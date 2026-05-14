Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ క్యూ4 ఫలితాల్లో 135 శాతం వృద్ధి.. ఏకంగా రూ. 3,397 కోట్ల ప్రాఫిట్

    ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ గతేడాది నాలుగో త్రైమాసికంలో అదిరిపోయే ఫలితాలను ప్రకటించింది. బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని తాకడం, రుణాలకు డిమాండ్ పెరగడంతో కంపెనీ లాభం ఏకంగా 135 శాతం పెరిగి రూ. 3,397 కోట్లకు చేరుకుంది.

    Published on: May 14, 2026 5:49 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    దేశంలోనే అతిపెద్ద గోల్డ్ లోన్ కంపెనీ ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం చివరి త్రైమాసికంలో (Q4FY26) అద్భుతమైన పనితీరు కనబరిచింది. గురువారం విడుదల చేసిన ఆర్థిక ఫలితాల ప్రకారం.. కంపెనీ నికర లాభం గతేడాది ఇదే సమయంతో పోలిస్తే 135 శాతం వృద్ధితో రూ. 3,397 కోట్లుగా నమోదైంది. గత ఏడాది ఇదే త్రైమాసికంలో కంపెనీ లాభం కేవలం రూ. 1,444 కోట్లు మాత్రమే.

    ముత్తూట్ ఫైనాన్స్
    ముత్తూట్ ఫైనాన్స్

    బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయిలో పెరగడం ముత్తూట్ ఫైనాన్స్‌కు వరంగా మారింది. ధరలు పెరగడం వల్ల కస్టమర్లు తాకట్టు పెట్టే బంగారం విలువ పెరిగి, వారికి ఎక్కువ రుణాలు ఇచ్చే అవకాశం కలిగింది. ఇది కంపెనీ వ్యాపార వృద్ధికి ప్రధాన ఇంజిన్‌లా పనిచేసింది.

    ఆదాయం, నిర్వహణ లాభం

    కేవలం లాభాల్లోనే కాకుండా, కంపెనీ ఆదాయంలోనూ భారీ పెరుగుదల కనిపించింది. గతేడాది క్యూ4లో రూ. 5,621.7 కోట్లుగా ఉన్న ఆదాయం, ఈసారి 65 శాతం పెరిగి రూ. 9,288.7 కోట్లకు చేరింది. ఇక కంపెనీ నిర్వహణ లాభం (EBITDA) 90.5 శాతం పెరిగి రూ. 7,760 కోట్లుగా నమోదైంది. కంపెనీ తన ఖర్చులను నియంత్రిస్తూనే, రుణాల పంపిణీని వేగవంతం చేయడం వల్ల ఈ స్థాయి లాభాలు సాధ్యమయ్యాయి.

    రికార్డు స్థాయిలో వార్షిక లాభం

    పూర్తి ఆర్థిక సంవత్సరానికి (FY26) సంబంధించి ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ చరిత్రలోనే అత్యధిక వార్షిక లాభాన్ని నమోదు చేసింది. ఏడాది కాలంలో కంపెనీ ఏకంగా రూ. 10,607 కోట్ల నికర లాభాన్ని ఆర్జించింది. ఇది అంతకుముందు ఏడాదితో (రూ. 5,352 కోట్లు) పోలిస్తే 98 శాతం ఎక్కువ.

    మరోవైపు, కంపెనీ మేనేజ్ చేస్తున్న మొత్తం రుణాల విలువ (Loan AUM) 49 శాతం పెరిగి రూ. 1,81,916 కోట్లకు చేరుకుంది. వ్యాపారాన్ని విస్తరించే క్రమంలో ఈ ఒక్క త్రైమాసికంలోనే గ్రూప్ స్థాయిలో 177 కొత్త బ్రాంచీలను ముత్తూట్ ఏర్పాటు చేసింది.

    గోల్డ్ లోన్స్‌తో పాటు ఇతర రంగాల్లోనూ..

    "మరో అద్భుతమైన ఏడాదిని విజయవంతంగా ముగించినందుకు సంతోషంగా ఉంది. గోల్డ్ లోన్ విభాగంలో మా ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తూనే, అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్, మైక్రో ఫైనాన్స్, పర్సనల్ లోన్స్, చిన్న వ్యాపార రుణాల విభాగాల్లోనూ మంచి వృద్ధి సాధిస్తున్నాం" అని ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ ఛైర్మన్ జార్జ్ జాకబ్ ముత్తూట్ పేర్కొన్నారు. ఆర్‌బీఐ తీసుకొచ్చిన కొత్త గోల్డ్ లోన్ నిబంధనలు పరిశ్రమలో పారదర్శకతను పెంచుతాయని, దీనివల్ల వ్యవస్థీకృత సంస్థలకు మరింత మేలు జరుగుతుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

    స్టాక్ మార్కెట్‌లో జోరు

    ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ షేర్లు గురువారం 0.70 శాతం లాభంతో రూ. 3,531 వద్ద ముగిశాయి. ఈ స్టాక్ గత ఏడాది కాలంలో 55 శాతం లాభాన్ని ఇవ్వగా, గత మూడేళ్లలో ఏకంగా 232.50 శాతం పెరిగి ఇన్వెస్టర్లకు మల్టీబ్యాగర్ రిటర్న్స్‌ను అందించింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ క్యూ4 లాభం ఎంత పెరిగింది?

    గతేడాది నాలుగో త్రైమాసికంతో పోలిస్తే ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ నికర లాభం 135 శాతం పెరిగి రూ. 3,397 కోట్లుగా నమోదైంది.

    2. కంపెనీ లాభాలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి?

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు పెరగడం వల్ల కస్టమర్లు తాకట్టు పెట్టే బంగారం విలువ పెరిగింది. దీనివల్ల రుణాల పంపిణీ పెరిగి కంపెనీకి ఎక్కువ వడ్డీ ఆదాయం లభించింది.

    3. ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ కొత్తగా ఎన్ని బ్రాంచీలు తెరిచింది?

    ఈ త్రైమాసికంలో కంపెనీ గ్రూప్ స్థాయిలో మొత్తం 177 కొత్త బ్రాంచీలను ప్రారంభించి తన నెట్‌వర్క్‌ను విస్తరించింది.

    4. గోల్డ్ లోన్స్ కాకుండా ముత్తూట్ ఏ ఇతర రుణాలు అందిస్తుంది?

    గోల్డ్ లోన్స్‌తో పాటు హౌసింగ్ ఫైనాన్స్, మైక్రో ఫైనాన్స్, పర్సనల్ లోన్స్, చిన్న వ్యాపారులకు ఇచ్చే రుణాల విభాగాల్లోనూ ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ సేవలందిస్తోంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    recommendedIcon
    Home/News/ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ క్యూ4 ఫలితాల్లో 135 శాతం వృద్ధి.. ఏకంగా రూ. 3,397 కోట్ల ప్రాఫిట్
    Home/News/ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ క్యూ4 ఫలితాల్లో 135 శాతం వృద్ధి.. ఏకంగా రూ. 3,397 కోట్ల ప్రాఫిట్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes