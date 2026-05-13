ఎయిర్టెల్ లాభాల జోరు: క్యూ4లో రూ. 7,325 కోట్లు.. ఇన్వెస్టర్లకు బంపర్ డివిడెండ్
టెలికాం దిగ్గజం భారతీ ఎయిర్టెల్ తన నాలుగో త్రైమాసిక ఫలితాల్లో చక్కటి పనితీరును కనబరిచింది. ఆదాయం పెరగడమే కాకుండా, ఒక్కో షేరుకు ఏకంగా రూ. 24 డివిడెండ్ ప్రకటించి తన వాటాదారులను ఖుషీ చేసింది.
దేశీయ రెండో అతిపెద్ద టెలికాం సంస్థ భారతీ ఎయిర్టెల్ 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం నాలుగో త్రైమాసిక (Q4FY26) ఫలితాలను బుధవారం మార్కెట్ ముగిసిన తర్వాత విడుదల చేసింది. గడిచిన మూడు నెలల కాలంలో కంపెనీ నికర లాభం అంతకుముందు త్రైమాసికం (Q3) తో పోలిస్తే 10.5 శాతం పెరిగి రూ. 7,325 కోట్లకు చేరుకుంది.
ఆదాయంలోనూ వృద్ధి: భారత మార్కెట్ కీలకం
కంపెనీ మొత్తం కార్యకలాపాల ఆదాయం ఏడాది ప్రాతిపదికన 15.7 శాతం వృద్ధితో రూ. 55,383 కోట్లుగా నమోదైంది. ముఖ్యంగా భారతీయ మార్కెట్ నుండి వచ్చిన ఆదాయం రూ. 39,566 కోట్లుగా ఉండటం గమనార్హం. స్మార్ట్ఫోన్ డేటా వినియోగదారులు పెరగడం, హోమ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ విభాగంలో సాధించిన వృద్ధి ఎయిర్టెల్ విజయానికి ప్రధాన కారణాలుగా నిలిచాయి.
లాభం తగ్గడానికి కారణమేంటి?
గతేడాది ఇదే త్రైమాసికంతో (Q4FY25) పోలిస్తే నికర లాభం 33.5 శాతం తగ్గినట్లు కనిపిస్తోంది. అయితే, దీని వెనుక ఒక సాంకేతిక కారణం ఉంది. గత ఏడాది కంపెనీకి రూ. 2,892 కోట్ల మేర ట్యాక్స్ క్రెడిట్ లభించింది, దీనివల్ల అప్పట్లో లాభం భారీగా కనిపించింది. ఈసారి అటువంటి వెసులుబాటు లేకపోవడంతో పాటు, ప్రభుత్వ లేవీల రూపంలో రూ. 3,161 కోట్లు చెల్లించాల్సి రావడంతో వార్షిక లాభంలో తగ్గుదల కనిపిస్తోంది.
కస్టమర్ల వద్ద నుండి సగటు ఆదాయం (ARPU) జంప్
టెలికాం కంపెనీల పనితీరును అంచనా వేసే కీలక సూచిక 'యావరేజ్ రెవెన్యూ పర్ యూజర్' (ARPU). ఈ త్రైమాసికంలో ఎయిర్టెల్ ఏఆర్పీయూ రూ. 257కు పెరిగింది. గతేడాది ఇది రూ. 245గా ఉండేది.
కొత్త కస్టమర్లు: ఈ మూడు నెలల్లోనే 58 లక్షల మంది కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ వినియోగదారులు, 8 లక్షల మంది పోస్ట్పెయిడ్ కస్టమర్లు ఎయిర్టెల్ గూటికి చేరారు.
హోమ్ బ్రాడ్బ్యాండ్: వై-ఫై సేవల విస్తరణతో ఈ విభాగం ఆదాయం 37.3 శాతం వృద్ధి చెందింది.
"హోమ్ బిజినెస్ విభాగం అద్భుతమైన వృద్ధిని కొనసాగిస్తోంది. మా ఐపీటీవీ (IPTV) సేవలకు కస్టమర్ల నుండి మంచి స్పందన లభిస్తోంది" అని ఎయిర్టెల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ చైర్మన్ గోపాల్ విఠల్ పేర్కొన్నారు.
రూ. 24 భారీ డివిడెండ్
కంపెనీ తన ఇన్వెస్టర్లకు భారీ కానుకను ప్రకటించింది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గానూ ఒక్కో షేరుకు రూ. 24 ఫైనల్ డివిడెండ్ను సిఫార్సు చేసింది. త్వరలో జరగబోయే వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశంలో (AGM) దీనికి ఆమోదం లభించిన 30 రోజుల్లోపు ఇన్వెస్టర్ల ఖాతాల్లోకి ఈ నగదు జమ అవుతుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఎయిర్టెల్ క్యూ4 లాభం ఎంత?
భారతీ ఎయిర్టెల్ 2026 నాలుగో త్రైమాసికంలో రూ. 7,325 కోట్ల ఏకీకృత నికర లాభాన్ని సాధించింది. ఇది ముందటి త్రైమాసికంతో పోలిస్తే 10.5 శాతం ఎక్కువ.
2. ఒక్కో షేరుకు ఎంత డివిడెండ్ లభిస్తుంది?
ఎయిర్టెల్ ఒక్కో షేరుకు రూ. 24 చొప్పున డివిడెండ్ ప్రకటించింది. అంటే మీ దగ్గర 100 షేర్లు ఉంటే మీకు రూ. 2,400 డివిడెండ్ రూపంలో అందుతాయి.
3. ఏఆర్పీయూ (ARPU) అంటే ఏమిటి? ఎయిర్టెల్ ఏఆర్పీయూ ఎంత?
ARPU అంటే టెలికాం కంపెనీకి ఒక సగటు కస్టమర్ ద్వారా వచ్చే నెలవారీ ఆదాయం. ప్రస్తుత క్యూ4లో ఎయిర్టెల్ ఏఆర్పీయూ రూ. 257కు చేరింది. ఇది పరిశ్రమలో అత్యుత్తమ స్థాయిలలో ఒకటి.
4. గత ఏడాదితో పోలిస్తే లాభం ఎందుకు తగ్గింది?
ప్రధానంగా గత ఏడాది లభించిన ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ (Tax Credit) ఈసారి లేకపోవడం, ప్రభుత్వానికి చెల్లించాల్సిన ఫీజుల (Regulatory Levies) భారం పెరగడం వల్ల వార్షిక లాభంలో తగ్గుదల కనిపించింది.
