హిందుస్థాన్ కాపర్ లాభాల్లో 137% వృద్ధి.. ఇన్వెస్టర్లకు బంపర్ డివిడెండ్
ప్రభుత్వ రంగ దిగ్గజం హిందుస్థాన్ కాపర్ 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసికంలో అద్భుతమైన వృద్ధిని కనబరిచింది. కంపెనీ నికర లాభం ఏకంగా 137 శాతం పెరిగి ₹444 కోట్లుగా నమోదైంది. ఇదే సమయంలో వాటాదారులకు తుది డివిడెండ్తో పాటు భారీగా నిధుల సమీకరణకు బోర్డు పచ్చజెండా ఊపింది.
దేశీయ మైనింగ్ రంగంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ (PSU) హిందుస్థాన్ కాపర్ లిమిటెడ్, 2026 మార్చి త్రైమాసికంలో అదిరిపోయే ఫలితాలను ప్రకటించింది. గతేడాది ఇదే సమయంతో పోలిస్తే కంపెనీ ఏకీకృత నికర లాభం (Consolidated Profit) 137.3 శాతం వృద్ధితో ₹444.27 కోట్లకు చేరుకుంది. 2025 ఇదే త్రైమాసికంలో కంపెనీ లాభం కేవలం ₹187.18 కోట్లుగా మాత్రమే ఉండటం గమనార్హం. కేవలం త్రైమాసిక ఫలితాలే కాకుండా, వార్షిక ప్రాతిపదికన కూడా కంపెనీ తన దూకుడును కొనసాగించింది.
ఆదాయం, మార్జిన్ల జోరు
కంపెనీ ఆదాయ వనరులు కూడా గణనీయంగా మెరుగుపడ్డాయి. కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం 58 శాతం పెరిగి ₹1,156.08 కోట్లకు చేరుకుంది. కంపెనీ వ్యాపార సామర్థ్యానికి అద్దం పట్టే ఎబిటా (EBITDA) 111 శాతం పెరిగి ₹660.26 కోట్లుగా నమోదైంది. ముఖ్యంగా కంపెనీ మార్జిన్లు 40.2 శాతం నుండి ఏకంగా 57.1 శాతానికి పెరగడం, సంస్థ మేనేజ్మెంట్ తీసుకున్న వ్యయ నియంత్రణ చర్యలు మరియు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కాపర్ ధరకు ఉన్న డిమాండ్ను సూచిస్తోంది.
ఇన్వెస్టర్లకు డివిడెండ్ ధమాకా
మంచి లాభాలను ఆర్జించిన నేపథ్యంలో, ఆ ఫలాలను వాటాదారులకు పంచాలని హిందుస్థాన్ కాపర్ నిర్ణయించింది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను ప్రతి షేరుకు ₹1.86 తుది డివిడెండ్ను బోర్డు సిఫార్సు చేసింది. దీనికి అదనంగా మార్చి 5న ఇప్పటికే ₹1 మధ్యంతర డివిడెండ్ చెల్లించారు. వెరసి, ఇన్వెస్టర్లకు ఈ ఏడాది మంచి ఆదాయమే లభించిందని చెప్పాలి.
భారీగా నిధుల సమీకరణ
భవిష్యత్తు విస్తరణ ప్రణాళికల కోసం నిధులు సేకరించాలని కంపెనీ బోర్డు నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా నాన్-కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్లు లేదా బాండ్ల ద్వారా ₹500 కోట్ల వరకు సమీకరించనున్నారు. క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లేస్మెంట్ (QIP) ద్వారా దాదాపు 9.69 కోట్ల షేర్లను విడతల వారీగా జారీ చేసి పెట్టుబడులను ఆకర్షించనున్నారు.
మార్కెట్ స్పందన
ఫలితాలు వెలువడిన శుక్రవారం నాడు స్టాక్ మార్కెట్లో ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కనిపించింది. హిందుస్థాన్ కాపర్ షేరు ధర బిఎస్ఈ (BSE)లో 5.97 శాతం తగ్గి ₹570.35 వద్ద ముగిసింది. ఫలితాల ముందే షేరు ధర గణనీయంగా పెరగడంతో, ఇన్వెస్టర్లు లాభాలను స్వీకరించడం వల్ల ఈ తగ్గుదల నమోదైనట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
ప్రశ్న 1: హిందుస్థాన్ కాపర్ క్యూ4 నికర లాభం ఎంత?
సమాధానం: 2026 నాలుగో త్రైమాసికంలో హిందుస్థాన్ కాపర్ ₹444.27 కోట్ల ఏకీకృత నికర లాభాన్ని సాధించింది. ఇది గతేడాది కంటే 137% అధికం.
ప్రశ్న 2: ఇన్వెస్టర్లకు ఎంత డివిడెండ్ లభిస్తుంది?
సమాధానం: కంపెనీ ₹1.86 తుది డివిడెండ్ను ప్రకటించింది. దీనికి అదనంగా ఇప్పటికే ₹1 మధ్యంతర డివిడెండ్ చెల్లించారు. మొత్తం మీద ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఒక షేరుపై ₹2.86 డివిడెండ్ అందుతుంది.
ప్రశ్న 3: కంపెనీ ఆదాయం ఎంత పెరిగింది?
సమాధానం: కంపెనీ కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం 58 శాతం పెరిగి ₹1,156.08 కోట్లుగా నమోదైంది.
ప్రశ్న 4: నిధుల సమీకరణ కోసం బోర్డు ఏం నిర్ణయించింది?
సమాధానం: బాండ్ల ద్వారా ₹500 కోట్లు, అలాగే QIP ద్వారా సుమారు 9.69 కోట్ల షేర్లను జారీ చేసి నిధులు సేకరించాలని బోర్డు నిర్ణయించింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More