Airtel Plan: ఎయిర్టెల్ కస్టమర్లకు షాక్: పాపులర్ ప్లాన్ ధర పెంపు.. ఇక అదనపు భారం తప్పదు
టెలికాం దిగ్గజం ఎయిర్టెల్ తన 84 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్ ధరను రూ. 859 నుండి రూ. 899కి పెంచింది. దీనితో పాటు రూ. 799 ప్లాన్ను పూర్తిగా నిలిపివేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. పెరిగిన ధరలు తక్షణమే అమలులోకి వచ్చాయి.
భారతీయ టెలికాం రంగంలో పోటీ పెరుగుతున్నప్పటికీ, కంపెనీలు తమ ఆదాయాన్ని (ARPU) పెంచుకోవడమే లక్ష్యంగా రీఛార్జ్ ధరలను పెంచుకుంటూ పోతున్నాయి. తాజాగా భారతీ ఎయిర్టెల్ తన వినియోగదారులకు చడీచప్పుడు లేకుండా షాకిచ్చింది. మధ్యతరగతి వినియోగదారులు ఎక్కువగా ఎంచుకునే 84 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్ ధరను పెంచడంతో పాటు, ఒక పాపులర్ ప్లాన్ను మార్కెట్ నుండి తొలగించింది.
పెరిగిన భారం: రూ. 859 ప్లాన్ ఇప్పుడు రూ. 899!
ఎయిర్టెల్ తన ప్రీపెయిడ్ యూజర్లకు అందించే 84 రోజుల ప్లాన్ ధరను పెంచింది. గతంలో ఈ ప్లాన్ రూ. 859 కి లభించేది, కానీ ఇప్పుడు దీని కోసం వినియోగదారులు రూ. 899 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అంటే నేరుగా రూ. 40 భారం పెరిగింది.
ఈ ప్లాన్ ద్వారా లభించే ప్రయోజనాలు ఇవే:
- డేటా: ప్రతిరోజూ 1.5GB హై-స్పీడ్ డేటా.
- కాలింగ్: దేశవ్యాప్తంగా అపరిమిత ఉచిత కాల్స్.
- SMS: రోజుకు 100 ఎస్సెమ్మెస్లు.
- అదనపు ప్రయోజనాలు: 12 నెలల అడోబ్ ఎక్స్ప్రెస్ (Adobe Express) ప్రీమియం సబ్స్క్రిప్షన్, ఉచిత హలో ట్యూన్స్, స్పామ్ అలర్ట్స్.
గమనిక: గతంలో ఈ ప్లాన్తో లభించిన 'రివార్డ్స్ మినీ' (RewardsMini) సబ్స్క్రిప్షన్ను కంపెనీ ఇప్పుడు తొలగించింది.
రూ. 799 ప్లాన్కు మంగళం
ధరల పెంపుతో పాటు, ఎయిర్టెల్ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 77 రోజుల వ్యాలిడిటీతో లభించే రూ. 799 ప్లాన్ను కంపెనీ పూర్తిగా నిలిపివేసింది. తక్కువ ధరలో ఎక్కువ రోజులు వ్యాలిడిటీ కోరుకునే వారికి ఇది పెద్ద ఎదురుదెబ్బ అని చెప్పాలి.
జియో, వీ (Vi) లతో పోలిస్తే ఎలా ఉంది?
ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితులను గమనిస్తే, 84 రోజుల వ్యాలిడిటీతో 1.5GB డేటా ప్లాన్లను జియో, వోడాఫోన్ ఐడియా (Vi) ఇప్పటికీ రూ. 859 కే అందిస్తున్నాయి.
|ఫీచర్
|ఎయిర్టెల్
|రిలయన్స్ జియో
|వోడాఫోన్ ఐడియా (Vi)
|ధర
|రూ. 899
|రూ. 859
|రూ. 859
|వ్యాలిడిటీ
|84 రోజులు
|84 రోజులు
|84 రోజులు
|డేటా
|1.5GB / రోజుకు
|1.5GB / రోజుకు
|1.5GB / రోజుకు
|ప్రత్యేకతలు
|అడోబ్ ఎక్స్ప్రెస్
|గూగుల్ AI ప్రో (18 నెలలు), 5TB స్టోరేజ్
|బింజ్ ఆల్ నైట్ (12AM-6AM), డేటా రోల్ఓవర్
రిలయన్స్ జియో తన వినియోగదారులను ఆకర్షించేందుకు 'గూగుల్ ఏఐ ప్రో' (జెమిని ఏఐ) సబ్స్క్రిప్షన్ను ఉచితంగా అందిస్తుండటం గమనార్హం. మరోవైపు, వోడాఫోన్ ఐడియా అర్ధరాత్రి 12 గంటల నుండి ఉదయం 6 గంటల వరకు అపరిమిత ఉచిత డేటాను అందిస్తోంది.
టెలికాం రంగంలో ఏఆర్పీయూ (ARPU - Average Revenue Per User) పెంచుకోవడమే లక్ష్యంగా ఎయిర్టెల్ ఈ పెంపును చేపట్టింది. అయితే, పోటీ కంపెనీలు తక్కువ ధరకు అదే ప్రయోజనాలను అందిస్తుండటంతో, ఎయిర్టెల్ కస్టమర్లు ఇతర నెట్వర్క్ల వైపు చూసే అవకాశం లేకపోలేదు.
