుగా ఉంది. కంపెనీకి ప్రధాన ఆదాయ వనరు అయిన 'డెకరేటివ్ బిజినెస్' (Decorative Business) భారత్లో 12.4 శాతం అమ్మకాల వృద్ధిని (Volume Growth) సాధించింది. ఇండస్ట్రియల్ కోటింగ్స్ విభాగంలో కూడా వృద్ధి బలంగా ఉండటం విశేషం.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్, హోమ్ డెకర్
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కూడా ఏషియన్ పెయింట్స్ తన ముద్ర వేసింది. శ్రీలంక, ఈజిప్ట్, యూఏఈ మార్కెట్లలో అమ్మకాలు పుంజుకోవడంతో అంతర్జాతీయ వ్యాపార ఆదాయం 11 శాతం పెరిగి రూ. 888.1 కోట్లకు చేరింది. ఇక హోమ్ డెకర్ విభాగంలో కిచెన్ బిజినెస్ అమ్మకాలు 16.5 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. గతంలో నష్టాల్లో ఉన్న బాత్ ఫిట్టింగ్స్, కిచెన్ విభాగాలు ఇప్పుడు లాభాల బాట పట్టడం కంపెనీకి సానుకూల అంశం.
ఇన్వెస్టర్లకు పండగ: భారీ డివిడెండ్ ప్రకటన
మంచి ఫలితాల నేపథ్యంలో వాటాదారులకు కంపెనీ బోర్డు తీపి కబురు అందించింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను ఒక్కో షేరుపై (ముఖ విలువ రూ. 1) రూ. 23 తుది డివిడెండ్ను సిఫార్సు చేసింది. గతేడాది నవంబర్లో ఇచ్చిన రూ. 4.50 మధ్యంతర డివిడెండ్ను కలిపితే, ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి మొత్తం డివిడెండ్ రూ. 27.50కి చేరుకుంది.
దీనికి అర్హులైన వారిని తేల్చేందుకు జూన్ 23, 2026 (మంగళవారం)ను రికార్డు తేదీగా నిర్ణయించారు. షేర్ హోల్డర్ల ఆమోదం లభిస్తే జూలై 13 నుండి ఈ నగదు పంపిణీ జరుగుతుంది.
భౌగోళిక ఉద్రిక్తతల ప్రభావం
"పశ్చిమ ఆసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ మేఘాలు ప్రస్తుతానికి డిమాండ్పై కొంత అనిశ్చితిని కలిగిస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ, పటిష్టమైన ప్రణాళికలతో మార్కెట్ ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొని మా వృద్ధిని కొనసాగిస్తాం" అని ఏషియన్ పెయింట్స్ ఎండీ, సీఈఓ అమిత్ సింగిల్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
ఈ ఫలితాల ప్రభావంతో మార్కెట్లో ఏషియన్ పెయింట్స్ షేరు ధర 0.89 శాతం పెరిగి రూ. 2,696.10 వద్ద ట్రేడ్ అయింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఏషియన్ పెయింట్స్ క్యూ4 నికర లాభం ఎంత?
కంపెనీ ఈ త్రైమాసికంలో రూ. 1,185.49 కోట్ల నికర లాభాన్ని గడించింది. ఇది గత ఏడాదితో పోలిస్తే 69.15 శాతం ఎక్కువ.
2. ఒక్కో షేరుపై ఎంత డివిడెండ్ ప్రకటించారు?
మొత్తం రూ. 23 తుది డివిడెండ్ను ప్రకటించారు. మధ్యంతర డివిడెండ్తో కలిపి ఏడాదికి మొత్తం రూ. 27.50 అవుతుంది.
3. డివిడెండ్ పొందడానికి రికార్డు తేదీ ఎప్పుడు?
అర్హులైన షేర్ హోల్డర్లను గుర్తించడానికి జూన్ 23, 2026ను రికార్డు తేదీగా కంపెనీ ఖరారు చేసింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More